Chaitra Amavasya 2026: कब है चैत्र अमावस्या, क्या है तिथि शुभ मुहूर्त, किन न बातों का रखें ध्यान? जानें

Chaitra Amavasya 2026 Ki Date: सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत महत्व है. इस तिथि को पितरों को समर्पित किया गया है. वहीं, चैत्र अमावस्या को भी महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि यह साल की अंतिम तिथि होती है और इसी के अगले दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि पर्व शुरू हो जाता है. धार्मिक मान्यता है कि चैत्र अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण, पिंडदान व सच्चे मन से श्राद्ध किया जाता है. आइए जानें इस साल चैत्र अमावस्या कब है और इस तिथि पर शुभ मुहूर्त क्या है.

चैत्र अमावस्या 2026 कब है

वैदिक पंचांग के अनुसार, चैत्र अमावस्या तिथि 18 मार्च को सुबह 08:25 बजे से शुरू होकर 19 मार्च को सुबह 06:52 बजे समाप्त होगी. इस तरह चैत्र अमावस्या तिथि उदया तिथि में 18 मार्च को है.

चैत्र अमावस्या तिथि पर शुभ मुहूर्त और काल

चैत्र अमावस्या तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त - प्रातः 04:52 बजे से 05:40 बजे तक

चैत्र अमावस्या तिथि पर गोधूलि मुहूर्त - शाम 06:29 बजे से 06:53 बजे तक

चैत्र अमावस्या तिथि पर अभिजीत मुहूर्त - Nill

चैत्र अमावस्या तिथि पर विजय मुहूर्त- 02:30 बजे से 03:18 बजे तक

चैत्र अमावस्या तिथि पर अमृत काल- 09:37 बजे से 11:10 बजे तक

इन बातों का रखें ध्यान

चैत्र अमावस्या पर कुछ चीजों का सेवन न करें, जैसे- मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि.

अमावस्या तिथि पर किसी से झगड़ें नहीं, किसी की भी बुराई न करें. किसी के बारे में गलत सोच न रखें.

अमावस्या तिथि पर बड़े-बुजुर्गों का भूलकर भी अपमान न करें.

अमावस्या तिथि पर पर ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें.

अमावस्या तिथि पर शुभ और मांगलिक कार्यों को न करें.

अमावस्या तिथि पर कोई भी नया काम न शुरू करें.

अमावस्या तिथि पर पितरों को प्रसन्न करें

अमावस्या तिथि पर को पितरों को प्रसन्न करना है तो इस दिन सुबह उठें और पवित्र नदी में स्नान आदि कर काले तिल, जौ और सफेद फूल से अपने पूर्वजों और पितरों के नाम तर्पण करें. इससे पितरों के लिए मोक्ष के रास्ते खुलते हैं. पितर तृप्त होकर अन्न-धन और सुख प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं. इसके अलावा इस दिन काले दिन जौ आदि का दान करना भी शुभ होता है. ये सभी उपाय करने से पितर प्रसन्न होते हैं और उनकी आत्मा शांत होती है.

