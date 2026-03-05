Advertisement
trendingNow13131095
Hindi Newsधर्मChaitra Amavasya 2026: कब है चैत्र अमावस्या, क्या है तिथि शुभ मुहूर्त, किन न बातों का रखें ध्यान? जानें

Chaitra Amavasya 2026: कब है चैत्र अमावस्या, क्या है तिथि शुभ मुहूर्त, किन न बातों का रखें ध्यान? जानें

Chaitra Amavasya 2026 Kab Hai: चैत्र अमावस्या तिथि को सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है. इस तिथि पर पितरों का तर्पण करने का विधान है. ऐसा करने से घर परिवार में सुख-शांति बनी रहती है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 05, 2026, 09:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chaitra Amavasya 2026
Chaitra Amavasya 2026

Chaitra Amavasya 2026 Ki Date: सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत महत्व है. इस तिथि को पितरों को समर्पित किया गया है. वहीं, चैत्र अमावस्या को भी महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि यह साल की अंतिम तिथि होती है और इसी के अगले दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि पर्व शुरू हो जाता है. धार्मिक मान्यता है कि चैत्र अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण, पिंडदान व सच्चे मन से श्राद्ध किया जाता है. आइए जानें इस साल चैत्र अमावस्या कब है और इस तिथि पर शुभ मुहूर्त क्या है. 

चैत्र अमावस्या 2026 कब है
वैदिक पंचांग के अनुसार, चैत्र अमावस्या तिथि 18 मार्च को सुबह 08:25 बजे से शुरू होकर 19 मार्च को सुबह 06:52 बजे समाप्त होगी. इस तरह चैत्र अमावस्या तिथि उदया तिथि में 18 मार्च को है.

चैत्र अमावस्या तिथि पर शुभ मुहूर्त और काल
चैत्र अमावस्या तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त - प्रातः 04:52 बजे से 05:40 बजे तक
चैत्र अमावस्या तिथि पर गोधूलि मुहूर्त - शाम 06:29 बजे से 06:53 बजे तक
चैत्र अमावस्या तिथि पर अभिजीत मुहूर्त - Nill
चैत्र अमावस्या तिथि पर विजय मुहूर्त- 02:30 बजे से 03:18 बजे तक
चैत्र अमावस्या तिथि पर अमृत काल- 09:37 बजे से 11:10 बजे तक

Add Zee News as a Preferred Source

इन बातों का रखें ध्यान

  • चैत्र अमावस्या पर कुछ चीजों का सेवन न करें, जैसे- मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि.

  • अमावस्या तिथि पर किसी से झगड़ें नहीं, किसी की भी बुराई न करें. किसी के बारे में गलत सोच न रखें.

  • अमावस्या तिथि पर बड़े-बुजुर्गों का भूलकर भी अपमान न करें.

  • अमावस्या तिथि पर  पर ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें.

  • अमावस्या तिथि पर शुभ और मांगलिक कार्यों को न करें. 

  • अमावस्या तिथि पर कोई भी नया काम न शुरू करें.

अमावस्या तिथि पर पितरों को प्रसन्न करें
अमावस्या तिथि पर को पितरों को प्रसन्न करना है तो इस दिन सुबह उठें और पवित्र नदी में स्नान आदि कर काले तिल, जौ और सफेद फूल से अपने पूर्वजों और पितरों के नाम तर्पण करें. इससे पितरों के लिए मोक्ष के रास्ते खुलते हैं. पितर तृप्त होकर अन्न-धन और सुख प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं. इसके अलावा इस दिन काले दिन जौ आदि का दान करना भी शुभ होता है. ये सभी उपाय करने से पितर प्रसन्न होते हैं और उनकी आत्मा शांत होती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Grah Gochar: बुध दक्षिणमार्गी होकर इन 4 राशि वालों के लिए खोल देंगे धन का पिटारा, जातकों में बढ़ जाएगी चंचलता!

और पढ़ें- Mata Lakshmi: हर शुक्रवार को करें माता लक्ष्मी के इन 12 प्रभावशाली नामों का जाप, ये 5 मंत्र धन को करेंगे आकर्षित

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

amavasya 2026

Trending news

उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब
Indian Air Force
उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब
IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था जवाब, मदद के लिए भेजे थे जहाज
IRIS Dena
IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था जवाब, मदद के लिए भेजे थे जहाज
बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला
Ladakh news
बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला
प. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा दिया, ममता बोलीं- मैं हैरान
West Bengal
प. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा दिया, ममता बोलीं- मैं हैरान
संकट की घड़ी में खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों के साथ खड़ी पंजाब सरकार - CM मान
Punjab CM Bhagwant Singh Mann
संकट की घड़ी में खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों के साथ खड़ी पंजाब सरकार - CM मान
असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए 3 विधायक
Assam elections
असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए 3 विधायक
पहले वेश्यावृत्ति में धकेला,अब मांग रही बेटी की कस्टडी!HC ने खारिज की मां की याचिका
Karnataka News
पहले वेश्यावृत्ति में धकेला,अब मांग रही बेटी की कस्टडी!HC ने खारिज की मां की याचिका
यूपी की राह पर महाराष्ट्र, लागू होगा धर्मांतरण विरोधी कानून; कैबिनेट ने दी मंजूरी
maharashtra news in hindi
यूपी की राह पर महाराष्ट्र, लागू होगा धर्मांतरण विरोधी कानून; कैबिनेट ने दी मंजूरी
इस राज्य में घटती जनसंख्या से चिंतित CM, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर मिलेगा इनाम
Andhra Pradesh
इस राज्य में घटती जनसंख्या से चिंतित CM, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर मिलेगा इनाम
'महान वकील जन्म से नहीं बनते बल्कि...' जस्टिस नागरत्ना ने युवाओं को समझाई मर्यादा
Justice B V Nagarathna
'महान वकील जन्म से नहीं बनते बल्कि...' जस्टिस नागरत्ना ने युवाओं को समझाई मर्यादा