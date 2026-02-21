Chaitra 2026: किस योग और नक्षत्र में शुरू होगा चैत्र माह, हिंदू नववर्ष के आने से पहले जानें इस महीने क्या करना शुभ नहीं?

Advertisement
Hindi Newsधर्मChaitra 2026: किस योग और नक्षत्र में शुरू होगा चैत्र माह, हिंदू नववर्ष के आने से पहले जानें इस महीने क्या करना शुभ नहीं?

Chaitra Month 2026 Start Date: हिंदू नववर्ष के पहले माह यानी चैत्र महीने की शुरुआत कब होने वाली है और इस माह में क्या न करें, ये सारी जानकारी हम इस कड़ी में लेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 21, 2026, 06:40 PM IST
Chaitra Month 2026 Start Date
Chaitra Month 2026 Start Date: हिंदू पंचांग में चैत्र का महीना पहला है और इसी महीने से हिंदू नववर्ष शुरू होता है. इस महीने में पूजा और व्रत रखने से सालभर भक्त पर भगवान की कृपा बनी रहती है और साल की एक सकारात्मक शुरुआत होती है. इस माह में कई व्रत त्योहार भी आते हैं जिसका बड़ा महत्व है. ज्योतिष शास्त्र की मानें तो चैत्र मा​ह की पूर्णिमा तिथि पर अति शुभ चित्रा नक्षत्र होता है जिसके कारण ही इस माह को चित्रा कहते हैं. आइए जानें साल 2026 में चैत्र का महीना कब शुरू होगा और इस महीने में क्या करें और क्या न करें.

चैत्र माह और नववर्ष कब से शुरू?
चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपद तिथि से हिंदू नववर्ष शुरू होता है और इसी तिथि से नवरात्रि भी शुरू हो जाती है. चैत्र शुक्ल नवमी तिथि पर भगवान राम का जन्मोत्सव राम नवमी पर्व के रूप में मनाया जाता है. पंचांग आनुसार चैत्र कृष्ण प्रतिपदा तिथि 3 मार्च से शुरू होगा. इस दिन मंगलवार होगा और तिथि की शुरुआत शाम में 05:07 बजे से शुरू होगी और 4 मार्च को 04:48 बजे समाप्त होगी. उदया​तिथि में चैत्र माह 4 मार्च को बुधवार के दिन से मान्य होगी.

योग और नक्षत्र 
चैत्र माह धृति योग और पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में शुरू हो रहा है. कृष्ण प्रतिपदा तिथि पर धृति योग प्रात:काल से सुबह 08:52 तक होगा और इसके बाद शूल योग शुरू हो जाएगा. पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र प्रात:काल से सुबह 07:39 बजे तक होगा. इसके बाद उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा. धृति योग में शुभ कार्य करना अच्छा माना जाता है. शूल योग को अशुभ व समस्या और कष्ट पैदा करने वाला माना जाता है.

चैत्र माह में क्या करें?

  • चैत्र माह में हिंदु नया साल शुरु होता है ऐसे में इस माह में व्रत और पूजा पाठ करना अति शुभ होगा.

  • चैत्र में पापमोचनी एकादशी पड़ेगी. इस व्रत को करने से पाप से ​मुक्ति मिलेगी.

  • चैत्र मास से गर्मी बढ़ जाएगी. ऐसे में ऐसी चीजों का सेवन करें जिससे शरीर में पानी की कमी न हो.

  • चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि के व्रत रखे जाएंगे. इस दौरान व्रत रखना और दुर्गा जी के 9 स्वरूपों की पूजा करें तो शुभ परिणाम प्राप्त होंगे.

  • नाम, यश, पद, सम्मान की वृद्धि के लिए अगर चैत्र माह में सूर्य देव की उपासना करें.

  • इस माह में लाल फल का दान करना शुभ होगा.

चैत्र माह में क्या न करें?

  • किसी के प्रति बुरी सोच न रखें. जलन की भावना न रखें. 

  • किसी को अपशब्द न बोलें. ऐसा करने से मां लक्ष्मी अप्रसन्न हो सकती हैं.

  • चैत्र माह में गुड़ न खाए. गुड़ गर्म होता है.

  • चैत्र महीने में बासी भोजन भूलकर भी न करें. गर्मी से भोजन खराब हो सकता है जिसको खाने से तबीयत खराब हो सकती है.

  • चैत्र माह में मांस, मदिरा या ऐसे किसी चीज का सेवन न करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

Chaitra 2026

