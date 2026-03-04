Chaitra Month 2026 Rules: चैत्र मास शुरू, आज से एक महीने तक न खाएं ये चीजें, जहर के समान देती हैं नुकसान, बाकी जरूरी नियम भी जान लें

Advertisement
Hindi Newsधर्मChaitra Month 2026 Rules: चैत्र मास शुरू, आज से एक महीने तक न खाएं ये चीजें, जहर के समान देती हैं नुकसान, बाकी जरूरी नियम भी जान लें

Chaitra Month 2026 Rules : आज 4 मार्च को होली से चैत्र मास शुरू हो गया है. चैत्र नवरात्रि वाला यह महीना बहुत खास है. इस महीने में धन हानि और बीमारियों से बचने के लिए खान-पान समेत कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 04, 2026, 07:32 AM IST
चैत्र मास में क्‍या करें क्‍या नहीं. (AI Generated Photo)
Chaitra Month Do's Dont's : चैत्र मास हिंदू कैलेंडर का पहला महीना होता है और कई कारणों से बहुत खास है. इसी महीने से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है, साल की पहली नवरात्रि - चैत्र नवरात्रि मनाई जाती हैं. गुड़ी पाड़वा पर्व और रामनवमी मनाते हैं. साथ ही इस महीने से गर्मी का आगाज होता है. लिहाजा धर्म के साथ-साथ मौसम में बदलाव के लिहाज से भी चैत्र महीना विशेष है. इसलिए चैत्र मास को लेकर धर्म-शास्‍त्रों में विशेष नियम बताए गए हैं, जिनका पूरे महीने जरूर पालन करना चाहिए, वरना कई बड़े नुकसान उठाने पड़ते हैं, जैसे- धन ह‍ानि, बीमारियां घेरना, दुर्भाग्‍य और समस्‍याएं आना आदि. 

चैत्र महीने में वर्जित की गईं चीजों का सेवन किया जाए तो कई बीमारियां घेर लेती हैं. यूं कहें कि गुड़ और मांस-मदिरा का सेवन करना जहर की तरह नुकसानदेय साबित होता है, लिहाजा इनका सेवन करने से बचें. 

चैत्र मास में क्‍या खाएं, क्‍या नहीं?

चैत्र महीने में गुड़, मसालेदार चीजें, खट्टी चीजें और मांस-मदिरा का सेवन करना नहीं करना चाहिए. इससे सेहत पर बुरा असर पड़ता है. कई बीमारियां घेर लेती हैं. शरीर में वात, पित्‍त और कफ का संतुलन बिगड़ जाता है. साथ ही चैत्र नवरात्रि वाले इस पवित्र महीने में मांस-मदिरा का सेवन करना मां दुर्गा और मां लक्ष्‍मी को नाराज करता है, जिससे गरीबी आती है, करियर में बाधाएं आती हैं, कई तरह की मुसीबतें घेर लेती हैं. 

यह भी पढ़ें: सालों बाद होली पर बना बुधादित्‍य राजयोग, आज से इन 4 राशियों के लिए शुरू हो रहे हैं अच्छे दिन!

 
चैत्र मास में ये काम भी ना करें 

नकारात्‍मक विचार और गलत आचरण - चैत्र मास बेहद पवित्र महीना होता है. हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है. इस महीने में अपनी सोच सकारात्‍मक रखें और धर्मोचित आचरण करें. नकारात्‍मक या बुरे विचारों और गलत आचरण से बचें, वरना मां दुर्गा का कोप सहना पड़ सकता है. 

मांस- मदिरा - चैत्र महीने में सात्विक भोजन ही करें. इस महीने में शराब और नॉनवेज का सेवन करना धार्मिक लिहाज से भी वर्जित है और सेहत को भी नुकसान देता है. 

यह भी पढ़ें : बेहद शक्‍की और पक्‍के जासूस होते हैं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, आपके गर्लफ्रेंड ब्‍ऑयफ्रेंड की हो ये बर्थडेट तो तुरंत हो जाएं अलर्ट 

गंदगी - चैत्र महीने में घर-बाहर हर जगह साफ-सफाई रखें. गंदगी रखने से मां लक्ष्‍मी नाराज होती हैं और ऐसे घर में वास नहीं करती हैं. चैत्र नवर‍ात्रि से पहले विशेष रूप से मंदिर और पूरे घर की साफ-सफाई करें. कबाड़, गंदगी घर के बाहर करें. लेकिन ध्‍यान रहे कि ये काम दोपहर तक कर लें. शाम के समय और सूर्यास्‍त के बाद घर में झाड़ू-पोंछा करने की भारी गलती ना करें. 

नवरात्रि में नाखून-बाल ना काटें- चैत्र नवरात्रि का समय बेहद पवित्र समय होता है. इन 9 दिनों में नाखून और बाल न काटें. न ही दाढ़ी बनाएं. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

Chaitra Month 2026

