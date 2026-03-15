Chaitra Navratri 2026: धूमावती कैसे हरती हैं भक्तों के जीवन का घोर अंधकार? चैत्र नवरात्र में होती है इनकी विशेष पूजा

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्र इस साल 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च 2026 तक चलेगी. इस दौरान दस महाविद्या की उपासना का विशेष महत्व है. दस महाविद्याओं में सातवीं शक्ति माता धूमावती का स्वरूप अन्य देवियों से सबसे अलग और रहस्यमयी है. जहां अन्य देवियां आभूषणों और सौंदर्य से सुसज्जित हैं, वहीं मां धूमावती का रूप सांसारिक दृष्टि से अलक्ष्मी (धनहीन) और अमंगलकारी मालूम पड़ता है. लेकिन, इस विकट स्वरूप के पीछे छिपी करुणा और आध्यात्मिक गहराई साधकों के लिए मोक्ष का द्वार खोलती है. आइए जानते हैं कि मां धूमावती किस तरह भक्तों के जीवन का अंधकार हर लेती हैं.

कैसा है मां धूमावती का स्वरूप?

तंत्र शास्त्र के अनुसार, माता धूमावती विधवा स्वरूप में विराजमान हैं. उनका वर्ण विवर्ण (फीका) है और वे मलिन वस्त्र धारण करती हैं. उनके केश खुले हुए और रूखे हैं. उनकी शारीरिक विशेषताएं शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाली हैं. उनके रथ के ध्वज पर कौए (काक) का चिह्न है. उन्होंने हाथ में शूर्प (सूप) धारण कर रखा है. उनकी नाक बड़ी, नेत्र कुटिल और स्तन शिथिल हैं. वे सदैव क्षुधा (भूख) और पिपासा (प्यास) से व्याकुल दिखाई देती हैं, जो वास्तव में शत्रुओं के विनाश और अधर्म के भक्षण का प्रतीक है. इन्हें कलहप्रिया, विरलदंता और चंचला जैसे विशेषणों से भी पुकारा जाता है. विद्वानों का मानना है कि जगत की जितनी भी अभावग्रस्त और कष्टकारी अवस्थाएं हैं, माता धूमावती उनकी अधिष्ठात्री देवी हैं.

कहां है मां धूमावती का पावन धाम?

उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थ नैमिषारण्य स्थित काली पीठ में माता धूमावती का अत्यंत प्राचीन मंदिर है. यहां भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए माता को काले तिल की पोटली और नारियल का गोला अर्पित करते हैं. ऐसी मान्यता है कि यहां श्रद्धापूर्वक मांगी गई मन्नतें कभी खाली नहीं जातीं.

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सर्वसिद्धि का मंत्र

माता धूमावती की कृपा प्राप्त करने के लिए उनके आठ नामों वाले स्तोत्र का पाठ अमोघ माना गया है. भगवान शिव स्वयं माता पार्वती से कहते हैं कि जो भक्त इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसे सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं.

'भद्रकाली महाकाली डमरूवाद्यकारिणी। स्फारितनयना चैव टकटंकितहासिनी।।

धूमावती जगत्कर्ती शूर्पहस्ता तथैव च। अष्टनामात्मकं स्तोत्रं यः पठेद्भक्तिसंयुक्तः।

तस्य सर्व्वाथसिद्धिः स्यात्सत्यं सत्यं हि पार्वति।।'

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मोह का नाश और शिवत्व की प्राप्ति

माता धूमावती की साधना का मूल उद्देश्य मोह का विनाश है. मनुष्य का जीवन अज्ञान और आसुरी प्रवृत्तियों के मोह में फंसा रहता है. माता धूमावती इसी मोह रूपी आवरण को नष्ट कर जीव को शिव तत्व से मिला देती हैं. इनकी साधना अत्यंत उग्र और कठिन होती है, इसलिए बिना किसी योग्य गुरु के निर्देशन के इनकी पूजा या तंत्र साधना भूलकर भी नहीं करनी चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)