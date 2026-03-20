Chaitra Navratri 2026 3rd Day: चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन शुभ मुहूर्त में करें मां चंद्रघण्टा की आराधना, जानें माता का प्रिय भोग मंत्र कथा और पूजा विधि

Navratri 3rd day Goddess: नवरात्र के तीसरे दिन यानी चैत्र शुक्‍ल तृतीया तिथि पर माता चंद्रघण्टा की पूजा की जाती है. इस साल चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन 21 मार्च 2026 को पड़ रहा है. इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग से लेकर अभिजित मुहूर्त का संयोग बन रहा है. इस शुभ योग और मुहूर्त में मां चंद्रघण्टा की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है. इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है. आइए जानें नवरात्र के तीसरे दिन का शुभ मुहूर्त, मां चंद्रघण्टा की कथा, योग और पूजा विधि.

नवरात्र के तीसरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग

इस साल चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन 21 मार्च 2026 को सर्वार्थसिद्धि योग से लेकर कई शुभ मुहूर्त बन रहा है. धर्म और ज्‍योतिष में सर्वार्थसिद्धि योग को अति शुभ माना जाता है. इसे साथ ही अभिजित मुहूर्त भी पूजा जैसे शुभ कार्यों को करने के लिए शुभ माना जाता है. आइए जानें नवरात्र के तीसरे दिन शुभ मुहूर्त और योग कब-कब बन रहे हैं ताकि शुभ मुहूर्त में मां चंद्रघण्टा की पूजा कर सकें.

नवरात्र के तीसरे दिन शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:10 बजे से लेकर दोपहर 12:58 बजे तक.

अमृत काल- बीच दोपहर 05:57 बजे से लेकर शाम 07:26 बजे तक.

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:56 से लेकर सुबह 05:44 बजे तक.

सर्वार्थसिद्धि योग- तड़के प्रातः 02:27 बजे से लेकर सुबह 06:33 बजे तक.

चंद्रघण्टा देवी पूजा भोग

मां चंद्रघण्टा का प्रिय भोग दूध से बनी मिठाइयां हैं. माता को प्रसन्न करना है तो उन्हें भोग में खीर, दूध, दूध की मिठाई और मावे से बनी मिठाइयां व फल चढ़ाएं. इसके अलावा उन्हें गुलाबी रंग के फूल चढ़ाएं. यह फूल मां चंद्रघण्टा को प्रिय हैं.

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मां चंद्रघण्टा पूजा विधि

मां चंद्रघण्टा की पूजा पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से करें.

सुबह स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनें. पूजा वाली जगह को साफ कर गंगाजल छिड़कें.

मां चंद्रघण्टा की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें.

रोली, अक्षत, धूप, दीपक के साथ ही फूल, मिठाई, भोग और गंगाजल रखें.

ऊं देवी चंद्रघण्टायै नमः मंत्र का जाप 108 बार करें.

पूजा को मां की आरती कर संपन्न करें.

मां को खीर, दूध से बनी मिठाईयां आदि चढ़ाए गए भोग को प्रसाद के रूप में बांटें.

मां चंद्रघण्टा की कथा

पौराणिक कथा है कि महिषासुर ने जब स्वर्गलोक में अपना अधिकार जमाने के लिए देवताओं पर आक्रमण किया और फिर सालों तक देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चला. महिषासुर ने खूब अत्याचार किए. युद्ध में जब देवताओं की हार होने लगी तो सभी देवता ब्रह्माजी, विष्णुजी और महादेव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना करने लगें. इसके बाद त्रिदेवों के क्रोध से मां चंद्रघण्टा का अवतार हुआ. त्रिदेवों ने मां चंद्रघण्टा को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए. जिसके बाद मां चंद्रघण्टा ने महिषासुर समेत सभी असुरों का अंत किया.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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