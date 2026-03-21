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Hindi Newsधर्मChaitra Navratri 4th day: चैत्र नवरात्र का चौथा दिन मां कूष्मांडा की आराधना को समर्पित, जानें माता की पूजा विधि कथा और शुभ मुहूर्त

Chaitra Navratri 4th day: चैत्र नवरात्र का चौथा दिन मां कूष्मांडा की आराधना को समर्पित, जानें माता की पूजा विधि कथा और शुभ मुहूर्त

Chaitra Navratri 4th day Maa Kushmanda Ki Puja: चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है. आइए जानें इस दिन की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और मां कूष्मांडा की कथा.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 21, 2026, 02:59 PM IST
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Chaitra Navratri 4th day
Chaitra Navratri 4th day

Chaitra Navratri 2026 4th day Maa Kushmanda Puja Vidhi: चैत्र नवरात्र का पर्व चल रहा है और नवरात्र के चौथे दिन माता दुर्गा के चौथे रूप मां कूष्मांडा की उपासना की जाती है. देवी कुष्मांडा की पूजा चैत्र शुक्ल चतुर्थी तिथि पर यानी 22 मार्च 2026 को रविवार के दिन की जाएगी. धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि मां कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से पूरी सृष्टि की रचना की. कुष्मांडा माता अति शांत है, सौम्य हैं और मनमोहक हैं. आइए इस कड़ी में जानें कि शक्ति स्वरूपा मां कूष्मांडा की पूजा विधि और कथा क्या है, इस दिन शुभ मुहूर्त क्या हैं. साथ ही जानेंगे कि माता कूष्मांडा का प्रिय भोग क्या है.

चैत्र नवरात्र की चतुर्थी तिथि पर शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:09 बजे से दोपहर 12:57 बजे तक.
अमृत काल- शाम 06:42 बजे से रात 08:11 बजे तक.
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:55 से सुबह 05:43 बजे तक.

मां कूष्मांडा पूजन विधि-
नवरात्र के चौथे दिन कलश की पूजा करें और मां कूष्मांडा का ध्यान कर उनको नमन करें.
पूजा में बैठें और इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनकर और हरे आसन पर बैठकर पूजा करें.
लाल वस्त्र, लाल रंगे फूल, लाल चूड़ी माता को अर्पित करें.
मां कूष्मांडा को जल पुष्प अर्पित करें. स्वजनों के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करें.
देवी को उनका प्रिय फूल चढ़ाएं.
मां कूष्मांडा की आरती करें, उनके मंत्रों का जाप करें.
पूजा संपन्न कर माता को प्रणाम करें.

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मां कूष्मांडा का प्रिय भोग
मां कूष्माण्डा को भोग में पीले रंग की मिठाई अति प्रिय है. 
मां कूष्माण्डा को केसर पेठा या केसरिया हलवा भोग में चढ़ाएं.
मां कुष्‍मांडा की पूजा में समूचे सफेद पेठे चढ़ाएं.
मां कूष्माण्डा को मालपुआ और बताशे भी चढ़ाएं.
मां कूष्‍मांडा को उनका प्रिय भोग दही और हलवा अर्पित करें.
मां कूष्माण्डा को सिंघाड़े के आटे का हलवा और आलू का हलवा भोग में अर्पित करें.
मां कूष्माण्डा को बादाम का हलवा चढ़ाएं.

मां कूष्मांडा कथा
पौराणिक कथा है कि सृष्टि की रचना करने की कल्पना जब त्रिदेव ने की तो  ब्रह्मांड में अंधकार छाया था और हर ओर सन्नाटा पसरा हुआ था. ऐसे में त्रिदेव ने शक्ति की देवी दुर्गा जी से सहायता मांगी. मां दुर्गा के चौथे स्वरूप देवी कुष्मांडा ने अपने दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की. मां कूष्मांडा के मुख मंडल पर मुस्कान आइए और पूरे ब्रह्मांड का उजाला समाप्त हो गया. मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा सूर्य लोक में वास करती हैं और उनके मुखमंडल पर सूर्य जैसा प्रकाश है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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