Chaitra Navrati 5th day Devi Skandamata Ki Aarti : चैत्र नवरात्रि के पांचवे दिन स्कंदमाता की पूजा करने का विधान है. इस दिन सफेद रंग के कपड़े पहनें और स्कंदमाता की पूजा में उनकी कथा पढ़ें व आरती करें.
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Chaitra Navratri Day 5: चैत्र नवरात्रि का महापर्व चल रहा है और 23 मार्च 2026, सोमवार को इसकी पंचमी तिथि है. नवरात्रि की पंचमी तिथि स्कंदमाता को समर्पित है. इस दिन देवी स्कंदमाता की पूजा की जाती है. वे देवताओं के सेनापति स्कंद कुमार (भगवान कार्तिकेय कुमार) की माता हैं. इसलिए स्कंदमाता अपनी गोद में बालक स्कंद को लिए हुए हैं. स्कंदमाता प्रेम और ममता की देवी मानी जाती हैं. वे अपने भक्तों को अपने बालकों की तरह प्रेम करती हैं. साथ ही स्कंद माता की पूजा करने से बुद्धिमत्ता और धन-समृद्धि का भी आशीर्वाद मिलता है. चैत्र नवरात्रि के पांचवे दिन सफेद रंग के कपड़े पहनना शुभ फल देगा.
स्कंदमाता को पीला या नारंगी रंग प्रिय है. वहीं स्कंदमाता की पूजा में उनका प्रिय भोग केला, केसर खीर जरूर अर्पित करें. वहीं पीले फूल भी चढ़ाएं. साथ ही पूजा में स्कंदमाता की आरती गाएं.
23 मार्च 2026 को नवरात्रि की पंचमी तिथि पर स्कंदमाता की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त -
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:06 बजे से 05:53 बजे तक
अभिजित मुहूर्त- दोपहर 12:21 बजे से 01:09 बजे तक
शाम को पूजा-आरती का मुहूर्त - शाम 06:50 बजे से 08:01 बजे तक
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नवरात्रि के पांचवें दिन स्कंदमाता की पूजा करें. सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके साफ कपड़े पहनें. फिर चौकी पर स्कंदमाता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें. देवी मां कुमकुम रोली से तिलक करें, अक्षत अर्पित करें. स्कंदमाता को केला और केसर वाली खीर का भोग लगाएं. दीपक जलाएं. फिर स्कंदमाता के मंत्र 'ॐ देवी स्कंदमातायै नमः' का कम से कम 108 बार जप करें. इसके बाद दुर्गा सप्तशती या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करना भी बहुत शुभ होता है. आखिर में स्कंदमाता की आरती करें.
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जय तेरी हो स्कंद माता,
पांचवा नाम तुम्हारा आता।
सब के मन की जानन हारी,
जग जननी सब की महतारी।
तेरी ज्योत जलाता रहूं मैं,
हर दम तुम्हे ध्याता रहूं मैं।
कई नामो से तुझे पुकारा,
मुझे एक है तेरा सहारा।
कहीं पहाड़ों पर है डेरा,
कई शहरों में तेरा बसेरा।
हर मंदिर में तेरे नजारे गुण गाये,
तेरे भगत प्यारे भगति।
अपनी मुझे दिला दो शक्ति,
मेरी बिगड़ी बना दो।
इन्दर आदी देवता मिल सारे,
करे पुकार तुम्हारे द्वारे।
दुष्ट दत्य जब चढ़ कर आये,
तुम ही खंडा हाथ उठाये।
दासो को सदा बचाने आई,
चमन की आस पुजाने आई।।
स्तुति: या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कन्दमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥
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(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)