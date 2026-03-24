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नवरात्र के सातवे दिन पहनें नीला रंग, मां कालरात्रि को लगाएं उनका प्रिय भोग, दूर होंगे सारे डर और रोग

Navratri 7th day Maa Kalratri : नवरात्र की सप्‍तमी तिथि मां कालरात्रि को समर्पित है. चैत्र नवरात्र की सप्‍तमी 25 मार्च 2026 को है. इस दिन नीला रंग पहनें और देवी कालरात्रि की विधि-विधान से पूजा करें.

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 24, 2026, 02:55 PM IST
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नवरात्र के 7वे दिन करे मां कालरात्रि की पूजा.
नवरात्र के 7वे दिन करे मां कालरात्रि की पूजा.

Navratri 2026 Day 7 Colour Bhog Maa Kalratri Puja Vidhi: 25 मार्च 2026, बुधवार को चैत्र नवरात्र की सप्‍तमी तिथि है. इस दिन मां काल‍रात्रि की पूजा की जाती है. देवी काल‍रात्रि की पूजा करने से सारे डर, भय और बीमारियां दूर होती हैं. साथ ही जीवन में सुख-शांति आती है. इस साल चैत्र नवरात्रि की सप्‍तमी तिथि को नीला रंग पहनें और मां कालरात्रि की पूजा में उनका प्रिय भोग अर्पित करें. 

नवरात्र के सातवे दिन पूजा का मुहूर्त 

प्रोकेरला पंचांग के अनुसार, चैत्र शुक्ल पक्ष की सप्तमी 24 मार्च की शाम 04:08 बजे से प्रारंभ होकर 25 मार्च की दोपहरा 01:50 बजे तक रहेगी. इस दौरान नवरात्र सप्‍तमी की पूजा के लिए 2 शुभ मुहूर्त हैं.  
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:53 बजे से सुबह 05:40 बजे तक 
अमृत काल - सुबह 09:17 बजे से सुबह 10:47 बजे तक 

मां कालरात्रि, मां दुर्गा का उग्र रूप हैं जिनकी पूजा करने से सारे ग्रह बाधाएं दूर होती हैं. साथ ही अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं. नकारात्‍मक शक्तियां भी दूर रहती हैं. मां कालरात्रि अकाल मृत्‍यु से भी बचाती हैं. 

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मां कालरात्रि की पूजा विधि और भोग 

नवरात्र की सप्‍तमी तिथि को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें. पूजा स्‍थल को गंगाजल छिड़क कर पवित्र करें. फिर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर मां कालरात्रि देवी की प्रतिमा या चित्र स्‍थापित करें. मां कालरात्रि को रोली, अक्षत, लाल फूल अर्पित करें. दीपक जलाएं. मां कालरात्रि को उनका प्रिय भोग गुड़ जरूर अर्पित करें. फिर कपूर या दीपक से मां काल‍रात्रि की आरती करें. पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगें. 

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मां कालरात्रि की पौराणिक कथा

पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नामक राक्षस से देवता और मनुष्य सभी त्रस्त थे, क्‍योंकि उसे खत्‍म करना नामुमकिन था.  रक्तबीज राक्षस की विशेषता थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती थी तो उसके जैसा एक और राक्षस पैदा हो जाता था. 

तब इस राक्षस से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे. भगवान शिव को पता था कि इसका वध अंत में देवी पार्वती ही करेंगी. फिर भगवान शिव ने देवी पार्वती से अनुरोध किया और मां पार्वती ने अपनी शक्ति व तेज से मां कालरात्रि को उत्पन्न किया. मां कालरात्रि ने रक्तबीज का अंत करने के लिए अपनी जिव्‍हा को बहुत लंबा किया और रक्‍तबीज शरीर से निकलने वाले रक्त को मां कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपनी जिव्‍हा में ले लिया. तब जाकर रक्‍तबीज का अंत हुआ.

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(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

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