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Hindi Newsधर्म9 दिन, 9 रंग और बदल जाएगी किस्‍मत! जानें किस दिन कौन सा कलर पहनना होगा आपके लिए लकी

9 दिन, 9 रंग और बदल जाएगी किस्‍मत! जानें किस दिन कौन सा कलर पहनना होगा आपके लिए लकी

Navratri 9 days 9 Colors : नवरात्र के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, यदि इन 9 दिनों में माता के प्रिय रंग भी पहनें तो दोहरी कृपा प्राप्‍त होती है. जानिए चैत्र नवरात्र 2026 में 9 दिन के 9 शुभ रंग कौनसे हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 17, 2026, 07:01 AM IST
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चैत्र नवरात्रि 2026 के 9 दिन में 9 रंगों के कपड़े पहनना शुभ फल देगा.
चैत्र नवरात्रि 2026 के 9 दिन में 9 रंगों के कपड़े पहनना शुभ फल देगा.

Navratri Colors For 9 Days: शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्र हिंदू धर्म में बहुत अहम माना गया है. उस पर चैत्र नवरात्र तो बेहद खास होती हैं क्‍योंकि इसी दिन से हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है. गुड़ी पड़वा पर्व मनाया जाता है. नवरात्र के पहले दिन घटस्‍थापना करते हैं और फिर अगले 9 दिन तक व्रत रखते हैं, विधि-विधान से पूजा करते हैं. इन 9 दिन में हर दिन माता के एक विशेष स्‍वरूप की पूजा होती है. इस दिन माता के उस स्‍वरूप के प्रिय रंग से श्रृंगार किया जाता है, उनका प्रिय फूल, भोग अर्पित किया जाता है. मंत्र जाप और आरती की जाती है. 

नवरात्र के हर दिन का अपना महत्‍व है, यदि उस दिन के माता के स्‍वरूप के अनुसार शुभ रंग भी पहना जाए तो इसका शुभ फल मिलता है. मातारानी की कृपा से घर में सुख-समृद्धि आती है. 

कब से कब तक हैं चैत्र नवरात्र 2026?

साल 2026 में नवरात्र 19 मार्च से प्रारंभ हो रही हैं. पंचांग के अनुसार, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च को सुबह 06 बजकर 52 मिनट पर शुरू होगी और 20 मार्च को सुबह 04 बजकर 52 मिनट पर समाप्त होगी. उदया तिथि के आधार पर चैत्र नवरात्र की शुरुआत 19 मार्च 2026 से मानी जाएगी. वहीं 26 मार्च को अष्‍टमी है और 27 मार्च को रामनवमी के साथ नवरात्र पर्व का समापन होगा.

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नवरात्र के 9 दिन के 9 रंग 

नवरात्र के 9 दिन के दौरान प्रत्येक दिन एक विशेष रंग पहनने से देवी की विशेष कृपा प्राप्‍त होती है. भाग्‍य बढ़ता है, हर काम सफल होता है. धन समृद्धि और सकारात्‍मकता बढ़ती है. जानिए नवरात्र के 9 दिन में कब कौनसा रंग पहनना चाहिए. 

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तारीख नवरात्रि का दिन देवी का स्वरूप शुभ रंग
19 मार्च, 2026 पहला दिन मां शैलपुत्री पीला (Yellow)
20 मार्च, 2026 दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी हरा (Green)
21 मार्च, 2026 तीसरा दिन मां चंद्रघंटा स्लेटी (Grey)
22 मार्च, 2026 चौथा दिन मां कूष्माण्डा नारंगी (Orange)
23 मार्च, 2026 पांचवां दिन मां स्कंदमाता सफेद (White)
24 मार्च, 2026 छठा दिन मां कात्यायनी लाल (Red)
25 मार्च, 2026 सातवां दिन मां कालरात्रि रॉयल ब्लू (Royal Blue)
26 मार्च, 2026 आठवां दिन (अष्टमी) मां महागौरी गुलाबी (Pink)
27 मार्च, 2026 नौवां दिन (नवमी) मां सिद्धिदात्री बैंगनी (Purple)

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(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
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Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

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