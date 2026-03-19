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Hindi Newsधर्मChaitra Navratri 2026: दश महाविद्याओं में तीसरी शक्ति हैं मां षोडशी, नवरात्र में इनकी उपसना के ये हैं फायदे

Chaitra Navratri 2026: दश महाविद्याओं में तीसरी शक्ति हैं मां षोडशी, नवरात्र में इनकी उपसना के ये हैं फायदे

Maa Shodashi Puja Niyam: चैत्र नवरात्र का आरंभ आज यानी 19 मार्च से हो चुका है. इस दिन मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की उपासना के साथ-साथ दश महाविद्याओं की उपासना भी की जाएगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्र में दश महाविद्याओं में तीसरी शक्ति मां षोडशी की उपासना कैसे करें और इनकी पूजा से जुड़े विशेष नियम और सावधानियां क्या हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 19, 2026, 05:11 PM IST
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Chaitra Navratri 2026: दश महाविद्याओं में तीसरी शक्ति हैं मां षोडशी, नवरात्र में इनकी उपसना के ये हैं फायदे

Chaitra Navratri 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल चैत्र नवरात्र का आरंभ आज यानी 19 मार्च से हो चुका है और यह 27 मार्च 2026 तक चलेगा. चैत्र नवरात्र में मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की उपासना के साथ-साथ दश महाविद्या की उपासना का भी विशेष महत्व है. तंत्रशास्त्र के अनुसार, दश महाविद्याओं में माता षोडशी तीसरी शक्ति हैं. ऐसे में नवरात्र के दौरान मां षोडशी की उपासना से जातक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है, आत्मविश्वास मजबूत रहता है और वैवाहिक जीवन की कड़वाहट दूर होती है और पति-पत्नी के बीच प्रेम व सामंजस्य बढ़ता है. चूंकि, मां ललिता 'श्री' (लक्ष्मी) का स्वरूप हैं, इसलिए इनकी साधना से दरिद्रता का नाश और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि नवरात्र के दौरान मां षोडशी की उपासना कैसे करें और उनकी उपसना के क्या फायदे हैं.

मां षोडशी की उपासना के फायदे

मां षोडशी की उपासना सिर्फ भौतिक सुख ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक पराकाष्ठा भी प्रदान करती है. जो जातक मां षोडशी की उपासना करते हैं, उनके व्यक्तित्व में एक विशेष आकर्षण और तेज उत्पन्न होता है. वैवाहिक जीवन में आ रही कड़वाहट दूर होती है और प्रेम संबंध प्रगाढ़ होते हैं. दरिद्रता का नाश: मां ललिता त्रिपुर सुंदरी 'श्री' (लक्ष्मी) का ही स्वरूप हैं. इसलिए इनकी कृपा से घर में कभी धन-धान्य की कमी नहीं रहती. मां षोडशी 16 कलाओं की स्वामिनी होने के कारण, माता साधक को कला, संगीत और रचनात्मक कार्यों में निपुण बनाती हैं. महाविद्याओं में इन्हें राजराजेश्वरी कहा गया है, जो भोग और मोक्ष दोनों एक साथ प्रदान करती हैं.

मां षोडशी की उपासना के नियम

नवरात्र में मां षोडशी की उपासना के लिए गुलाबी या लाल रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए. इसके बाद पूजा स्थान पर फूलों की सुगंध (विशेषकर गुलाब) होनी चाहिए. मां षोडशी का निवास 'श्री यंत्र' में माना जाता है. इनकी पूजा में श्री यंत्र का होना और उसका अभिषेक करना जरूरी है. नवरात्र के दौरान पूरी तरह सात्विक भोजन करें. तामसिक वस्तुओं (प्याज, लहसुन, मांस-मदिरा) का त्याग करें. इनकी पूजा का सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल माना जाता है. महाविद्या साधना को गुप्त रखना चाहिए.

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यह भी पढ़ें: क्या आपकी पूजा से प्रसन्न नहीं हैं मां दुर्गा? नवरात्र में मिलने वाले ये 5 संकेत हैं खतरे की घंटी!

उपासना के दौरान बरतें ये सावधानियां

शास्त्रों के अनुसार, चूंकि यह महाविद्या साधना है. इसलिए गहरे अनुष्ठान या कठिन मंत्रों का जाप किसी योग्य गुरु की सलाह के बिना न करें. पूजा के दौरान मन को भटकने न दें. काम, क्रोध और लोभ का त्याग कर सिर्फ देवी के स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करें. अगर आप नवरात्रि में इनकी विशेष पूजा कर रहे हैं, तो बीच में साधना खंडित न करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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