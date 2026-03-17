Chaitra Navratri 2026: दस महाविद्याओं में पहली देवी हैं मां श्यामा, जानें नवरात्र में इनकी पूजा से जुड़े नियम और फायदे

Chaitra Navratri 2026 Shyama Pujan Vidhi: इस साल चैत्र नवरात्र का शुभारंभ 19 अप्रैल से हो रहा है. इस दौरान दस महाविद्या की उपसना का विशेष महत्व है. दस महाविद्याओं में पहली देवी मां श्यामा को माना गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्र में इनकी पूजा कैसे करें, खास नियम और सावधानियां क्या हैं.
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Chaitra Navratri 2026 Shyama Pujan: चैत्र नवरात्र का पावन पर्व शक्ति की उपासना का सबसे उपयुक्त समय माना जाता है. इस दौरान सामान्य नौ रूपों के साथ-साथ दस महाविद्याओं की उपासना का भी विशेष महत्व है. दस महाविद्याओं में प्रथम स्थान मां श्यामा (मां काली) का है. इन्हें समय और परिवर्तन की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है. यही वजह है कि चैत्र नवरात्र में मां श्यामा की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है. चूंकि, मां काली यानी श्यामा तंत्र विद्या की देवी हैं. इसलिए नवरात्र के दौरान उनकी पूजा से जुड़े विशेष नियमों का पालन करना जरूरी होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस चैत्र नवरात्र दस महाविद्या की पहली देवी मां श्यामा की पूजा कैसे करें.
चैत्र नवरात्र के शुरुआत के साथ ही साधक अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना करते हैं. दस महाविद्याओं में मां श्यामा पहली और सबसे शक्तिशाली देवी हैं. मां श्यामा इस अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति और लय का प्रतीक हैं.
नवरात्र के दौरान मां श्यामा की पूजा विशेष रूप से रात्रि काल में करना अधिक फलदायी माना जाता है, क्योंकि इन्हें रात्रि की देवी भी कहा जाता है. स्नान के बाद लाल या काले रंग के वस्त्र धारण करें. इसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर मां श्यामा की तस्वीर या यंत्र स्थापित करें. इतना करते हुए मां को लाल पुष्प (खासतौर पर गुड़हल), काली मिर्च, लौंग और मौसमी फल अर्पित करें. मां श्यामा को हलवे और पूरी का भोग लगाना उत्तम माना जाता है. कुछ परंपराओं में इन्हें खिचड़ी का भोग भी लगाया जाता है. मां काली के प्रभावशाली मंत्र 'ॐ क्रीं काल्यै नमः' का कम से कम 108 बार जाप करें.
मां श्यामा के पूजन से जुड़े नियम और सावधानियां
मां श्यामा की पूजा अत्यंत प्रभावशाली होती है, इसलिए इसमें अनुशासन का पालन करना बेहद जरूरी माना गया है. ऐसे में नवरात्र के दौरान पूरे नौ दिनों तक ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें. साथ ही, तामसिक भोजन (प्याज, लहसुन, मांस-मदिरा) का पूरी तरह त्याग करें. पूजन के दौरान मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, क्रोध या द्वेष न लाएं. मां श्यामा भाव की भूखी हैं, इसलिए हृदय में करुणा रखें. महाविद्या की साधना को गोपनीय रखना चाहिए. अपनी पूजा और मंत्रों का बखान दूसरों के सामने न करें.
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मां श्यामा की उपासना के फायदे
मां श्यामा काल को मिटाने वाली मानी जाती हैं. उनकी कृपा से जातक के मन से मृत्यु का भय निकल जाता है और गुप्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है. खासतौर पर जिन लोगों की कुंडली में शनि या राहु का अशुभ प्रभाव चल रहा है, उनके लिए मां श्यामा की पूजा काल के समान कष्टों को हरने वाली होती है. पुरानी बीमारियों और असाध्य रोगों से मुक्ति पाने के लिए मां की आराधना विशेष होती है. मां श्यामा व्यक्ति के भीतर की अज्ञानता को नष्ट कर आत्मज्ञान बढ़ाती हैं.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)