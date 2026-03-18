Chaitra Navratri 2026: दश महाविद्याओं में दूसरी हैं मां तारा, जानें नवरात्र में इनकी उपसना के फायदे, नियम व सावधानियां

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्र का पावन पर्व आध्यात्मिक ऊर्जा और शक्ति की उपासना का समय है. इस दौरान आदि शक्ति के नौ स्वरूपों के साथ-साथ दशमहाविद्या की साधना का भी विशेष महत्व होता है. चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन मुख्य रूप से मां तारा की पूजा की जाती है, जिन्हें ब्रह्मांड की संचालक और संकटों से उबारने वाली तारिणी माना गया है. ऐसे में अगर आप यदि आप इस चैत्र नवरात्र मां तारा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनकी उपासना के विशेष नियम और सावधानियों को समझना बेहद जरूरी होगा. आइए जानते हैं चैत्र नवरात्र में मां तारा की पूजा से जुड़े नियम और सावधानियां.

क्या है मां तारा का स्वरूप और महत्व?

मां तारा का स्वरूप नीलवर्ण है और वे शिव के साथ विराजमान रहती हैं. मान्यता है कि हलाहल विष के पान के बाद जब भगवान शिव की स्थिति विकट हुई, तब माता ने ही उन्हें स्तनपान कराकर शांत किया था. इसीलिए इन्हें ममतामयी माता के रूप में भी पूजा जाता है जो अपने भक्तों के घोर कष्टों को हर लेती हैं.

मां तारा की पूजा के नियम

चैत्र नवरात्र में मां तारा की साधना के लिए निशिता काल यानी मध्यरात्रि का समय सर्वोत्तम माना जाता है. हालांकि, सामान्य भक्त सुबह की पूजा में भी उन्हें अर्घ्य दे सकते हैं. इस दिन नीले रंग के वस्त्र धारण करना और नीले रंग के फूल (जैसे नीलकमल या अपराजिता) अर्पित करना माता को अत्यंत प्रिय है. माता को शुद्ध घी से बने मिष्ठान, पंचामृत और नारियल का भोग लगाएं. सात्विक पूजा में अक्षत चढ़ाना जरूरी है. माता का सिद्ध मंत्र "ॐ ह्रीं स्त्रीं फट्" का रुद्राक्ष की माला से जाप करना विशेष फलदायी होता है.

यह भी पढ़ें: दस महाविद्याओं में पहली देवी हैं मां श्यामा, जानें नवरात्र में इनकी पूजा से जुड़े नियम और फायदे

Add Zee News as a Preferred Source

मां तारा की पूजा से जुड़ी सावधानियां

मां तारा की साधना जितनी फलदायी है, उतनी ही अनुशासित भी है. गृहस्थ जीवन जीने वाले साधकों को हमेशा मां के ममतामयी और सौम्य स्वरूप का ध्यान करना चाहिए. उनके उग्र या तांत्रिक स्वरूप की साधना बिना गुरु के मार्गदर्शन के नहीं करनी चाहिए. नवरात्र के नौ दिनों तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें और तामसिक भोजन (प्याज, लहसुन आदि) से दूर रहें. शाम के समय अपशब्द न बोलें और किसी का अहित न सोचें. मां तारा वाक् शक्ति की भी देवी हैं, इसलिए वाणी पर नियंत्रण जरूरी है. पूजा का स्थान शांत और स्वच्छ होना चाहिए. साधना के बीच में बार-बार उठना या बाहरी दुनिया से संपर्क करना वर्जित है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)