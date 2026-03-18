Chaitra Navratri 2026: दश महाविद्याओं में दूसरी हैं मां तारा, जानें नवरात्र में इनकी उपसना के फायदे, नियम व सावधानियां

Maa Tara Puja Vidhi: चैत्र नवरात्र 2026 के अवसर पर मां तारा की भक्ति आपको मोक्ष और सांसारिक बाधाओं से मुक्ति दिला सकती है. सच्ची निष्ठा और सही विधि से की गई उनकी पूजा असंभव को भी संभव बना देती है. आइए जानते हैं चैत्र नवरात्र में दश महाविद्याओं में दूसरी शक्ति मां तारा की उपासना विधि, नियम और सावधानियां.
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Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्र का पावन पर्व आध्यात्मिक ऊर्जा और शक्ति की उपासना का समय है. इस दौरान आदि शक्ति के नौ स्वरूपों के साथ-साथ दशमहाविद्या की साधना का भी विशेष महत्व होता है. चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन मुख्य रूप से मां तारा की पूजा की जाती है, जिन्हें ब्रह्मांड की संचालक और संकटों से उबारने वाली तारिणी माना गया है. ऐसे में अगर आप यदि आप इस चैत्र नवरात्र मां तारा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनकी उपासना के विशेष नियम और सावधानियों को समझना बेहद जरूरी होगा. आइए जानते हैं चैत्र नवरात्र में मां तारा की पूजा से जुड़े नियम और सावधानियां.
मां तारा का स्वरूप नीलवर्ण है और वे शिव के साथ विराजमान रहती हैं. मान्यता है कि हलाहल विष के पान के बाद जब भगवान शिव की स्थिति विकट हुई, तब माता ने ही उन्हें स्तनपान कराकर शांत किया था. इसीलिए इन्हें ममतामयी माता के रूप में भी पूजा जाता है जो अपने भक्तों के घोर कष्टों को हर लेती हैं.
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मां तारा की साधना जितनी फलदायी है, उतनी ही अनुशासित भी है. गृहस्थ जीवन जीने वाले साधकों को हमेशा मां के ममतामयी और सौम्य स्वरूप का ध्यान करना चाहिए. उनके उग्र या तांत्रिक स्वरूप की साधना बिना गुरु के मार्गदर्शन के नहीं करनी चाहिए. नवरात्र के नौ दिनों तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें और तामसिक भोजन (प्याज, लहसुन आदि) से दूर रहें. शाम के समय अपशब्द न बोलें और किसी का अहित न सोचें. मां तारा वाक् शक्ति की भी देवी हैं, इसलिए वाणी पर नियंत्रण जरूरी है. पूजा का स्थान शांत और स्वच्छ होना चाहिए. साधना के बीच में बार-बार उठना या बाहरी दुनिया से संपर्क करना वर्जित है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)