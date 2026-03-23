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Chaitra Navratri 2026: शक्तिपीठ से कितना अलग है सिद्धपीठ, जानें इन दोनों में क्या होता है अंतर

Difference between Shaktipeeth and Siddhapeeth: अक्सर लोग शक्तिपीठ और सिद्धपीठ को एक ही मान लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक और पौराणिक दृष्टि से इनके पीछे की कथा और महत्व में अंतर है. जहां शक्तिपीठ माता सती के अंगों और आभूषणों के धरती पर गिरने से निर्मित हुए, वहीं सिद्धपीठ ऋषियों-मुनियों की कठोर तपस्या और सिद्धियों के जागृत केंद्र हैं. ऐसे में आइए, विस्तार से जानते हैं कि ये दोनों पवित्र स्थल एक-दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 23, 2026, 08:19 PM IST
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Chaitra Navratri 2026: शक्तिपीठ से कितना अलग है सिद्धपीठ, जानें इन दोनों में क्या होता है अंतर

Shaktipeeth and Siddhapeeth: चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर देवी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है. इस दौरान मां दुर्गा के भक्त प्रमुख शक्तिपीठों और सिद्धपीठों के दर्शन के लिए जाते हैं. मान्यता है कि नवरत्र के दौरान शक्तिपीठ और सिद्धपीठों में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है. यही वजह है कि लोग नवरात्र के दौरान मां दुर्गा से जुड़े शक्तिपीठों और सिद्धपीठों में अपनी हाजिरी जरूर लगाते हैं. मान्यता है कि शक्तिपीठ या सिद्धपीठ में मां दु्र्गा की उपासना से हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है. साथ ही मां दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होती रहती है. अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग 'शक्तिपीठ' और 'सिद्धपीठ' जैसे शब्दों को सुनते हैं और कई बार इन्हें एक ही समझ लेते हैं. लेकिन आध्यात्मिक और पौराणिक दृष्टि से इन दोनों में अंतर है. ऐसे में आइए जानते हैं कि शक्तिपीठ और सिद्ध पीठ से कितना अलग है और इन दोनों में क्या अंतर होता है. 

शक्तिपीठ बनाम सिद्धपीठ

हिंदू धर्म में देवी दुर्गा की उपासना के लिए शक्तिपीठों और सिद्धपीठों का विशेष महत्व है. चैत्र नवरात्र के नौ दिनों में इन स्थानों पर की गई पूजा का फल अनंत गुना माना जाता है. वैसे तो दोनों ही स्थान दिव्य ऊर्जा के केंद्र हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति और महत्व के कारण अलग-अलग हैं.

देवी शती के अंगों सो जुड़ा है शक्तिपीठ

शक्तिपीठों की उत्पत्ति भगवान शिव और माता सती के प्रसंग से जुड़ी है. पौराणिक कथा के अनुसार, जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया था, तब क्रोधित और वियोग में डूबे शिव उनके पार्थिव शरीर को लेकर ब्रह्मांड में घूमने लगे. सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए. पृथ्वी पर जहां-जहां माता सती के अंग, वस्त्र या आभूषण गिरे, वे स्थान 'शक्तिपीठ' कहलाए. शास्त्रों में मुख्य रूप से 51 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है. नवरात्र में इन पीठों पर जाकर दर्शन करना साक्षात् जगदंबा के उस विशेष अंग की ऊर्जा से जुड़ना माना जाता है.

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यह भी पढ़ें: चैत्र नवरात्र में किस दिन किया जाएगा हवन, जानें सही तिथि, शुभ मुहूर्त, सामग्री और विधि

क्या होता है सिद्धपीठ? 

सिद्धपीठों का संबंध सती के अंगों से नहीं, बल्कि ऋषियों, मुनियों या स्वयं देवी द्वारा की गई तपस्या से है. 'सिद्धपीठ' वे स्थान हैं जहां किसी महान ऋषि, तपस्वी या स्वयं देवी के किसी स्वरूप ने कठोर तपस्या करके 'सिद्धि' प्राप्त की थी. ये वे स्थान हैं जहां दैवीय शक्ति जागृत अवस्था में रहती है और यहां की गई साधना बहुत जल्द सिद्ध होती है. उदाहरण के तौर पर, विंध्याचल या मैहर देवी को कई विद्वान सिद्धपीठ की श्रेणी में रखते हैं क्योंकि यहां साधना का विशेष फल मिलता है. नवरात्र के दौरान भक्त सिद्धपीठों का चयन इसलिए करते हैं ताकि उनकी नौ दिनों की साधना और मंत्र जाप शीघ्र फलदायी हो सकें.

शक्तिपीठ और सिद्धपीठ में मुख्य अंतर

विशेषता शक्तिपीठ सिद्धपीठ
आधार सती के अंगों के गिरने से निर्मित कठिन तपस्या और सिद्धि प्राप्ति से निर्मित
संख्या शास्त्रों के अनुसार इनकी संख्या 51 या 108 मानी गई है इनकी संख्या निश्चित नहीं है, जहाँ सिद्धि मिली वह सिद्धपीठ है
ऊर्जा का स्रोत यहाँ की ऊर्जा माता के शरीर के अंश से आती है यहाँ की ऊर्जा संचित तपस्या और साधना से आती है
प्रमुख उदाहरण कामाख्या देवी (योनि), कालीघाट (दायां पैर) विंध्यवासिनी, सिद्धबली हनुमान, दतिया की पीताम्बरा पीठ

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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