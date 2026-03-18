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Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की उपासना, जानें मां का प्रिय भोग घट स्थापना का मुहूर्त और पूजा विधि

Chaitra Navratri 2026 First Day maa shailputri: चैत्र नवरात्र में पहले दिन घटस्थापना की जाती है और फिर मां शैलपुत्री की विशेष पूजा उपासना की जाती है. आइए जानें मां का प्रिय भोग, घट स्थापना का मुहूर्त और पूजा विधि क्या है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 18, 2026, 03:02 PM IST
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Chaitra Navratri First Day Maa Shailputri
Chaitra Navratri First Day Maa Shailputri

Maa Shailputri Ki Puja: नवरात्रि के नौ दिनों को अति शुभ और पवित्र माना जाता है. इन नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा उपासना की जाती है. पंचांग के अनुसार, इस साल चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 को दिन गुरुवार से शुरू हो रही है. इसमें प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है. साथ ही शुभ मुहूर्त देखकर विधि विधान से घट स्थापना की जाती है. आइए इस कड़ी में विस्तार से जानें कि मां शैलपुत्री की पूजा विधि, माता का स्वरूप, मां के मंत्र और प्रिय भोग क्या हैं साथ ही हम ये भी विस्तार से जानेंगे कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और विधि क्या है. 

मां शैलपुत्री का स्वरूप
नवदुर्गा का सबसे पहला स्वरूप मां शैलपुत्री हैं जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं. वृषभ यानी बैल पर सवार माता शैलपुत्री को वृषारूढ़ा भी   कहा जाता है. माता अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण करती हैं. माता के बाएं हाथ में कमल का फूल है. माता शांत हैं और सुदृढ़ता का प्रतीक हैं.

मां शैलपुत्री के प्रिय भोग
शैलपुत्री माता का प्रिय भोग गाय के दूध से बनी खीर है. माता को सफेद मिठाई जैसे रसगुल्ला, बर्फी प्रिय है.

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चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना और पूजा का मुहूर्त
नवरात्र के प्रथम दिन शुभ मुहूर्त देखकर घर में या मंदिर में घटस्थापना या कलश स्थापना करने का विधान है. इसके बाद देवी पूजा शुरू की जाती है. आइए जानें इस साल कलश स्थापना के लिए कितने शुभ मुहूर्त हैं.
घटस्थापना मुहूर्त: सुबह 6:23 बजे से लेकर 7:32 बजे तक
शुभ चौघड़िया: सुबह 6:54 बजे से लेकर 7:57 बजे तक
लाभ चौघड़िया: दोपहर में 12:29 बजे से लेकर 1:59 बजे तक
अभिजित मुहूर्त: दोपहर में 12:5 बजे से लेकर 12:53 बजे तक

घट स्थापना की सही विधि 
नवरात्र के पहले दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि करें.
माता दुर्गा का ध्यान करें घट स्थापना वाली जगह को साफ करें और गंगाजल छिड़कें.
वास्तु अनुसार उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में तांबे या मिट्टी का घट स्थापित करें. उसी जगह हल्दी से अष्टदल बनाएं.
शुद्ध जल और गंगाजल भरें, एक सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, हरा दूर्वा, अक्षत कलश में डालें.
कलश के ऊपर रोली से स्वास्तिक बनाएं. कलश को मौली से लपेटें.
5 या 7 आम या अशोक के पत्ते कलश के मुख पर रखें और इसके ऊपर लाल कपड़ा लपेटा हुआ नारियल रख दें.
मिट्टी के एक चौड़े पात्र में साफ मिट्टी डालें और जौ बोएं. अब सबसे गणेश जी की पूजा करें और फिर देवी मां की पूजा शुरू करें.
अब अखंड ज्योत जलाएं. यही ज्योत नौ दिन तक जलाए रखें.

मां शैलपुत्री की पूजा विधि
सबसे पहले चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर मां शैलपुत्री की प्रतिमा स्थापित करें. 
केसर से 'शं' लिखें और उसी पर मनोकामना पूर्ति गुटिका रख दें. अब लाल पुष्प हाथ में रखकर मां शैलपुत्री का ध्यान करें.
मां के मंत्र का जाप करें. मंत्र है- ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ शैलपुत्री देव्यै नम:।
अब फूल को मनोकामना गुटिका और मां को समर्पित करें. मां शैलपुत्री को फूल चढ़ा दें.
मां शैलपुत्री को भोग के रूप में गाय का घी या इससे बनी मिठाई चढ़ाएं. गाय के दूध से बनी खीर चढ़ाएं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- नवरात्र के पहले दिन करें मां शैलपुत्री की आरती और मंत्र जाप, मिलेगी माता की विशेष कृपा

और पढ़ें- Navratri 2026 Puja Samagri: अभी भी है समय, नोट कर लें नवरात्र की पूजन सामग्री लिस्ट, बिना रुके पूरी होगी मां की उपासना!

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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