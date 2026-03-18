Advertisement
trendingNow13145662
Hindi Newsधर्मNavratri 2026 Vastu: सुख-समृद्धि के लिए नवरात्रि में अपनाएं ये 5 वास्तु टिप्स, खुशियों से भर जाएगा आपका आंगन

Navratri 2026 Vastu: सुख-समृद्धि के लिए नवरात्रि में अपनाएं ये 5 वास्तु टिप्स, खुशियों से भर जाएगा आपका आंगन

हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल चैत्र नवरात्र का पावन पर्व 19 मार्च से आरंभ होकर 27 मार्च तक चलेगा. इन नौ दिनों में भक्त मां दुर्गा के नौ अलग-अलग स्वरूपों की आराधना करते हैं. मान्यता है कि चैत्र नवरात्र में मां दुर्गा की उपासना करने से भक्तों के हर कष्ट दूर हो जाते हैं.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 18, 2026, 06:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Navratri 2026 Vastu: सुख-समृद्धि के लिए नवरात्रि में अपनाएं ये 5 वास्तु टिप्स, खुशियों से भर जाएगा आपका आंगन

Chaitra Navratri 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल चैत्र नवरात्र का पावन पर्व 19 मार्च से आरंभ होकर 27 मार्च तक चलेगा. इन नौ दिनों में भक्त मां दुर्गा के नौ अलग-अलग स्वरूपों की आराधना करते हैं. मान्यता है कि चैत्र नवरात्र में मां दुर्गा की उपासना करने से भक्तों के हर कष्ट दूर हो जाते हैं. शास्त्रों के अनुसार, अगर नवरात्र में शास्त्र सम्मत पूजा के साथ-साथ वास्तु के नियमों का भी पालन किया जाए, तो पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है और घर के वास्तु दोष भी अपने आप समाप्त हो जाते हैं. यही वजह है कि वास्तु शास्त्र के जानकार नवरात्र के दौरान वास्तु के नियमों का पालन करने की सलाह देते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि नवरात्र के दौरान वास्तु के किन नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए और इस दौरान वास्तु की किन गलतियों को करने से बचना चाहिए.

घटस्थापना की सही दिशा

नवरात्रि के पहले दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर हल्दी और चूने से स्वास्तिक का चिह्न जरूर बनाएं. यह सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है. माता की प्रतिमा और कलश की स्थापना हमेशा ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) में करनी चाहिए. वास्तु में इस दिशा को देवताओं का स्थान माना गया है, यहां पूजा करने से एकाग्रता बढ़ती है और मानसिक शांति मिलती है.

अखंड ज्योति के लिए सही दिशा

अगर आप नवरात्र में नौ दिनों के लिए अखंड दीप जलाते हैं, तो इसे आग्नेय कोण (दक्षिण-पूर्व) में रखें. चूंकि यह दिशा अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए यहां दीपक रखने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और घर में सौभाग्य का आगमन होता है. ध्यान रखें, अखंड दीपक को सीधे जमीन पर न रखें. बल्कि, नीचे अष्टदल कमल या पीले चावल का आसन पर रखें.

Add Zee News as a Preferred Source

आरती के दीपक और घी-तेल का नियम

वास्तु के अनुसार, नवरात्र में घी का दीपक हमेशा माता रानी के दाईं ओर (आपके बाएं हाथ की तरफ) रखें. जबकि, अगर आप तिल या सरसों के तेल का दीपक जला रहे हैं, तो इसे माता के बाईं ओर रखें. ऐसा करने से घर में बरकत होती है और आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं.

यह भी पढ़ें: वास्तु दोष का रामबाण इलाज है 'विष्णुप्रिया', घर के इस कोने में लगाते ही बरसेगा पैसा!

पूजा के समय मुख की दिशा और यंत्र स्थापना

चैत्र नवरात्र में साधना करते समय भक्त का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए. पूर्व दिशा शक्ति और शौर्य का प्रतीक है, जिससे मान-सम्मान में वृद्धि होती है. इसके अलावा, जहां माता की प्रतिमा स्थापित हो, उसके ठीक पीछे 'दुर्गा बीसा यंत्र' बनाना अत्यंत शुभ होता है. मान्यता है कि इससे उस स्थान पर साक्षात देवी का वास हो जाता है.

पूजन में करें सही रंगों का चुनाव

वास्तु में लाल रंग को ऊर्जा, सत्ता और विजय का प्रतीक माना गया है. माता की पूजा में लाल फूलों, लाल चुनरी और चंदन का अधिक प्रयोग करें. नवरात्रि की पूजा और सजावट में काले रंग का प्रयोग वर्जित है. इसे अशुभ माना जाता है और यह नकारात्मकता को आकर्षित कर सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

chaitra navratri 2026

Trending news

संसद में गूंजा सरके चुनर गाने का विवाद, लगा बैन, मंत्री बोले- बोलने की आजादी...
Nora Fatehi
संसद में गूंजा सरके चुनर गाने का विवाद, लगा बैन, मंत्री बोले- बोलने की आजादी...
मां को जलते देखा, अदालत में बताया सच, बेटी की गवाही से दरिंदे पिता को मिली उम्रकैद
Supreme Court
मां को जलते देखा, अदालत में बताया सच, बेटी की गवाही से दरिंदे पिता को मिली उम्रकैद
मार्च में लौटी कड़ाके की ठंड! कश्मीर के ऊंचे इलाकों में 18 इंच तक बर्फबारी
Kashmir Weather
मार्च में लौटी कड़ाके की ठंड! कश्मीर के ऊंचे इलाकों में 18 इंच तक बर्फबारी
Watch: 'बस हथौड़ा मारते हैं...', राहुल-प्रियंका के सामने शख्स की हो गई गडकरी से बहस
Nitin Gadkari
Watch: 'बस हथौड़ा मारते हैं...', राहुल-प्रियंका के सामने शख्स की हो गई गडकरी से बहस
हरीश राणा से भी बदनसीब मुंबई के अनिल, 4 करोड़ खर्च, घर टूटा... फिर भी 'जिंदा लाश'
harish rana case
हरीश राणा से भी बदनसीब मुंबई के अनिल, 4 करोड़ खर्च, घर टूटा... फिर भी 'जिंदा लाश'
'मोहब्बत हमसे और शादी...', खरगे ने राज्यसभा में कहा कुछ ऐसा; PM भी नहीं रोक पाए हंसी
Mallikarjun Kharge
'मोहब्बत हमसे और शादी...', खरगे ने राज्यसभा में कहा कुछ ऐसा; PM भी नहीं रोक पाए हंसी
Space में छिड़ेगा महायुद्ध? 'आकाश' मिसाइल के जनक डॉ. प्रह्लाद का बड़ा खुलासा
Operation Sindhur
Space में छिड़ेगा महायुद्ध? 'आकाश' मिसाइल के जनक डॉ. प्रह्लाद का बड़ा खुलासा
भारत सिर्फ नजारा नहीं, इतिहास की परतों का एहसास है... WION पर बोले गजेंद्र शेखावत
Gajendra singh shekhawat
भारत सिर्फ नजारा नहीं, इतिहास की परतों का एहसास है... WION पर बोले गजेंद्र शेखावत
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की नौबत आई तो... ईरान - अमेरिका की लड़ाई से क्या सीख सकता है भारत?
iran america war
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की नौबत आई तो... ईरान - अमेरिका की लड़ाई से क्या सीख सकता है भारत?
राजनीति में नहीं होता फुल स्टॉप...सांसदों को विदाई देते हुए राज्यसभा में बोले पीएम
PM Modi
राजनीति में नहीं होता फुल स्टॉप...सांसदों को विदाई देते हुए राज्यसभा में बोले पीएम