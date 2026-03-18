Navratri 2026 Vastu: सुख-समृद्धि के लिए नवरात्रि में अपनाएं ये 5 वास्तु टिप्स, खुशियों से भर जाएगा आपका आंगन

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Chaitra Navratri 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल चैत्र नवरात्र का पावन पर्व 19 मार्च से आरंभ होकर 27 मार्च तक चलेगा. इन नौ दिनों में भक्त मां दुर्गा के नौ अलग-अलग स्वरूपों की आराधना करते हैं. मान्यता है कि चैत्र नवरात्र में मां दुर्गा की उपासना करने से भक्तों के हर कष्ट दूर हो जाते हैं. शास्त्रों के अनुसार, अगर नवरात्र में शास्त्र सम्मत पूजा के साथ-साथ वास्तु के नियमों का भी पालन किया जाए, तो पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है और घर के वास्तु दोष भी अपने आप समाप्त हो जाते हैं. यही वजह है कि वास्तु शास्त्र के जानकार नवरात्र के दौरान वास्तु के नियमों का पालन करने की सलाह देते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि नवरात्र के दौरान वास्तु के किन नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए और इस दौरान वास्तु की किन गलतियों को करने से बचना चाहिए.
नवरात्रि के पहले दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर हल्दी और चूने से स्वास्तिक का चिह्न जरूर बनाएं. यह सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है. माता की प्रतिमा और कलश की स्थापना हमेशा ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) में करनी चाहिए. वास्तु में इस दिशा को देवताओं का स्थान माना गया है, यहां पूजा करने से एकाग्रता बढ़ती है और मानसिक शांति मिलती है.
अगर आप नवरात्र में नौ दिनों के लिए अखंड दीप जलाते हैं, तो इसे आग्नेय कोण (दक्षिण-पूर्व) में रखें. चूंकि यह दिशा अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए यहां दीपक रखने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और घर में सौभाग्य का आगमन होता है. ध्यान रखें, अखंड दीपक को सीधे जमीन पर न रखें. बल्कि, नीचे अष्टदल कमल या पीले चावल का आसन पर रखें.
वास्तु के अनुसार, नवरात्र में घी का दीपक हमेशा माता रानी के दाईं ओर (आपके बाएं हाथ की तरफ) रखें. जबकि, अगर आप तिल या सरसों के तेल का दीपक जला रहे हैं, तो इसे माता के बाईं ओर रखें. ऐसा करने से घर में बरकत होती है और आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं.
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चैत्र नवरात्र में साधना करते समय भक्त का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए. पूर्व दिशा शक्ति और शौर्य का प्रतीक है, जिससे मान-सम्मान में वृद्धि होती है. इसके अलावा, जहां माता की प्रतिमा स्थापित हो, उसके ठीक पीछे 'दुर्गा बीसा यंत्र' बनाना अत्यंत शुभ होता है. मान्यता है कि इससे उस स्थान पर साक्षात देवी का वास हो जाता है.
वास्तु में लाल रंग को ऊर्जा, सत्ता और विजय का प्रतीक माना गया है. माता की पूजा में लाल फूलों, लाल चुनरी और चंदन का अधिक प्रयोग करें. नवरात्रि की पूजा और सजावट में काले रंग का प्रयोग वर्जित है. इसे अशुभ माना जाता है और यह नकारात्मकता को आकर्षित कर सकता है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)