Advertisement
trendingNow13136053
Hindi Newsधर्मChaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कैसे करें घटस्थापना, नोट कर लें सही विधि और नियम

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कैसे करें घटस्थापना, नोट कर लें सही विधि और नियम

Chaitra Navratri 2026 Ghatasthapana Vidhi: हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होने जा रही है. इस दौरान मां दुर्गा के भक्त अपने घर में घटस्थापन कर नौ दिनों तक उनकी विशेष पूजा-अर्चना करेंगे. नवरात्रि के पहले दिन घटस्थापना का विधान है. ऐसे में आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घटस्थापना की विधि और नियम.  

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 10, 2026, 04:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कैसे करें घटस्थापना, नोट कर लें सही विधि और नियम

Chaitra Navratri 2026 Ghatasthapana: सनातन धर्म में नवरात्रि का पर्व शक्ति की उपासना का महापर्व है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है. इन नौ दिनों की उपासना का मुख्य आधार घट यानी कलश की स्थापना है. शास्त्रों में कलश को ब्रह्मांड और समस्त दिव्य शक्तियों का प्रतीक माना गया है. मान्यता है कि नवरात्रि में विधि-विधान से घटस्थापना करने से मां दुर्गा की विशेष कृपा होता है. जबकि, अगर नवरात्रि में पूरे विधि-विधान से कलश स्थापन न किया जाए तो पूजा-पाठ का निष्फल हो जाता है. इसलिए नवरात्रि के पहले दिन विधि-विधान से घटस्थापना करने के विधान शास्त्रों में बताया गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घटस्थापना कैसे करें, पूजन के लिए सही विधि और नियम क्या है. 

मिट्टी का कलश है जरूरी

घट स्थापना प्रकृति और उर्वरता का प्रतीक है. इसके लिए एक चौड़े मुंह वाला मिट्टी का कलश लें. इसके बाद कलश में सबसे पहले शुद्ध मिट्टी की एक परत बिछाएं, फिर उस पर मुट्ठी भर जौ छिड़कें. इसके ऊपर फिर से मिट्टी डालें और फिर से जौ छिड़कें. अंत में मिट्टी से इसे ढक दें. इसके बाद कलश में थोड़ा जल छिड़कें.

मंगल कलश का पूजन और स्थापना

कलश को सभी तीर्थों और देवताओं का निवास स्थान माना जाता है. इसके लिए तांबे या मिट्टी के कलश को शुद्ध जल या गंगाजल से भरें. इसके गले पर पवित्र कलावा (मौली) बांधें. कलश के बीच वाले हिस्से में रोली या कुमकुम से स्वास्तिक का चिह्न बनाएं. अब कलश के मुख पर आम या अशोक के पांच पत्ते रखें. एक जटाधारी नारियल को लाल चुनरी या कपड़े में लपेटकर, कलावा बांधकर पत्तों के बीच स्थापित करें. ध्यान रहे कि नारियल का मुख ऊपर की ओर या पूजा करने वाले की तरफ हो. अब इस कलश को जौ वाले बर्तन को ठीक बीच में स्थापित कर दें.

Add Zee News as a Preferred Source

देवी-देवताओं का आवाहन

घटस्थापना के बाद हाथ जोड़कर देवी-देवताओं का श्रद्धापूर्वक आवाहन करें. इस क्रम में सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश का ध्यान करें. इसके बाद मां दुर्गा और सभी दिव्य शक्तियों से प्रार्थना करें कि वे अगले नौ दिनों तक इस कलश में विराजमान होकर अपनी कृपा बरसाएं.

यह भी पढ़ें: कंगाल को भी मालामाल कर सकता है फिटकरी का ये टोटका, अमावस्या की रात चुपचाप यहां रख दें एक टुकड़ा!

पंचोपचार एवं षोडशोपचार पूजन

अंत में कलश का विधिवत पूजन करें. इसके लिए कलश को तिलक लगाएं, अक्षत (चावल) चढ़ाएं और ताजे फूलों की माला पहनाएं. इसके बाद कलश के पास फल, मिठाई और विशेष प्रसाद रखें. इचना करने के बाद धूप-दीप जलाकर माता को इत्र और नैवेद्य अर्पित करें.

चैत्र नवरात्रि 2026 घटस्थापना मुहूर्त

वैदिक पंचांग के अनुसार, इस साल चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च को सुबह 6 बजकर 52 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 20 मार्च 2026 को सुबह 4 बजकर 52 मिनट पर होगी. ऐसे में उदया तिथि के अनुसार, इस साल चैत्र नवरात्रि के घटस्थापना 19 मार्च को ही की जाएगी. इस दिन घटस्थापना के लिए पहला मुहूर्त सुबह 6 बजकर 52 मिनट से लेकर 8 बजकर 14 मिनट तक रहेगा. इसके बाद घटस्थापना के लिए दूसरा मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 30 मिनट से लेकर दोपहर 1 बजकर 18 मिनट तक रहेगी. ऐसे में आप अपनी सुविधि के अनुसार, इन दोनों मुहूर्तों में घटस्थापना कर सकते हैं. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

chaitra navratri 2026

Trending news

'LPG उत्पादन बढ़ाएं कंपनियां', सरकार का फरमान; PM मोदी से मिले जयशंकर और हरदीप पुरी
israel iran war
'LPG उत्पादन बढ़ाएं कंपनियां', सरकार का फरमान; PM मोदी से मिले जयशंकर और हरदीप पुरी
पड़ोसी पहले: मुश्किल समय में सहारा बना भारत, पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश भेजेगा डीजल
india
पड़ोसी पहले: मुश्किल समय में सहारा बना भारत, पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश भेजेगा डीजल
गैस किल्लत के बीच देश में क्या रोक लगी? एस्मा और कमोडिटी एक्ट में अंतर जान लीजिए
LPG Crisis
गैस किल्लत के बीच देश में क्या रोक लगी? एस्मा और कमोडिटी एक्ट में अंतर जान लीजिए
आरोप बर्दाश्त नहीं... SIR मामले पर SC सख्त, बोला- खारिज दावों के लिए बने ट्रिब्यूनल
Sir
आरोप बर्दाश्त नहीं... SIR मामले पर SC सख्त, बोला- खारिज दावों के लिए बने ट्रिब्यूनल
बीवी का आरोप- बेडरूम में पकड़ा, केरल के मंत्री ने दी सफाई- प्यार कोई जुर्म नहीं है
Kerala News
बीवी का आरोप- बेडरूम में पकड़ा, केरल के मंत्री ने दी सफाई- प्यार कोई जुर्म नहीं है
मां-बहन की गाली देने वालों की अब खैर नहीं! इस गांव में लागू हुई सख्त व्‍यवस्‍था
nasik
मां-बहन की गाली देने वालों की अब खैर नहीं! इस गांव में लागू हुई सख्त व्‍यवस्‍था
'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
jammu kashmir news
'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
Parliament Budget Session Phase 2 Live: लोकसभा में फिर शुरू हुई चर्चा, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही है बहस
Budget Session 2 Phase Live
Parliament Budget Session Phase 2 Live: लोकसभा में फिर शुरू हुई चर्चा, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही है बहस
विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं ईरानी...जंग के बीच क्या-क्या बोले राजदूत?
US Israel Iran War
विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं ईरानी...जंग के बीच क्या-क्या बोले राजदूत?
ईरान में कहर बरपाने वाले सारे अमेरिकी फाइटर ऑफर हुए थे, पर भारत ने खरीदे क्यों नहीं?
India America news
ईरान में कहर बरपाने वाले सारे अमेरिकी फाइटर ऑफर हुए थे, पर भारत ने खरीदे क्यों नहीं?