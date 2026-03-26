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Hindi Newsधर्मChaitra Navratri 2026: अभी भी है मौका, चैत्र नवरात्रि पर इन चीजों का करें गुप्त दान, माता रानी की कृपा से दूर होगी आर्थिक तंगी!

Chaitra Navratri 2026: अभी भी है मौका, चैत्र नवरात्रि पर इन चीजों का करें गुप्त दान, माता रानी की कृपा से दूर होगी आर्थिक तंगी!

Chaitra Navratri 2026: अगर आपने अभी तक नवरात्र में कुछ चीजों का गुप्त दान नहीं किया है तो अभी समय है. माता रानी की कृपा पाने के लिए जरूर कुछ चीजों का सच्चे मन से गुप्त दान करें. इससे जीवन में सकारात्मकता आती है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 26, 2026, 07:01 AM IST
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Chaitra Navratri 2026 Gupt Daan
Chaitra Navratri 2026 Gupt Daan

Chaitra Navratri 2026 Gupt Daan: हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्र का बहुत महत्व है. इन नौ दिनों में अगर कुछ उपाय करें तो जीवन के अनेक-अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं. मां दुर्गा की पूजा और उपासना कर भक्ति भाव से व्रत करने और दान-पुण्य करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा प्रदान करती हैं. ऐसी मान्यता है कि नवरात्र में गुप्त दान करने का फल गुना अधिक मिलता है. जीवन में सुख-शांति व समृद्धि की प्राप्ति होती है.

चैत्र नवरात्र पर गुप्त दान
चैत्र नवरात्र पर्व इस साल 19 मार्च से शुरू हो चुका है और अब 27 मार्च को नवमी तिथि है. ऐसे में नवरात्र के समाप्त होने से पहले अगर गुप्त दान करें तो यह एक अति कारगर उपाय हो सकता है. ध्यान देने वाली बात ये है कि किन चीजों का गुप्त दान करें जिससे मां दुर्गा प्रसन्न हो जाएं. आइए इस बारे में विस्तार से जानें. 

लाल सामग्री का दान
नवरात्र खत्म होने से पहले अगर मां दुर्गा के प्रिय लाल रंग की सामग्री का दान करें तो इससे मां दुर्गा सौभाग्य का अशीर्वाद देती है. विवाहित महिलाएं अगर लाल चुनरी, लाल साड़ी या सुहाग की सामग्री को गुप्त रूप से जरूरतमंदों में दान करें तो घर में खुशहाली आती है और सुख की आवक बनी रहती हैं.

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कन्या को करें इन चीजों का गुप्त दान
छोटी कन्याओं को गुप्त रूप से कुछ विशेष चीजें दान में दें. कन्या को किताबें, कॉपियां और पेन का गुप्तदान करें. ऐसा करना अति पुण्यकारी होता है और मां दुर्गा प्रसन्न होकर घर में ज्ञान और सकारात्मकता का संचार करती हैं.

केला का गुप्त दान करें
नवरात्र के शुभ दिन पर अगर केले का गुप्त दान करें तो ऐसा करना अति शुभ और प्रभावशाली उपाय सिद्ध हो सकता है. केले का गुप्त दान करने को लेकर मान्यता है कि इससे बड़े से बड़ा आर्थिक कष्ट दूर होता है और सुख-समृद्धि का जीवन में प्रवेश होता है.

अन्न का करें गुप्त दान करें
नवरात्र के खत्म होने से पहले अगर गुप्त रूप से जरूरतमंदों में अगर कुछ अनाज का दान करें तो इसके शुभ परिणाम तुरंत दिखने लगेंगे. चावल, आटा, चीनी से लेकर सफेद मिठाइयों का दान करना अति शुभ बताया गया है. वैसे तो किसी भी दिन अनाज का दान करना अति शुभ होता है लेकिन जब नवरात्र के दिनों में इसका गुप्त दान किया जाता है तो ऐसे घर में कभी अन्न और धन की कमी होती ही नहीं हैं और पूरा परिवार सुख में जीवन गुजारता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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