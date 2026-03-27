चैत्र नवरात्र के समापन पर कलश विसर्जन किया जाता है. इसमें उन जवारे का विसर्जन होता है, जो नवरात्र के पहले जौ बोकर उगाए जाते हैं. चैत्र नवरात्र 2026 में कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त जान लें.
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नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, जिसे घटस्थापना भी कहते हैं. इसमें मिट्टी के एक बड़े पात्र में जौ बोए जाते हैं. फिर उसके ऊपर सोने-चांदी या तांबे के कलश में जल भरकर उसके ऊपर नारियल रखा जाता है. नवरात्र के 9 दिन तक इस घटस्थापना की पूजा की जाती है और आखिर में इन जवारों का विसर्जन होता है. इस साल जवारे विसर्जन करने की तारीख और मुहूर्त क्या है, जानिए.
चैत्र नवरात्र व्रत पूजा का पूरा फल तभी मिलता है जब इसके समापन पर विधिवत हवन, कन्या पूजन और जवारे विसर्जन किए जाएं. कलश विसर्जन या जवारे विसर्जन 9 दिन पूरे होने के बाद अगले दिन दशमी तिथि पर होता है. इस साल 27 मार्च की सुबह नवमी तिथि समाप्त होने के कारण कुछ लोग 27 मार्च को कलश विसर्जन कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग 28 मार्च को जवारे विसर्जन कर रहे हैं. चूंकि अयोध्या राम मंदिर में भी रामनवमी 27 मार्च को मानी गई है. ऐसे में 28 मार्च को कलश विजर्सजन करना उचित होगा.
28 मार्च 2026, शनिवार को जवारे विसर्जन या कलश विसर्जन के लिए 4 शुभ मुहूर्त हैं.
- सुबह 07:58 से 09:29 तक
- दोपहर 12:07 से 12:56 तक (अभिजीत मुहूर्त)
- दोपहर 12:32 से 02:03 तक
- दोपहर 03:34 से 05:05 तक
जवारे विसर्जन के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, लाल-हरे जैसे शुभ रंगों के कपड़े पहनें. विधि-विधान से पूजा करें और उसके बाद जवारे का विसर्जन करें. जवारे विसर्जन करने से पहले 9 दिन में जाने-अनजाने में हुई गलतियों के लिए मां दुर्गा से क्षमा मांगें.
- जवारे बेहद पवित्र होते हैं इनका विसर्जन गंदे पानी में या रुके हुए पानी में न करें. न ही इन्हे फेंकें. बल्कि पवित्र नदी, तालाब या बहते हुए जल में जवारे प्रवाहित करें.
- पूरे जवारे विसर्जित न करें, बल्कि थोड़े से जवारे घर में रखें. इन्हें लाल रंग के कपड़े में लपेटकर धन स्थान पर रख सकते हैं या पूजा घर में रखें.
- जवारे विसर्जन तक दीपक जलने दें. बल्कि उसके बाद भी दीपक को न हटाएं. जब दीपक खुद से शांत हो जाए तब ही पूजा की चौकी को हटाएं.
- जूते-चप्पल पहनकर जवारे विसर्जन न करें. न ही जवारे लेकर चलते समय जूते-चप्पल पहनें.
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)