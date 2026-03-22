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Kanya Pujan 2026: महाअष्टमी पर करना चाहते हैं कन्या पूजन? जान लें सही विधि, नियम और सावधानियां

Navratri Ashtami Kanya Pujan 2026: कन्या पूजन के बिना नवरात्र के दौरान की गई मां दुर्गा की उपासना अधूरी मानी जाती है. नवरात्र में जो श्रद्धालु व्रत रखते हैं, वो महाअष्टमी या नवमी तिथि पर कन्या पूजन जरूर करते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी कब है, कन्या पूजन के लिए शुभ मुहूर्त क्या है और इस दौरान कौन-कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 22, 2026, 08:47 PM IST
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Kanya Pujan 2026: महाअष्टमी पर करना चाहते हैं कन्या पूजन? जान लें सही विधि, नियम और सावधानियां

Navratri 2026 Kanya Pujan: चैत्र नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और 27 मार्च 2026 को इसका समापन होगा. यह पर्व मां दुर्गा के नौ रूपों की उपासना के लिए सबसे पवित्र समय माना गया है. नवरात्र के इन नौ दिनों में अष्टमी तिथि का विशेष महत्व है, जिसे महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है. यह दिन मां के आठवें स्वरूप, मां महागौरी को समर्पित है. हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्र में महाअष्टमी 26 मार्च को पड़ रही है. परंपरानुसार, इस दिन कन्या पूजन का विधान है. इस दिन 2 से 10 वर्ष की कन्याओं का पूजन किया जाता है और उन्हें श्रद्धापूर्वक भोजन कराया जाता है. मान्यता है कि नवरात्र में कन्या पूजन करने से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार चैत्र नवरात्र में महाअष्टमी कब है, इसके लिए शुभ मुहूर्त क्या है और कन्या पूजन से जुड़े नियम व सावधानियां क्या हैं.

चैत्र नवरात्र महाअष्टमी तिथि व शुभ मुहूर्त

दृक पंचांग की गणना के अनुसार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 25 मार्च 2026 को दोपहर 01 बजकर 50 बजे से होगा. जबकि, इस तिथि का समापन 26 मार्च 2026 को सुबह 11 बजकर 48 मिनट पर होगी. चूंकि हिंदू धर्म में त्योहार उदयातिथि (सूर्योदय के समय मौजूद तिथि) के अनुसार मनाए जाते हैं, इसलिए दुर्गा अष्टमी और कन्या पूजन 26 मार्च 2026 को ही किया जाएगा.

महाअष्टमी पर कन्या पूजन के लिए शुभ मुहूर्त 

महाअष्टमी के दिन छोटी कन्याओं को साक्षात देवी का रूप मानकर पूजा जाता है. पंचांग के अनुसार, इस साल कन्या पूजन के लिए दो विशेष मुहूर्त अत्यंत फलदायी हैं. महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन के लिए पहला मुहूर्त सुबह 6 बजकर 18 मिनट से 7 बजकर 50 मिनट तक रहेगा. इसके बाद दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 10 बजकर 55 मिनट से दोपहर 3 बजकर 31 मिनट तक रहेगा. 

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कन्या पूजन की विधि और महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, बिना कन्या पूजन के नवरात्र में मां दुर्गा की उपासना अधूरी मानी जाती है. अष्टमी के दिन नौ छोटी कन्याओं (2 से 10 वर्ष की आयु) को निमंत्रित कर आदरपूर्वक घर बुलाएं. इसके बाद सबसे पहले कन्याओं के पैर धोकर उन्हें साफ आसन पर बिठाएं. इसके बाद उन्हें प्रेमपूर्वक हलवा, पूड़ी, काले चने और खीर का सात्विक भोग खिलाएं. भोजन के बाद उन्हें सामर्थ्य अनुसार फल, वस्त्र या दक्षिणा भेंट करें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें. मान्यता है कि नवरात्र में कन्याओं के प्रसन्न होने से मां महागौरी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और भक्त के घर को धन-धान्य व सुख-शांति से भर देती हैं.

यह भी पढ़ें: इन 5 राशि वालों के लिए मारक साबित होते हैं राहु-केतु, झेलना पड़ता है शनि से भी भयानक कष्ट

कन्या पूजन से जुड़ी सावधानियां

कन्या पूजन के लिए 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं को बुलाना ही श्रेष्ठ माना गया है. शास्त्रों के अनुसार, अलग-अलग आयु की कन्याएं देवी के अलग-अलग स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं.

कन्याओं के घर आने पर सबसे पहले उनके पैर धोकर उन्हें साफ आसन पर बिठाएं. भोजन कराने वाला व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध होना चाहिए.

कन्याओं के लिए तैयार भोजन (हलवा, पूड़ी, चना) पूरी तरह सात्विक होना चाहिए. इसमें भूलकर भी प्याज या लहसुन का प्रयोग न करें और शुद्ध घी का ही उपयोग करें.

सभी कन्याओं को एक समान आदर दें. भोजन परोसते समय या उपहार देते समय किसी भी कन्या के बीच भेदभाव या ऊंच-नीच की भावना मन में न लाएं.

कन्याओं को भोजन के लिए मजबूर न करें, वे जितना प्रेम से खाएं उतना ही पर्याप्त है. विदाई के समय उनके पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लें और उन्हें दुखी मन से विदा न करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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