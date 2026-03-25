Kanya Pujan Samagri List: नोट कर लें कन्या पूजन की सामग्री लिस्ट, इन 9 चीजों का होना बहुत जरूरी!

Chaitra Navratri 2026 Kanya Puja Samagri List: चैत्र नवरात्र का कन्या पूजन कुछ लोग अष्टमी तिथि पर तो कुछ लोग नवमी तिथि पर करते हैं. इस साल के चैत्र नवरात्र की अष्टमी तिथि कल यानी 26 मार्च को है तो वहीं नवमी तिथि 26 मार्च को है. ऐसे में जरूरी है कि कन्या पूजन से पहले कन्या पूजन की सामग्री जुटा ली जाए. अष्टमी और नवमी तिथि हर नवरात्र की विशेष तिथि होती है. जिसमें सम्मान पूर्वक 9 छोटी कन्या और एक बालक की पूजा कर उनको भोजन कराया जाता है. इसके बाद कन्याओं का आशीर्वाद लिया जाता है. आइए कन्या पूजन के लिए सामग्री की पूरी लिस्ट देख लें और कन्या पूजन की विधि भी जान लें.

कन्या पूजन सामग्री लिस्ट (Kanya Pujan Samagri List)

कन्याओं का पैर धुलवाने के लिए स्वच्छ जल रखें.

कन्याओं का पैर पोंछने के लिए एक साफ कपड़ा रखें.

कन्याओं को बैठाने के लिए आसन रखें.

कन्याओं को तिलक करने के लिए थाली में रोली रखें.

कन्याओं को चढ़ाने के लिए अक्षत रखें.

कन्याओं के हाथ में बांधने के लिए कलावा रखें.

कन्याओं को ओढ़ाने के लिए चुन्नी रखें.

कन्याओं के लिए फल आदि रखें.

कन्याओं को भोजन कराने के लिए हलवा, पूरी और चना रखें.

कन्या पूजन विधि (Kanya Puja Vidhi In Hindi)

कन्या पूजन से पहले मां दुर्गा की पूजा कर लें और हवन भी संपन्न कर लें.

अब 2 से 10 साल के बीच की आयु वाली कन्याओं को सम्मान से आमंत्रित करें और एक बालक को भी साथ में बुलाएं.

सभी कन्या के पैर धोएं और साफ आसन पर बैठाकर उन्हें कुमकुम लगाएं और अक्षत चढ़ाएं.

अब कन्या के हाथ में कलावा बांधकर उनकी आरती उतारें. कन्याओं को हलवा, पूरी व चना का भोग कराएं.

अब उपहार या कुछ धन राशि दक्षिणा में दें. अब सभी कन्या के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें. मातारानी के जयकारे लगाएं.

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कन्या पूजन जुड़े जरूरी बातों का रखें ध्यान

कन्या पूजन के लिए भोजन बिना प्याज-लहसुन के सात्विक बनाएं.

कन्या पूजन से पहले सभी कन्याओं के पैर धोएं और उनका तिलक कर आसन पर बैठाएं.

कन्या पूजन के बाद कन्या को उपहार जरूर दें.

कन्या पूजन के बाद जाते समय सभी कन्या का आशीर्वाद लें.

कन्या पूजन में काले रंग के कपड़े न पहनें और न तो काले कपड़े उपहार में दें.

ध्यान रखें कि कन्या पूजन के बाद घर में भूलकर भी झाड़ू न लगाएं.

कन्या पूजन को दोपहर से पहले ही संपन्न कर लें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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