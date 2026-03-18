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Hindi Newsधर्मNavratri 2026 Puja Samagri: अभी भी है समय, नोट कर लें नवरात्र की पूजन सामग्री लिस्ट, बिना रुके पूरी होगी मां की उपासना!

Navratri 2026 Puja Samagri: अभी भी है समय, नोट कर लें नवरात्र की पूजन सामग्री लिस्ट, बिना रुके पूरी होगी मां की उपासना!

Chaitra Navratri 2026 Date: इस साल चैत्र नवरात्र का पर्व कल यानी 19 मार्च 2026 से शुरू हो रहा है और 27 मार्च 2026 को रामनवमी पर्व पर इसका समापन हो रहा है. आइए मातारानी की पूजा के लिए सामग्री की पूरी लिस्ट देखें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 18, 2026, 08:45 AM IST
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Chaitra Navratri 2026 Puja Samagri full List
Chaitra Navratri 2026 Puja Samagri full List

Chaitra Navratri 2026 Puja Samagri List: हिंदू धर्म में नवरात्र पर्व का बहुत महत्व बताया गया है. इस पर्व पर मां शक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है. धार्मिक मान्यता है कि जो भी भक्त नवरात्र में व्रत का संकल्प कर श्रद्धा और भक्ति भाव से मां शक्ति की उपासना करता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की आवक बनी रहती है. माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है. ध्यान दें कि चैत्र नवरात्र का पर्व इस साल 19 मार्च 2026 से शुरू होकर 27 मार्च 2026 तक है. इन नौ दिनों तक मां दुर्गा के नौ शक्ति स्वरूपों की पूजा की जाएगी. नवरात्र के नौ दिनों में मां दुर्गा के स्वरूपों की विधि-विधान से पूजा करने के लिए पहले ही सभी सामग्रियां जुटाई जाती हैं. ऐसे इस लेख में हम माता रानी की पूजा के लिए सभी पूजन सामग्रियों की लिस्ट पर एक नजर डालेंगे ताकि समय रहते ही आप पूजा से पहले तक सभी सामग्री जुटा लें. इससे आप माता रानी की उपासना बिना किसी रुकावट के कर सकेंगे और पूजा पूर्ण हो सके.

नवरात्र पूजा की पूरी सामग्री लिस्ट
मां दुर्गा की तस्वीर या प्रतिमा
माता के लिए चौकी
श्रृंगार की सामग्री- लाल चुनरी, सिंदूर, महावर, बिंदी, चूड़ी, इत्र, मेहंदी आदि.
मिट्टी का बर्तन और जौ, तांबे या मिट्टी का कलश
आम के पत्ते, नारियल, रोली और कुमकुम
अक्षत (चावल), मातरानी का ध्वज, सूखा नारियल 
फूल-माला, अगरबत्ती और धूप, दीपक और घी या तेल
पंचमेवा, गुग्गल, लोबान, माचिस
पान, सुपारी और लौंग-इलायची
फल, मिठाई का भोग
गंगाजल, कपूर, आरती थाली

चैत्र नवरात्र 2026 की तिथियों की लिस्ट
19 मार्च 2026 को माता शैलपुत्री की उपासना.
20 मार्च 2026 को माता ब्रह्मचारिणी की उपासना.
21 मार्च 2026 को माता चंद्रघंटा की उपासना.
22 मार्च 2026 को माता कूष्मांडा की उपासना.
23 मार्च 2026 को माता स्कंदमाता की उपासना.
24 मार्च 2026 को माता कात्यायनी की उपासना.
25 मार्च 2026 को माता कालरात्रि की उपासना.
26 मार्च 2026 को माता महागौरी (अष्टमी) की उपासना.
27 मार्च 2026 को माता सिद्धिदात्री (राम नवमी) की उपासना.

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(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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