डोली पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा, विदाई का वाहन दे रहा बड़े संकेत, खुशहाली आएगी या बढ़ेगा संकट?

Chaitra Navratri 2026 Mata Ka Vahan: साल में 4 बार नवरात्रि पर्व आता है, जिसमें चैत्र नवरात्रि की विशेषता है कि ये हिंदू नववर्ष के पहले दिन से प्रारंभ होती हैं. यानी कि यह नवरात्रि दोहरा उल्‍लास लेकर आती हैं. एक ओर नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा होती है और हिंदू नववर्ष भी मनाया जाता है. इस साल चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026, गुरुवार से शुरू हो रही हैं. नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा का आगमन डोली पर हो रहा है.

जब नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार के दिन होती है तो मां दुर्गा की सवारी डोली या पालकी होती है. यानी कि मां दुर्गा इंसान के कंधों पर सवार होकर आती हैं.

पालकी या डोली पर आना अशुभ संकेत

मां दुर्गा का पालकी पर आना अशुभ माना जाता है. मान्यता है कि माता रानी का जब पालकी या डोली पर आगमन होता है तो देश-दुनिया में बीमारी या महामारी फैलने का खतरा होता है. यह कारोबार और देश की अर्थव्‍यवस्‍था के लिए भी नकारात्‍मक साबित हो सकती है.

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मां दुर्गा के प्रस्‍थान का वाहन

नवरात्रि 27 मार्च 2026, शुक्रवार को समाप्‍त हो रही हैं. जब नवरात्रि का समापन शुक्रवार को होता है तो माता का वाहन हाथी होता है. धर्म-शास्‍त्रों के अनुसार मां दुर्गा का हाथी पर सवार होकर प्रस्‍थान करना शुभ होता है. यह अच्‍छी फसल आने का संकेत है. साथ ही धन-संपदा बढ़ती है. यानी कि मां दुर्गा जाते-जाते धन-समृद्धि का आशीर्वाद देकर जाएंगी.

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नवर‍ात्रि के 9 दिन

साल में 4 बार नवरात्रि का त्‍योहार आता है. इसमें 2 गुप्‍त नवरात्रि होती हैं और 2 प्रत्‍यक्ष नवरात्रि होती हैं. चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि प्रत्‍यक्ष नवरात्रि होती हैं. प्रत्‍यक्ष नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है. आषाढ़ और माघ मास में आने वाली गुप्‍त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की तांत्रिक साधना की जाती है. इस साल चैत्र नवरात्रि के 9 दिन में किस दिन माता के किस रूप की पूजा की जाएगी, जानिए.

नवरात्रि का पहला दिन - 19 मार्च 2026 - मां शैलपुत्री देवी

नवरात्रि का दूसरा दिन - 20 मार्च 2026 - ब्राह्माचारिणी देवी

नवरात्रि का तीसरा दिन - 21 मार्च 2026 - चंद्रघंटा देवी

नवरात्रि का चौथा दिन - 22 मार्च 2026 - कूष्माणा देवी

नवरात्रि का पांचवां दिन - 23 मार्च 2026 - स्कंदमाता देवी

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नवरात्रि का छठा दिन - 24 मार्च 2026 - कात्‍यायनी देवी

नवरात्रि का सातवां दिन - 25 मार्च 2026 - मां कालरात्री

नवरात्रि का आठवां दिन - 26 मार्च 2026 - महागौरी

नवरात्रि का नौवां दिन - 27 मार्च 2026 - सिद्धदात्री देवी

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)