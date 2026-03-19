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Hindi Newsधर्मChaitra Navratri 2026: कैसे हुई आदिशक्ति मां जगदम्बा की उत्पत्ति? जानें किन देवी-देवताओं ने दिए उन्हें अस्त्र-शस्त्र

Chaitra Navratri 2026: कैसे हुई आदिशक्ति मां जगदम्बा की उत्पत्ति? जानें किन देवी-देवताओं ने दिए उन्हें अस्त्र-शस्त्र

Maa Durga Origin and Weapons: हिंदू पंचांग के मुताबिक, आज यानी 19 मार्च 2026 से चैत्र नवरात्र का शुभारंभ हो चुका है, जिसका समापन 27 मार्च 2026 को होगा. इस दौरान मां दुर्गा के भक्त उनकी विशेष पूजा-अर्चना करेंगे. ऐस में चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर जानें कैसे महिषासुर के अंत हेतु देवताओं के सामूहिक तेज से मां दुर्गा का दिव्य प्राकट्य हुआ और उन्हें किन देवी-देवताओं ने अस्त्र-शस्त्र प्रदान किए.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 19, 2026, 02:35 PM IST
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Chaitra Navratri 2026: कैसे हुई आदिशक्ति मां जगदम्बा की उत्पत्ति? जानें किन देवी-देवताओं ने दिए उन्हें अस्त्र-शस्त्र

Maa Durga Origin and Weapons: हिंदू पंचांग के अनुसार, साल 2026 में चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ आज यानी 19 मार्च से हो चुका है. जबकि, चैत्र नवरात्रि पर्व का समापन 27 मार्च 2026 को होगा. चैत्र नवरात्र के इस पावन अवसर पर मां दुर्गा के भक्त शक्ति की उपासना में लीन हैं. ऐसे में मां दुर्गा के हार भक्त के लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति 'मां जगदम्बा' का प्राकट्य कैसे हुआ. उनके प्राकट्य का उद्देश्य क्या था. इसके अलावा जब मां दुर्गा की उत्पत्ति हुई तो उन्हें किन देवी-देवताओं ने अस्त्र-शस्त्र प्रदान किए थे और उनकी शक्तियां क्या थीं. ऐसे में अगर आप भी अब तक इस बात से अनजान हैं तो अभी जान लीजिए.

कैसे हुई मां जगदम्बा की उत्पत्ति? 

देवी भागवत पुराण और श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार, मां दुर्गा की उत्पत्ति किसी गर्भ से नहीं, बल्कि देवताओं के सामूहिक तेज से हुई थी. जब महिषासुर नामक राक्षस ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवताओं को उनके स्थान से नीचे उतार दिया, तब सभी देवगण भगवान विष्णु और भगवान शिव की शरण में गए. देवताओं का कष्ट सुनकर विष्णु और शिव अत्यंत क्रोधित हुए, जिसके बाद भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के शरीर से एक महान तेज निकला. देखते ही देखते अन्य देवताओं (इंद्र, अग्नि, वरुण आदि) के शरीर से भी प्रकाश की किरणें उस पुंज में जाकर मिल गईं. यह प्रकाश पुंज एक पर्वत के समान विशाल हो गया और फिर उसने एक दिव्य नारी का रूप धारण किया, जो अपनी आभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी. यही मां आदिशक्ति जगदम्बा थीं.

देवताओं द्वारा प्रदत्त दिव्य अस्त्र-शस्त्र

देवता प्रदान किया गया शस्त्र/उपहार
भगवान शिव अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल निकालकर भेंट किया
भगवान विष्णु अपने चक्र से उत्पन्न एक दिव्य चक्र प्रदान किया
वरुण देव शंख और दिव्य पाश भेंट किया
अग्नि देव अपनी शक्ति (अस्त्र) प्रदान की
वायु देव धनुष और बाणों से भरा तरकश दिया
इंद्र देव अपने वज्र से उत्पन्न वज्र और ऐरावत हाथी की घंटी दी
यमराज कालदंड (यमदंड) भेंट किया
ब्रह्मा जी कमंडल और तप का बल प्रदान किया
विश्वकर्मा एक अभेद्य कवच और चमकता हुआ परशु (फरसा) दिया
हिमालय राज सवारी के लिए शक्तिशाली सिंह और बहुमूल्य रत्न भेंट किए
शेषनाग मणियों से सुशोभित नागहार भेंट किया

नवरात्र में दश महाविद्या और मां दुर्गा की उपासना के फायदे

शत्रु बाधा और भय का नाश- मां बगलामुखी और मां काली की कृपा से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और जीवन से हर प्रकार का अनिष्ट भय दूर होता है.

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आर्थिक समृद्धि- मां लक्ष्मी (कमला) और मां त्रिपुर सुंदरी की साधना से दरिद्रता का नाश होता है और व्यापार व धन में वृद्धि होती है.

मानसिक शांति और ज्ञान- मां सरस्वती (नील सरस्वती/तारा) और मां मातंगी की उपासना से बुद्धि प्रखर होती है और कला-संगीत में निपुणता आती है.

ग्रह दोषों से मुक्ति- दश महाविद्या की पूजा से कुंडली के सभी अशुभ ग्रहों का प्रभाव समाप्त हो जाता है.

पूजन से जुड़े जरूरी नियम

शुद्ध सात्विकता- नवरात्रि के नौ दिनों तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें और सात्विक आहार (बिना लहसुन-प्याज) ग्रहण करें.

नियत समय और स्थान- प्रतिदिन एक ही समय और एक ही स्थान पर बैठकर मंत्र जप या पाठ करें. ईशान कोण सबसे उत्तम दिशा है.

पवित्रता का ध्यान- तन और मन दोनों की शुद्धता आवश्यक है। साधना से पूर्व स्नान करें और मन में किसी के प्रति द्वेष न रखें.

कलश और ज्योत- अगर संभव हो, तो अखंड ज्योति जलाएं या कम से कम पूजा के दौरान दीपक प्रज्वलित रखें.

पूजन से जुड़ी विशेष सावधानियां 

दश महाविद्या की साधना अत्यंत शक्तिशाली और उग्र होती है, इसलिए इसे बिना किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन के गहराई से नहीं करना चाहिए. महाविद्याओं के बीज मंत्रों का उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए. गलत उच्चारण विपरीत प्रभाव डाल सकता है. पूजन के दौरान क्रोध करने, झूठ बोलने या किसी की निंदा करने से पूजा का फल निष्फल हो जाता है. अगर आपने 9 दिनों का संकल्प लिया है, तो उसे बीच में न छोड़ें. मानसिक या शारीरिक अस्वस्थता की स्थिति में ही छूट दी जा सकती है. अपनी साधना और अनुभवों को गुप्त रखें. साधना जितनी गुप्त होती है, उतनी ही अधिक फलदायी मानी जाती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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