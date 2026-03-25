Chaitra Navratri 2026: अष्टमी-नवमी तिथि पर जन्मी बिटिया के लिए चुनें मां दुर्गा के प्रभावशाली नाम, ये रही पूरी लिस्ट!

Names Of Maa Durga: दुर्गा द्वात्रिंश नामावली जिसमें मां भगवती के बत्तीस नामों की सूची है. जिनका माला जाप करने से अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है और जीवन के दुखों का नाश होता है. माता के गोपनीय रहस्यमय किंतु चमत्कारी नामों का जाप करना तो शुभ होता ही है इसके साथ ही जब भक्त नवरात्र के दिनों में मां दुर्गा के 32 नामों का जाप करते हैं तो उन्हें असीम शक्ति की प्राप्ति होती है. वहीं दूसरी ओर नवरात्र के दिनों में अगर किसी के घर में बिटिया का जन्म हुआ हो और उसके लिए मां के इन 32 सुंदर और प्रभावशाली नामों में से एक नाम चुने तो बिटिया पर मातारानी की कृपा हमेशा बनी रहेगी. मां के नामों में से बिटिया के लिए नाम चुनना अति शुभ सिद्ध हो सकता है. अगर आपके घर में भी नवरात्र की किसी तिथि में विशेषकर अष्टमी और नवमी तिथि पर बिटिया जन्मी है या बिटिया का जन्म होता है तो उसके लिए मां दुर्गा के उनके प्रिय 32 नाम में से कोई एक चुन सकते हैं.

दुर्गा द्वात्रिंश नामावली और उनके अर्थ:

दुर्गा: इस नाम का अर्थ है- दुर्गम कष्टों दूर करने वाली.

दुर्गार्तिशमनी: इस नाम का अर्थ है- दुर्गतियों को दूर करने वाली.

दुर्गापद्विनिवारिणी: इस नाम का अर्थ है- दुर्गम विपत्तियों का नाश करने वाली.

दुर्गमच्छेदिनी: इस नाम का अर्थ है- कठिन बाधाओं को दूर करने वाली.

दुर्गसाधिनी: इस नाम का अर्थ है- कठिन कार्यों को संपन्न कराने वाली.

दुर्गमापहा: इस नाम का अर्थ है- दुर्गम आपत्तियों का नाश करने वाली.

दुर्गमा: इस नाम का अर्थ है- जिसे पाना या समझना आसान नहीं.

दुर्गमलोका: इस नाम का अर्थ है- कठिन लोकों में वास करने वाली.

दुर्गमविद्या: इस नाम का अर्थ है- दुर्गम विद्या की स्वरूपा.

दुर्गमोहा: इस नाम का अर्थ है- दुर्गम मोह वाली माता.

दुर्गमगा: इस नाम का अर्थ है- दुर्गम जगहों पर जाने वाली.

दुर्गमता: इस नाम का अर्थ है- दुर्गमता को दूर करने वाली.

दुर्गम्या: इस नाम का अर्थ है- जिनको प्राप्त करना कठिन है.

दुर्गभा: इस नाम का अर्थ है- कठिन प्रकाश प्रदान करने वाली.

दुर्गदारिणी: इस नाम का अर्थ है- कठिन संकटों को दूर करने वाली.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

और पढ़ें- Surya Gochar 2026: सूर्य बुध के नक्षत्र में प्रवेश कर बदल देंगे 4 राशिवालों की जिंदगी, अथाह पैसा प्यार और सम्मान पाएंगे जातक

और पढ़ें- Pauranik Katha: मां काली के सामने बालक रूप में महादेव क्यों जोर-जोर से रोने लगे, जानें बटुक भैरव की रोचक कथा