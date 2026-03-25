Advertisement
trendingNow13153343
Hindi Newsधर्मChaitra Navratri 2026: अष्टमी-नवमी तिथि पर जन्मी बिटिया के लिए चुनें मां दुर्गा के प्रभावशाली नाम, ये रही पूरी लिस्ट!

Chaitra Navratri 2026: अष्टमी-नवमी तिथि पर जन्मी बिटिया के लिए चुनें मां दुर्गा के प्रभावशाली नाम, ये रही पूरी लिस्ट!

Chaitra Navratri 2026: अष्टमी-नवमी तिथि पर अगर आपके घर में बिटिया जन्मी है तो उसके लिए मां दुर्गा के प्रभावशाली नामों में से कोई एक नाम चुन सकते हैं. आइए नामों की पूरी लिस्ट देखें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 25, 2026, 12:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chaitra Navratri 2026 Daughter Names List
Chaitra Navratri 2026 Daughter Names List

Names Of Maa Durga: दुर्गा द्वात्रिंश नामावली जिसमें मां भगवती के बत्तीस नामों की सूची है. जिनका माला जाप करने से अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है और जीवन के दुखों का नाश होता है. माता के गोपनीय रहस्यमय किंतु चमत्कारी नामों का जाप करना तो शुभ होता ही है इसके साथ ही जब भक्त नवरात्र के दिनों में मां दुर्गा के 32 नामों का जाप करते हैं तो उन्हें असीम शक्ति की प्राप्ति होती है. वहीं दूसरी ओर नवरात्र के दिनों में अगर किसी के घर में बिटिया का जन्म हुआ हो और उसके लिए मां के इन 32 सुंदर और प्रभावशाली नामों में से एक नाम चुने तो बिटिया पर मातारानी की कृपा हमेशा बनी रहेगी. मां के नामों में से बिटिया के लिए नाम चुनना अति शुभ सिद्ध हो सकता है. अगर आपके घर में भी नवरात्र की किसी तिथि में विशेषकर अष्टमी और नवमी तिथि पर बिटिया जन्मी है या बिटिया का जन्म होता है तो उसके लिए मां दुर्गा के उनके प्रिय 32 नाम में से कोई एक चुन सकते हैं.

दुर्गा द्वात्रिंश नामावली और उनके अर्थ:
दुर्गा: इस नाम का अर्थ है- दुर्गम कष्टों दूर करने वाली.
दुर्गार्तिशमनी: इस नाम का अर्थ है- दुर्गतियों को दूर करने वाली.
दुर्गापद्विनिवारिणी: इस नाम का अर्थ है- दुर्गम विपत्तियों का नाश करने वाली.
दुर्गमच्छेदिनी: इस नाम का अर्थ है- कठिन बाधाओं को दूर करने वाली.
दुर्गसाधिनी: इस नाम का अर्थ है- कठिन कार्यों को संपन्न कराने वाली.
दुर्गमापहा: इस नाम का अर्थ है- दुर्गम आपत्तियों का नाश करने वाली.
दुर्गमा: इस नाम का अर्थ है- जिसे पाना या समझना आसान नहीं.
दुर्गमलोका: इस नाम का अर्थ है- कठिन लोकों में वास करने वाली.
दुर्गमविद्या: इस नाम का अर्थ है- दुर्गम विद्या की स्वरूपा.
दुर्गमोहा: इस नाम का अर्थ है- दुर्गम मोह वाली माता.
दुर्गमगा: इस नाम का अर्थ है- दुर्गम जगहों पर जाने वाली.
दुर्गमता: इस नाम का अर्थ है- दुर्गमता को दूर करने वाली.
दुर्गम्या: इस नाम का अर्थ है- जिनको प्राप्त करना कठिन है.
दुर्गभा: इस नाम का अर्थ है- कठिन प्रकाश प्रदान करने वाली.
दुर्गदारिणी: इस नाम का अर्थ है- कठिन संकटों को दूर करने वाली.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

और पढ़ें- Surya Gochar 2026: सूर्य बुध के नक्षत्र में प्रवेश कर बदल देंगे 4 राशिवालों की जिंदगी, अथाह पैसा प्यार और सम्मान पाएंगे जातक

और पढ़ें- Pauranik Katha: मां काली के सामने बालक रूप में महादेव क्यों जोर-जोर से रोने लगे, जानें बटुक भैरव की रोचक कथा

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Navratri 2026

Trending news

24 Akbar Road खाली करने का नोटिस क्यों जारी हुई, कैसे बचेगा 48 साल पुराना दफ्तर?
congress
24 Akbar Road खाली करने का नोटिस क्यों जारी हुई, कैसे बचेगा 48 साल पुराना दफ्तर?
बंगाल में 'राम vs वाम' का फॉर्मूला बदला, ममता का किला ढहाएगा BJP का एक्स फैक्टर ?
West Bengal Election 2026
बंगाल में 'राम vs वाम' का फॉर्मूला बदला, ममता का किला ढहाएगा BJP का एक्स फैक्टर ?
TVK की एंट्री से बिगड़ जाएगा NDA का गणित, DMK-कांग्रेस के लिए भी खतरा बनेंगे विजय?
Puducherry Election 2026
TVK की एंट्री से बिगड़ जाएगा NDA का गणित, DMK-कांग्रेस के लिए भी खतरा बनेंगे विजय?
'ये गठबंधन कभी नहीं...', हुमायूं कबीर ने ओवैसी को बताया बड़ा भाई, ममता को लगेगा झटका
West Bengal Election 2026
'ये गठबंधन कभी नहीं...', हुमायूं कबीर ने ओवैसी को बताया बड़ा भाई, ममता को लगेगा झटका
असम: RUC ने बढ़ाई कांग्रेस-AIUDF की टेंशन, 15 मुस्लिम बहुल सीटों पर उतारे उम्मीदवार
assam election 2026
असम: RUC ने बढ़ाई कांग्रेस-AIUDF की टेंशन, 15 मुस्लिम बहुल सीटों पर उतारे उम्मीदवार
आखिर कमल हासन ने 'तमिलनाडु चुनाव' में क्यों नहीं उतारे उम्मीदवार? सामने आ गई वजह
Tamil Nadu Election 2026
आखिर कमल हासन ने 'तमिलनाडु चुनाव' में क्यों नहीं उतारे उम्मीदवार? सामने आ गई वजह
AI से बनाया फर्जी दस्तावेज,छिपाई पहचान...पुलिस के हत्थे चढ़ा दुष्कर्म का आरोपी
Surat News
AI से बनाया फर्जी दस्तावेज,छिपाई पहचान...पुलिस के हत्थे चढ़ा दुष्कर्म का आरोपी
अंद्राबी को मौत की मिलनी चाहिए सजा...कोर्ट के फैसले के बाद क्या-क्या बोले भाजपा नेता
jammu kashmir news
अंद्राबी को मौत की मिलनी चाहिए सजा...कोर्ट के फैसले के बाद क्या-क्या बोले भाजपा नेता
जगन्नाथ मंदिर का सीक्रेट खजाना खुला, RBI की टीम के सामने मखमली कपड़े में क्या होगा?
Jay Jagganath
जगन्नाथ मंदिर का सीक्रेट खजाना खुला, RBI की टीम के सामने मखमली कपड़े में क्या होगा?
Tamil Nadu: भाई के रास्‍ते में रोड़ा बनेगी बहन! तमिल सियासत में होगा बड़ा 'खेला'
Tamil Nadu Election 2026
Tamil Nadu: भाई के रास्‍ते में रोड़ा बनेगी बहन! तमिल सियासत में होगा बड़ा 'खेला'