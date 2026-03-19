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Hindi Newsधर्मChaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्र में अगर बुझ जाए अखंड ज्योति तो क्या करें, मन के डर और संशय को कैसे दूर करें?

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्र में अगर बुझ जाए अखंड ज्योति तो क्या करें, मन के डर और संशय को कैसे दूर करें?

Chaitra Navratri 2026 Niyam: चैत्र नवरात्र में अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है. इसी तरह अखंड ज्योति जलाने को लेकर भी नियम है कि इसे बुझने नहीं देना चाहिए. आइए जानें अखंड ज्योति से जुड़े नियम क्या कहते हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 19, 2026, 07:26 AM IST
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Chaitra Navratri 2026 Akhand Jyoti
Chaitra Navratri 2026 Akhand Jyoti

Chaitra Navratri 2026 Niyam Akhand Jyoti: चैत्र नवरात्र का पर्व माता दुर्गा की आराधना के लिए समर्पित है. नौ दिन की इस पूजा में मां के अलग-अलग शक्ति रूपों की उपासना की जाती है. मां के भक्त व्रत रखते हैं और विधि विधान से नवरात्र मनाते हैं. ध्यान दें कि नवरात्र की पूजा में पहले दिन कलश स्थापना के साथ ही एक अखंड ज्योति जलाई जाती है और फिर देवी मां का आह्वान किया जाता है. 

अखंड ज्योति से जुड़े नियम क्या हैं
मान्यता है कि इस ज्योति को पूरे नौ दिन तक बिना खंडित हुए जलते रहना चाहिए. इस दीये को देवी मां की उपस्थिति के संकेत के रूप में देखा जाता है. ऐसे में इससे जुड़े सभी नियम का पालन करना अनिवार्य होता है. हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि अनजाने में या किसी कारण से यह अखंड ज्योति बुझ जाती है. जिससे मन में डर बनने लगता है कि कुछ अशुभ तो नहीं होगा. आइए यहां जानें कि अखंड ज्योति अचानक बुझ जाए तो क्या करें.

क्यों जलाई जाती है अखंड ज्योति
किसी घर में अखंड ज्योति का जलना इस बात का संकेत देता है कि घर से अंधकार दूर हो रहा है और हर ओर सकारात्मकता का प्रकाश फैल गया है. यह ज्योति ज्ञान का भी प्रतीक माना गया है और जीवन की निरंतरता को भी दर्शाता है.

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अखंड ज्योति बुझ जाए तो क्या करें
अगर अखंड ज्योति अचानक या अनजानें में बुझ जाए तो क्या करें? यह सवाल हर भक्त के मन में होता है. ऐसी स्थिति सबसे पहले मां भगवती को स्मरण करें और फिर मन से किसी भी संशय या डर को बाहर निकाल दें. ये सोचना भी छोड़ दें कि कोई अनहोनी होने वाली है क्यों कि मां की जिस घर में पूजा हो रही हो उस घर पर मां की कृपा बनी रहती है. अब अखंड ज्योति बुझने पर मां भगवती से क्षमा प्रार्थना करें व मन ही मन बोलें कि माता आप ज्योति में पुनः विराजमान हों और इसके बाद अखंड ज्योति फिर से जलाएं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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