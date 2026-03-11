Chaitra Navratri 2026: इस बार अपनी राशि के अनुसार करें माता की उपासना, बरसेगी असीम कृपा और हर बाधा होगी दूर!

Chaitra Navratri 2026: हिंदू कैलेंडर के अनुसार, 19 मार्च 2026 से चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व का शुभारंभ हो रहा है, जिसका समापन 27 मार्च को होगा. नौ दिनों तक चलने वाला यह महापर्व शक्ति की आराधना का खास अवसर है. नवरात्रि में मां दुर्गा के नौ रूपों के साथ-साथ दस महाविद्याओं की उपासना का भी विशेष विधान है. ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है कि अगर जातक अपनी राशि के स्वामी ग्रह के अनुकूल देवी की उपासना करे, तो उसे न सिर्फ मानसिक शांति मिलती है, बल्कि जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं, इस चैत्र नवरात्रि आपकी राशि के लिए कौन सी देवी की पूजा सबसे लाभकारी सिद्ध होगी.

मेष और वृश्चिक राशि

इन राशियों के जातकों में अदम्य साहस और ऊर्जा होती है. मंगल के प्रभाव को सकारात्मक बनाने के लिए आपको मां महाकाली की पूजा-अर्चना करनी चाहिए. शक्ति उपासक के रूप में दस महाविद्या में से मां तारा की उपासना आपके लिए विशेष फलदायी है. इनकी उपासना से शौर्य, पराक्रम और आत्मरक्षा की शक्ति प्राप्त होती है.

वृष और तुला राशि

शुक्र सुख और ऐश्वर्य का कारक है. इन राशि वालों को जीवन में संतुलन और भौतिक सुखों के लिए मां महासरस्वती की पूजा करनी चाहिए. मां दुर्गा के उपासकों के लिए मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप शुभ है. अगर आप शक्ति के उपासक साधक हैं, तो मां षोडषी (त्रिपुर सुंदरी) की उपासना करें. इनकी उपसना से संयम और वैभव की प्राप्ति होती है.

मिथुन और कन्या राशि

बुध बुद्धि और वाणी का स्वामी है. ऐसे में बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में वृद्धि के लिए मां सरस्वती की उपासना करें. दुर्गा सप्तशती के अनुसार मां चंद्रघंटा की पूजा भी विशेष फलदायी साबित होगी. इसके अलावा शक्ति के उपासकों के लिए मां भुवनेश्वरी की साधना सुख-समृद्धि के द्वार खोलती है.

कर्क राशि

चंद्रमा मन का कारक है. इसलिए मानसिक शांति और धन-धान्य की प्राप्ति के लिए मां महालक्ष्मी की पूजा आपके लिए वरदान समान है. मां दुर्गा के उपासकों को मां सिद्धिदात्री की शरण में जाना चाहिए. महाविद्याओं में मां कमला की उपासना से आपके जीवन में आर्थिक और मानसिक स्थिरता आएगी.

सिंह राशि

सूर्य तेज और नेतृत्व का प्रतीक है. ऐसे में सफलता और यश की प्राप्ति के लिए आपको मां महालक्ष्मी और नवदुर्गा में मां सिद्धिदात्री की आराधना करनी चाहिए. शत्रुओं पर विजय और बाधाओं के नाश के लिए मां बगलामुखी की साधना आपके लिए अत्यंत प्रभावशाली रहेगी.

धनु और मीन राशि

धनु और मीन राशि वालों को आध्यात्मिक उन्नति और पारिवारिक सुख के लिए मां महालक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए. मां महालक्ष्मी की पूजा-अर्चना से जीवन में शुभता का संचार होगा. नवदुर्गा में मां सिद्धिदात्री का पूजन करें. शक्ति के उपासकों के लिए मां कमला स्वरूपा की उपासना शुभ फलदायी रहेगी.

मकर और कुंभ राशि

मकर और कुंभ राशि के जातकों को शनि के प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने और सुरक्षा के लिए मां महाकाली की उपासना सर्वश्रेष्ठ है. दुर्गा पूजन में मां कालरात्रि के स्वरूप को ध्यान में रखें. महाविद्या साधना में मां काली की पूजा से हर प्रकार का भय दूर होगा और जीवन में सुख-शांति का वास होगा.

