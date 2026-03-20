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Hindi Newsधर्मनवरात्र में ये काम करने की है सख्‍त मनाही, मां लक्ष्‍मी हो जाएंगी घर से विदा, पैसा भी जाएगा और व्रत भी टूटेगा

नवरात्र में ये काम करने की है सख्‍त मनाही, मां लक्ष्‍मी हो जाएंगी घर से विदा, पैसा भी जाएगा और व्रत भी टूटेगा

नवरात्र 9 दिन के ये व्रत विधि-विधान से पूरे हों, इसके लिए कुछ नियमों का पालन जरूरी है. वरना व्रत भी टूट जाता है और मां दुर्गा की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है. वहीं जिन लोगों ने व्रत नहीं रखे हैं, वे भी ये गलतियां ना करें, वरना मां लक्ष्‍मी भी नाराज हो जाएंगी. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 20, 2026, 07:07 AM IST
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नवरा‍त्र व्रत के जरूरी नियम
नवरा‍त्र व्रत के जरूरी नियम

चैत्र नवरात्र का पावन पर्व शुरू हो चुका है और इस दौरान व्रत व पूजा के लिए कुछ खास नियम बताए गए हैं. इन नियमों का पालन करना जरूरी है. वरना व्रत या पूजा में गलती करने से मां दुर्गा नाराज हो जाती हैं और पूरा फल भी नहीं मिलता है. वहीं कुछ गलतियां तो व्रत ही तोड़ देती हैं. मन व शरीर की शुद्धता और पवित्रता नष्‍ट होती है. 

इतना ही नहीं नवरात्र के दौरान वर्जित बताए गए काम करने से धन की देवी लक्ष्‍मी भी नाराज होकर चली जाती हैं. जिससे घर में तंगी बढ़ती है. 

नवरात्र में न करें ये काम 

मां दुर्गा प्रसन्‍न हों इसके लिए नवरात्र के दौरान कुछ काम करने से बचें. जानिए कौनसी गलतियां व्रत तोड़ सकती हैं और मां दुर्गा व लक्ष्‍मी जी को नाराज कर सकती हैं. 

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नाखून और बाल काटना - नवरात्र के दौरान कभी भी बाल न काटें, नाखून न काटें और न ही दाढ़ी-मूंछ बनवाएं. ऐसा करना अपवत्रिता लाता है. घर में झगड़े-कलह होते हैं. आर्थिक समस्‍याएं बढ़ती हैं. मां लक्ष्‍मी घर से चली जाती हैं. नाखून-बाल काटने के शुभ-अशुभ दिनों का हमेशा ध्‍यान रखें क्‍योंकि धार्मिक मान्‍यता है कि इसमें गलती व्‍यक्ति को गरीब बनाती हैं. 

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नमक खाना - जो लोग नवरात्र व्रत रख रहे हैं वे सामान्‍य नमक न खाएं, केवल सेंधे नमक का ही सेवन करें. 

लाल मिर्च, गरम मसाले- नवरात्र व्रत में केवल सात्विक चीजों और फलाहार का ही सेवन करना चाहिए. इसलिए नवरात्र में लाल मिर्च और मसालों का सेवन वर्जित है. किसी भी तरह के गरम मसाले का उपयोग न करें.

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टमाटर और बाकी सब्जियां - नवरात्र व्रत में केवल आलू, ककड़ी, शकरकंद जैसी चीजें ही खा सकते हैं. टमाटर, बैंगन, लौकी आदि सब्जियों का सेवन वर्जित है. 

घर में तामसिक चीजें लाना - नवरात्र के दौरान घर में कोई भी तामसिक चीज न लाएं, न ही खाएं. यदि घर में घटस्‍थापना की गई है और अखंड ज्‍योत जलाई गई है तो पवित्रता का विशेष ध्‍यान रखें. ये गलती करने से मां दुर्गा का प्रकोप झेलना पड़ सकता है. 

तंबाकू-नशे का सेवन- व्रत में किसी भी तरह के नशे का सेवन करना वर्जित है. इससे व्रत टूट जाता है. 

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गुस्‍सा करना अपशब्‍द बोलना - नवरात्र का समय तन और मन की शुद्धि का समय है. इस दौरान गुस्‍सा करना, गाली देना, किसी को अपशब्‍द कहना व्रत तोड़ देता है. इस दौरान खुद पर संयम रखें और शांत रहकर मां दुर्गा की आराधना करें. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

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