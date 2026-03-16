Advertisement
trendingNow13142979
Hindi Newsधर्मChaitra Navratri 2026: नवरात्र में नहीं कर सकते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ, तो कर लें ये आसान काम, मां दुर्गा रहेंगी मेहरबान

Chaitra Navratri 2026: नवरात्र में नहीं कर सकते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ, तो कर लें ये आसान काम, मां दुर्गा रहेंगी मेहरबान

Chaitra Navratri 2026 Saptashloki Durga: नवरात्र के दौरान अधिकांश भक्त मां दुर्गा की विशेष कृपा पाने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं. लेकिन इस भागदौड़ भर जिंदगी में हर किसी के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं होता. ऐसे में आइए जानते हैं कि अगर नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ नहीं कर सकते हैं, तो क्या करने से मां दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होगी. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 16, 2026, 06:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chaitra Navratri 2026: नवरात्र में नहीं कर सकते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ, तो कर लें ये आसान काम, मां दुर्गा रहेंगी मेहरबान

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्र इस साल 19 मार्च, गुरुवार से शुरू हो रहा है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस बार की चैत्र नवरात्र इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि इस दिन ब्रह्म योग, शुक्ल योग और स्वार्थसिद्धि योग का अद्भुत संयोग बनने जा रहा है. इसके अलावा इस दिन ग्रह-नक्षत्रों के संयोग से कुछ खास योग और संयोग भी बनेंगे. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस बार चैत्र नवरात्र में मां दुर्गा दोला यानी खटोला पर सवार होकर आ रही हैं. चूंकि इस बार नवरात्र गुरुवार से शुरू हो रही है, इसलिए शास्त्रों के जानकार बता रहे हैं कि इस बार मां दुर्गा का आगमन शुभ संकेत नहीं रहा. गुरुवार के दिन नवरात्र का आरंभ होने से जन-धन की हानि, रक्तपात संकट की स्थिति उत्पन्न होती है. हालांकि, इन सबके बीच भी नवरात्र का प्रभाव मलिन नहीं होगा. नवरात्र के दौरान अधिकांश भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं. लेकिन, हर भक्त के लिए दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करना संभव नहीं हो पाता. ऐसे में आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्र के दौरान अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं, तो कौन सा आसान काम करना अच्छा रहेगा. 

सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ

शिव उवाच

देवि त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी।
कलौ हि कार्यसिद्ध्यर्थमुपायं ब्रूहि यत्नतः।।

Add Zee News as a Preferred Source

देव्युवाच

शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्टसाधनम्।
मया तवैव स्नेहेनाप्यम्बास्तुतिः प्रकाश्यते।।

विनियोग

ॐ अस्य श्री दुर्गासप्तश्लोकीस्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः, अनुष्टुप छन्दः, श्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वत्यो देवताः, श्रीदुर्गाप्रीत्यर्थं सप्तश्लोकीदुर्गापाठे विनियोगः

ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा।
बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति।1।
दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः
स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि।
दारिद्र्यदुःखभयहारिणी का त्वदन्या
सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता।2।

सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके।
शरण्ये त्रयंबके गौरि नारायणि नमोस्तु ते।3।
शरणागतदीनार्तपरित्राणपराणये।
सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोस्तु ते।4।

सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते।
भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोस्तु ते।5।

रोगानशेषानपहंसि तुष्टा,
रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान्।
त्वामाश्रितानां  न विपन्नराणां,
त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति।6।

सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि।
एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् ।7।

।।इति श्रीसप्तश्लोकी दुर्गा संपूर्णा।।

सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ विधि

चैत्र नवरात्र के पहले दिन सुबह स्नान करके साफ और पवित्र वस्त्र धारण करें. इसके बाद घर के पूजा स्थल पर ऊनी या कुशा के आसन पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं. अब, अपने सामने मां दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें और घी का दीपक जलाएं. पाठ शुरू करने से पहले हाथ में थोड़ा जल लेकर संकल्प लें कि आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यह पाठ कर रहे हैं. इसके बाद विनियोग का पाठ करें. सप्तश्लोकी दुर्गा के सात श्लोक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र हैं. ऐसे में इसका पाठ करने के लिए सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें. इतना करने के बाद शांत मन से सातों श्लोकों का उच्चारण करें. अगर संस्कृत कठिन लगे, तो आप पुस्तक में दिए गए हिंदी अनुवाद को भी पढ़ सकते हैं. पाठ के अंत में माता से अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा मांगें.

पाठ करते वक्त याद रखें ये खास नियम

सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करते समय अपना पूरा ध्यान माता के स्वरूप पर केंद्रित रखें. श्लोकों का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए. अगर संस्कृत बोलने में समस्या हो, तो पहले धीरे-धीरे अभ्यास करें. ध्यान रहे कि पाठ के दौरान तन और मन दोनों की शुद्धि जरूरी है. नवरात्र में पाठ के दौरान तामसिक भोजन (प्याज, लहसुन) से परहेज करें. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

chaitra navratri 2026

Trending news

मार्च में ठंड की वापसी! शिमला से कश्मीर तक बर्फबारी, दिल्ली-UP में कैसा है मौसम?
weather update
मार्च में ठंड की वापसी! शिमला से कश्मीर तक बर्फबारी, दिल्ली-UP में कैसा है मौसम?
ममता को हरा चुके अधिकारी फिर देंगे 'दीदी' को टक्कर, बंगाल में BJP की पहली सूची जारी
West Bengal Election 2026
ममता को हरा चुके अधिकारी फिर देंगे 'दीदी' को टक्कर, बंगाल में BJP की पहली सूची जारी
केरलम: BJP की पहली सूची जारी, 47 उम्मीदवारों में राजीव चंद्रशेखर समेत कई दिग्गज
kerala election 2026
केरलम: BJP की पहली सूची जारी, 47 उम्मीदवारों में राजीव चंद्रशेखर समेत कई दिग्गज
मुस्लिम वोटर्स या महिलाएं... पश्चिम बंगाल में कौन है ममता बनर्जी का सुरक्षा कवच?
West Bengal news
मुस्लिम वोटर्स या महिलाएं... पश्चिम बंगाल में कौन है ममता बनर्जी का सुरक्षा कवच?
Rajya Sabha Election: पोलिंग के बीच ओडिशा में बवाल, BJP-BJD विधायकों में हाथापाई
Rajya Sabha Election 2026
Rajya Sabha Election: पोलिंग के बीच ओडिशा में बवाल, BJP-BJD विधायकों में हाथापाई
PNG कनेक्शन लेने पर मिलेगी छूट, अभी देश में तेल का कितना भंडार? सरकार ने किया साफ
LPG Supply Situation
PNG कनेक्शन लेने पर मिलेगी छूट, अभी देश में तेल का कितना भंडार? सरकार ने किया साफ
कैफे वाला वीडियो असली या नकली? भारत में इजरायल ने नेतन्याहू की खत्म की सारी अटकलें
benjamin netanyahu
कैफे वाला वीडियो असली या नकली? भारत में इजरायल ने नेतन्याहू की खत्म की सारी अटकलें
संसद के गेट पर अचानक बजा सायरन, CISF हुई अलर्ट; बाद में पता चली ये वजह
Parliament House
संसद के गेट पर अचानक बजा सायरन, CISF हुई अलर्ट; बाद में पता चली ये वजह
बंगाल में CM ममता के करीबी माने जाने वाले चीफ सेक्रेटरी-डीजीपी सभी टॉप अफसर हटाए गए?
West Bengal Assembly Election 2026
बंगाल में CM ममता के करीबी माने जाने वाले चीफ सेक्रेटरी-डीजीपी सभी टॉप अफसर हटाए गए?
बंगाल में ओपिनियन पोल ने बढ़ाई BJP की टेंशन, ममता को चुनाव जिताएगा 'कैप्सूल-7'?
West Bengal Election 2026
बंगाल में ओपिनियन पोल ने बढ़ाई BJP की टेंशन, ममता को चुनाव जिताएगा 'कैप्सूल-7'?