Shakun Apshakun: घटस्थापना में बोए गए 'जौ' देते हैं खास संकेत, अंकुरों का रंग बदल सकता है किस्मत, जानें शकुन-अपशकुन

Shakun Apshakun Related to Jau: सनातन धर्म में शकुन शास्त्र का विशेष महत्व है. नवरात्र के पावन पर्व पर कलश स्थापना के साथ मिट्टी के पात्र में जौ बोने की परंपरा है. कहा जाता कि घटस्थापना के दौरान बोया गया जौ भविष्य को लेकर बड़े-बड़े संकेत देते हैं. नवरात्र के दौरान भक्त मां दुर्गा के चरणों में जौ अर्पित कर खुशहाल जीवन की कामना करते हैं. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, तीसरे दिन फूटने वाले ये अंकुर न सिर्फ आपकी साधना की सफलता बताते हैं, बल्कि पूरे साल के उतार-चढ़ाव की भविष्यवाणी भी करते हैं. इसलिए धर्म शास्त्रों के जानकार नवरात्र के पहले दिन घटस्थापना के दौरान बोए जाने वाले जौ को लेकर विशेष नियमों को पालन करने की सलाह देते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि नवरात्र के दौरान बोए जाने वाले जौ के रंग क्या शुभ-अशुभ संकेत देते हैं.

अंकुरों के रंग देते हैं खास संकेत

सफेद रंग (सबसे शुभ)- अगर जौ के अंकुर दूधिया सफेद रंग के निकलते हैं, तो यह सिद्धियों की प्राप्ति का संकेत है. यह दर्शाता है कि आपकी पूजा सफल हुई और आने वाला साल आर्थिक व मानसिक रूप से अत्यंत लाभकारी रहेगा.

हरा रंग (समृद्धि का प्रतीक)- गहरे हरे रंग के अंकुर घर में धन-धान्य की प्रचुरता का संकेत देते हैं. यह मां दुर्गा की पूर्ण कृपा का प्रतीक है, जो जीवन में स्थिरता और खुशहाली लाता है.

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काला रंग (आर्थिक संकट)- अगर जौ काले रंग के उगते हैं, तो यह शुभ संकेत नहीं है. यह पूरे साल दरिद्रता या धन की कमी रहने का अंदेशा देते हैं. ऐसे में विशेष दान-पुण्य की सलाह दी जाती है.

धुएं जैसा या मटमैला रंग (पारिवारिक कलह)- अंकुरों का रंग यदि मटमैला या धुएं जैसा हो, तो यह परिवार में आपसी मनमुटाव, क्लेश या अशांति का पूर्व संकेत होता है.

लाल या रक्त वर्ण (शत्रु और रोग भय)- लाल रंग के अंकुर किसी गंभीर बीमारी या शत्रुओं द्वारा उत्पन्न की गई बाधाओं की ओर इशारा करते हैं.

अंकुरों की बनावट और स्थिति से जुड़े संकेत

जौ का न उगना- अगर पर्याप्त सेवा के बाद भी जौ नहीं उगते, तो यह कार्यों में भारी रुकावट या परिवार में किसी अनहोनी का संकेत हो सकता है.

आधे हरे और आधे पीले- अगर अंकुर नीचे से पीले और ऊपर से हरे हैं, तो इसका अर्थ है कि वर्ष की शुरुआत संघर्षपूर्ण होगी, लेकिन बाद में स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी.

अविकसित या तिरछे अंकुर- शकुन शास्त्र के अनुसार, यदि जौ छोटे रह जाएं या तिरछे होकर गिर जाएं, तो यह राष्ट्र और समाज पर बीमारी या बाहरी शत्रुओं के भय को दर्शाते हैं.

नवरात्र में करें जौ से जुड़े से खास उपाय

आर्थिक तंगी दूर करने के लिए- नवरात्र के समापन पर जब आप जौ का विसर्जन करते हैं, तो उसमें से थोड़े से हरे और स्वस्थ अंकुर निकाल लें. इन अंकुरों को एक लाल रेशमी कपड़े में बांधें और साथ में एक चांदी का सिक्का रखें. इसके बाद इसे अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें. मान्यता है कि ऐसा करने से साल भर घर में अन्न और धन की कमी नहीं होती और मां लक्ष्मी का वास बना रहता है.

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नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए- अगर आपको लगता है कि घर में किसी की बुरी नजर है या परिवार के सदस्यों में अक्सर अनबन रहती है, तो यह उपाय बहुत प्रभावी है. इसके लिए विसर्जन के समय थोड़े से जौ के अंकुरों को लेकर पूरे घर के प्रत्येक कमरे में घुमाएं (मंदिर को छोड़कर). इसके बाद इन अंकुरों को जल में प्रवाहित कर दें या पीपल के पेड़ के नीचे रख दें. जौ के इस उपाय से घर की संचित नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है और परिवार में शांति का संचार करती है.

अच्छी सेहत के लिए- अगर घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, तो जौ के माध्यम से मां दुर्गा से स्वास्थ्य का वरदान मांगा जा सकता है. नवरात्र की नवमी तिथि को थोड़े से अंकुरित जौ बीमार व्यक्ति के सिरहाने रात भर के लिए रख दें. अगले दिन सुबह इन जौ को गाय को खिला दें या बहते जल में प्रवाहित कर दें. शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से सेहत अच्छी रहती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)