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Hindi Newsधर्मChaitra Navratri Vrat 2026: क्या आप भी नवरात्र के व्रत में साबूदाना का कर रहे हैं सेवन? जान लें यह आहार शुद्ध है या अशुद्ध

Chaitra Navratri Vrat 2026: क्या आप भी नवरात्र के व्रत में साबूदाना का कर रहे हैं सेवन? जान लें यह आहार शुद्ध है या अशुद्ध

Navratri Vrat Food: नवरात्रि व्रत में साबूदाना खाने को लेकर लोगों के मन में बहुत दुविधा होती है. यह अनाज तो नहीं, क्या यह फल है, ऐसे ही कई प्रश्न मन में उठते हैं. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 20, 2026, 08:05 PM IST
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Chaitra Navratri 2026 Should eat sago sabudana
Chaitra Navratri 2026 Should eat sago sabudana

Sabudana Falahar In Navratri: चैत्र नवरात्र शुरू हो चुका है. कुछ लोग नवरात्र के व्रत में पूजा आदि कर फलाहार कर लेते हैं और फलाहार में फल खाते हैं और जल पीते हैं. कुछ लोग व्रत में साबुदाने की खीर या खिचड़ी का आहार भी लेते हैं. लेकिन क्या आपके मन में भी ऐसा सवाल आता है क्या व्रत में साबुदाने खाना अच्छा होता है या बुरा होता है. साबुदाने खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए. शुद्धता और सेहत के लिहाज से साबुदाने को खाना सही होता है या नहीं. नवरात्र के दिनों में व्रत में फलाहार के लिए साबुदाना खाने को लेकर क्या टिप्स है आइए जानें.

साबूदाना अनाज या फल
धार्मिक नियमों के अनुसार कई व्रत में साथ ही नवरात्र के व्रत में अनाज जैसे गेहूं या चावल का सेवन करने की मनाही है. जहां तक साबूदाने की बात करें तो यह अनाज नहीं है. ‘सागो पाम’ नाम के एक पेड़ के तने से निकाले गए गूदे से साबुदाने को तैयार किया जाता है. तो इस तरह से जड़ों और फलों की गिनती में साबुदाने को रखा जाता है ऐसे में इसका सेवन करना फलाहार की श्रेणी में रखा जाता है. ऐसे में साबुदाने को व्रत में खाने की मनाही नहीं होती है. हालांकि बहुत से लोग शुद्धता बनाए रखने के लिए नवरात्र में ताजे फल या कंद खाते हैं. जबकि कुछ लोग जलाहार व्रत का संकल्प करते हैं. व्रत में मन के संयम रखें. भक्ति भाव रखें और पूजा के समय भगवान और मातारानी का आभार व्यक्त करें. सात्विक आहार लें और अपने मन को शांत रखें. एकाग्रता बनाए रखें और मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए उनकी प्रार्थना करें.

साबूदाने के फायदे क्या हैं?
वैज्ञानिक आधार पर देखें तो नवरात्र या किसी और व्रत में साबूदने का सेवन करना सेहत के लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है. हालांकि डॉक्टर या विशेषज्ञों से इस बारे में जरूर सलाह लें कि साबुदाने का सेवन करें या नहीं. हालांकि, साबुदाने को खाने से शरीर को एनर्जी मिलती है.

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(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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