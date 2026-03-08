Chaitra Navratri 2026: डोली में होगा मां दुर्गा का आगमन, 9 दिन की होगी चैत्र नवरात्रि, नोट कर लें भोग की लिस्ट

Chaitra Navratri 2026 Bhog List: हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है. इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से होगी और पूरे नौ दिनों तक चलेगी. शास्त्रीय गणना के अनुसार, इस साल चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा डोली पर सवार होकर आएंगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस चैत्र नवरात्रि में घटस्थापना के लिए शुभ मुहूर्त क्या है और नौ दिनों के भोग की लिस्ट क्या है.
Trending Photos
Chaitra Navratri 2026: हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का महत्व बेहद खास है. यह सिर्फ शक्ति की उपासना का पर्व नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक और खगोलीय गणना के अनुसार हिंदू नववर्ष का आरंभ दिन भी है. मान्यता है कि इसी दिन से काल चक्र की नई शुरुआत होती है, इसलिए इस दौरान मां दुर्गा की आराधना भक्तों को नई ऊर्जा और समृद्धि प्रदान करती है. श्रद्धालु इन नौ दिनों में उपवास, संयम और विधिवत पूजन के माध्यम से भगवती की कृपा प्राप्त करते हैं. इस दौरान कुछ भक्त जहां निर्जला व्रत रखते हैं, वहीं कुछ फलाहार व्रत रखते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल चैत्र नवरात्रि कब से कब तक चलेगी, घटस्थापना के लिए शुभ मुहूर्त क्या है और इस दौरान मां दुर्गा को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए.
पंचांग गणना के अनुसार, इस साल चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 से शुरू होकर 27 मार्च 2026 तक चलेगी. खास बात यह है कि इस बार नवरात्रि पूरे नौ दिनों की है, जिसका समापन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्मोत्सव यानी रामनवमी के साथ होगा. चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि का आरंभ 19 मार्च 2026 को सुबह 6 बजकर 52 मिनट पर होगा. जबकि, इस तिथि का समापन 20 मार्च 2026 को सुबह 4 बजकर 52 मिनट पर होगा. इसलिए उदया तिथि की मान्यता के अनुसार चैत्र नवरात्रि के निमित्त घटस्थापना 19 मार्च 2026 को ही किया जाएगा.
नवरात्रि के पहले दिन उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और शुक्ल योग का अत्यंत मंगलकारी संयोग बन रहा है. पूजन और घटस्थापना के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 06 बजकर 52 मिनट से 10 बजकर 16 मिनट तक रहेगा. अगर, आप सुबह पूजन न कर पाएं, तो दोपहर 11 बजकर 52 मिनट से 12 बजकर 41 मिनट के बीच अभिजीत मुहूर्त में स्थापना कर सकते हैं.
हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार से हो रही है. शास्त्रों में कहा गया है कि अगर नवरात्रि गुरुवार या शुक्रवार से शुरू होती है, तो मां दुर्गा डोली पर सवार होकर आती हैं. इसलिए इस साल चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा का वाहन डोली है. नवरात्रि में डोली पर सवार होकर मां दुर्गा का आना शुभ नहीं माना जाता है. नवरात्रि में मां दुर्गा का यह वाहन प्राकृतिक आपदा, बीमारी में वृद्धि, देश की आर्थिक स्थिति में गिरावट और प्रशासनिक चुनौतियों का संकेत देता है.
यह भी पढ़ें: कर्ज और तंगी से चाहिए छुटकारा? लाल किताब के इन आसान उपायों से घर आएगी बर
|दिन
|देवी का स्वरूप
|मुख्य भोग
|लाभ/महत्व
|1
|माँ शैलपुत्री
|गाय का शुद्ध घी
|आरोग्य और निरोगी काया
|2
|माँ ब्रह्मचारिणी
|शक्कर और फल
|लंबी आयु और संयम
|3
|माँ चंद्रघंटा
|दूध या खीर
|मानसिक शांति और कष्ट निवारण
|4
|माँ कूष्मांडा
|मालपुआ
|तीव्र बुद्धि और विवेक
|5
|माँ स्कंदमाता
|केला
|करियर में सफलता और स्वास्थ्य
|6
|माँ कात्यायनी
|शहद
|आकर्षण और सुंदर व्यक्तित्व
|7
|माँ कालरात्रि
|गुड़ के पकवान
|संकटों से सुरक्षा और भय नाश
|8
|माँ महागौरी
|नारियल
|सुख-समृद्धि और संतान सुख
|9
|माँ सिद्धिदात्री
|तिल, हलवा-पूरी
|समस्त कार्यों में सिद्धि और सफलता
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)