Hindi Newsधर्मकई शुभ योगों में पधार रही हैं मां दुर्गा, जानें नवरात्रि के 9 दिन के 9 स्वरूप और कलश स्थापना का सही समय!

कई शुभ योगों में पधार रही हैं मां दुर्गा, जानें नवरात्रि के 9 दिन के 9 स्वरूप और कलश स्थापना का सही समय!

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू हो रही हैं और इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं. इन शुभ योगों में मां दुर्गा डोली में सवार होकर आ रही हैं, जो कि देश-दुनिया में उथल-पुथल का संकेत देता है. आइए घटस्‍थापना का शुभ मुहूर्त और 9 दिन के माता के 9 रूप जानते हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 13, 2026, 10:21 AM IST
चैत्र नवरात्रि पर घटस्‍थापना का शुभ मुहूर्त.
चैत्र नवरात्रि पर घटस्‍थापना का शुभ मुहूर्त.

Chaitra navratri 2026 ashtami date: चैत्र प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि प्रारंभ होती हैं और इसी दिन से हिंदू नववर्ष भी शुरू होता है. इस साल 19 मार्च 2026, गुरुवार से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही हैं. साथ ही इस दिन बेहद शुभ योग भी बन रहे हैं. इस दिन शुक्‍ल योग, ब्रह्म योग और सर्वार्थसिद्धि योग बन रहा है, जिनमें पूजा-पाठ करना अत्‍यंत शुभ फल देता है. लिहाजा इन शुभ योगों में नवरात्रि की शुरुआत इन्‍हें और ज्‍यादा लाभकारी बना रही हैं. 

इस साल चैत्र नवरात्रि पर कलश स्थापना के लिए दो शुभ मुहूर्त हैं. जो लोग सुबह जल्दी कलश स्थापना करना चाहते हैं, उनके लिए पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से 7:43 तक है. वहीं दोपहर में कलश स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:53 तक रहेगा. 

चैत्र नवरात्रि पर शुभ योग 

ज्‍योतिष के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन बृहस्पति नौवें, शुक्र 11वें और बुध 10वें या लग्न के स्वामी से केंद्र में होने पर विशिष्ट योग बना रहे हैं. वहीं नवरात्रि से एक दिन पहले 18 मार्च 2026 को बुध उदय हो जाएंगे. वहीं 11 मार्च को देवगुरु बृहस्‍पति भी मार्गी हो गए हैं. इससे इन दोनों ग्रहों का शुभ प्रभाव नवरात्रि में बढ़ा हुआ रहेगा. 

नवरात्रि की अष्‍टमी और नवमी 

चैत्र नवरात्रि की अष्‍टमी तिथि 26 मार्च को और नवमी तिथि 27 मार्च को है. अष्‍टमी को हवन और कन्‍या पूजन किया जाता है. वहीं रामनवमी 27 मार्च, शुक्रवार को मनाई जाएगी. 

चैत्र नवरात्रि के 9 दिन और माता के रूप 

नवरात्रि का पहला दिन - 19 मार्च 2026 - मां शैलपुत्री देवी 
नवरात्रि का दूसरा दिन - 20 मार्च 2026 - ब्राह्माचारिणी देवी 
नवरात्रि का तीसरा दिन - 21 मार्च 2026 - चंद्रघंटा देवी
नवरात्रि का चौथा दिन - 22 मार्च 2026 - कूष्माणा देवी 
नवरात्रि का पांचवां दिन - 23 मार्च 2026 - स्कंदमाता देवी

नवरात्रि का छठा दिन - 24 मार्च 2026 -  कात्‍यायनी देवी 
नवरात्रि का सातवां दिन - 25 मार्च 2026 - मां कालरात्री 
नवरात्रि का आठवां दिन - 26 मार्च 2026 - महागौरी 
नवरात्रि का नौवां दिन - 27 मार्च 2026 - सिद्धदात्री देवी 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

