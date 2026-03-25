Navratri Vrat Parana: कब और कैसे करें चैत्र नवरात्र व्रत का पारण? इस तरह पूरी होगी मनोकामना, जानें विधि

Chaitra Navratri 2026 Vrat Parana: सनातन धर्म में चैत्र नवरात्र के पारण का विशेष महत्व है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसके बिना पूजा-पाठ का पूरा फल प्राप्त नहीं होता. इसलिए नवरात्र के दौरान जो भक्त उपवास रखते हैं, वे निश्चित तिथि और मुहूर्त में पारण करते हैं. व्रत के समापन को पारण कहा जाता है. चैत्र नवरात्र को लेकर भी भक्तों के मन में यह सवाल है कि आखिर 9 दिनों के व्रत का पारण कब और कैसे किया जाएगा. ऐसे में अगर नवरात्र व्रत पारण को लेकर आपके मन में दुविधा है तो आइए जानते हैं कि इसके लिए शुभ तिथि और मुहूर्त क्या है. साथ ही चैत्र नवरात्र व्रत का समापन यानी पारण किस तरह करना चाहिए और इससे जुड़े विशेष नियम क्या हैं.

कब है चैत्र नवरात्र व्रत का पारण?

सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार, नवरात्र व्रत का पारण दशमी तिथि के दिन किया जाता है. ऐसे में जिन श्रद्धालुओं ने पूरे 9 दिन का व्रत रखा है, वे 28 मार्च 2026 को सुबह में पारण कर सकते हैं. दृक पंचांग के अनुसार, इस दिन दशमी तिथि सुबह 8 बजकर 45 मिनट तक मान्य रहेगी. इसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी. ऐसे में इस दिन दशमी तिथि समाप्त होने से पहले नवरात्र व्रत का पारण कर लेना उचित होगा.

नवरात्र व्रत पारण का क्या है विधान

शास्त्रों के अनुसार, नवरात्र व्रत का पारण आमतौर पर नवमी या दशमी तिथि को किया जाता है. कई बार ऐसा भी होता है कि नवमी के दिन ही दशमी तिथि पड़ जाती है, ऐसे में उसी दिन व्रत का पारण करना शुभ होता है. धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दशमी तिथि का पारण सर्वोत्तम होता है. दशमी तिथि व्रत की पूर्णता और मां दुर्गा की कृपा प्राप्ति का प्रतीक होता है.

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कैसे करें चैत्र नवरात्र व्रत का पारण?

शास्त्रों में नवरात्र व्रत के पारण से जुड़े खास नियम, विधि और सावधानियों का जिक्र किया गया है. ऐसे में नवरात्र व्रत का पारण करने के लिए ब्रह्म मुहू्र्त में उठकर स्नान इत्यादि दैनिक कर्म से निवृत हो जाएं. इसके बाद साफ-सुथरे वस्त्र पहनकर मां दुर्गा की आरती और क्षमा प्रार्थना करें. इसके बाद गंगाजल और तुलसी का सेवन करें. इतना करने के बाद सात्विक आहार से व्रत का पारण करें. ध्यान रहे कि पारण के दिन नॉनवेज और शराब का सेवन भूलकर भी ना करें क्योंकि ऐसा करने से व्रत-पूजन का कोई फल प्राप्त नहीं होता है.

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ये हैं नवरात्र व्रत पारण जुड़े खास नियम

शास्त्रों के अनुसार, नवरात्र व्रत पारण से पहले कन्या पूजन बेहद जरूरी होता है. इसलिए नवमी या अष्टमी तिथि पर पहले ही कन्या पूजन कर लें. ध्यान रहे पारण के दिन बिना माता को भोग लगाए व्रत ना खोलें. ऐसा करने व्रत निष्फल हो जाता है. इसके साथ ही पारण के समय सिर्फ सात्विक भोजन ही ग्रहण करें. व्रत खोलते वक्त मन प्रसन्न रखें. इस दिन जल्दबाजी में पारण करने से बचना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)