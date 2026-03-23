Katyayani devi ki Aarti : नवरात्र का छठा दिन मां कात्यायनी को समर्पित है. इन्हें छठ माता भी कहते हैं क्योंकि इसी दिन चैती छठ का संघ्या अर्घ्य अर्पित किया जाता है. 24 मार्च 2026 को चैत्र नवरात्र की षष्ठी तिथि पर मां कात्यायनी की पूजा करें, मंत्र जाप करें और आरती करें.
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Navratri 6th day devi Maa katyayani: चैत्र नवरात्र चल रही हैं, जिसकी षष्ठी तिथि 24 मार्च 2026, मंगलवार को है. नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी देवी की पूजा करने का विधान है. नवरात्र के छठे दिन लाल रंग पहनना शुभ रहेगा. साथ ही इस चैती छठ का संध्या अर्घ्य भी दिया जाएगा. इसलिए कात्यायनी माता को छठ माता भी कहते हैं. चार भुजा वाली कात्यायनी माता का दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभयमुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में. वहीं मां के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है. मां कात्यायनी का वाहन सिंह है.
प्रोकेरला पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्र की षष्ठी तिथि 23 मार्च 2026 की शाम 06:38 पर शुरू होगी और 24 मार्च की शाम 04:08 पर समाप्त होगी. पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 3 हैं.
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:53 बजे से 05:41 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:09 बजे से 12:57 बजे तक
अमृत काल - शाम 04:06 बजे से 05:35 बजे तक
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पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि कात्यायन ने मां भगवती की कठिन तपस्या की थी और इच्छा जताई थी कि मां उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें. उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके यहां जन्म लिया, इसलिए उनका नाम 'कात्यायनी' पड़ा.
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मां कात्यायनी की पूजा-साधना के लिए गोधूली बेला का समय अच्छा माना जाता है. इस समय चौकी पर मां कात्यायनी की मूर्ति या चित्र स्थापित करके धूप-दीप, गुग्गुल आदि से मां की पूजा करें. उन्हें पीले फूल अर्पित करें. हल्दी की 3 गांठ चढ़ाएं. साथ ही भोग में शहद, बादाम का हलवा, पीली मिठाई जरूर अर्पित करें, जो कि मां कात्यायनी के प्रिय भोग हैं. इसके बाद दीपक जलाएं. फिर मां कात्यायनी के मंत्र का जाप करें. मंत्र - 'ॐ देवी कात्यायन्यै नमः॥'. आखिर में मां कात्यायनी की आरती करें. धर्म-शास्त्रों के अनुसार मां कात्यायनी की पूजा करने से जल्द विवाह के योग बनते हैं.
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जय जय अंबे जय कात्यायनी।
जय जगमाता जग की महारानी ।।
बैजनाथ स्थान तुम्हारा।
वहां वरदाती नाम पुकारा ।।
कई नाम हैं कई धाम हैं।
यह स्थान भी तो सुखधाम है।।
हर मंदिर में जोत तुम्हारी।
कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी।।
हर जगह उत्सव होते रहते।
हर मंदिर में भक्त हैं कहते।।
कात्यायनी रक्षक काया की।
ग्रंथि काटे मोह माया की ।।
झूठे मोह से छुड़ानेवाली।
अपना नाम जपानेवाली।।
बृहस्पतिवार को पूजा करियो।
ध्यान कात्यायनी का धरियो।।
हर संकट को दूर करेगी।
भंडारे भरपूर करेगी ।।
जो भी मां को भक्त पुकारे।
कात्यायनी सब कष्ट निवारे।।
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)