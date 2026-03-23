Chaitra Navratri Ashtami Kab Hai 2026: चैत्र नवरात्र के 9 दिन विशेष होते हैं, उसमें भी अष्‍टमी तिथि का सबसे ज्‍यादा महत्‍व है. अष्‍टमी के दिन हवन और कन्‍या-पूजन किया जाता है. साथ ही मां दुर्गा के आठवे रूप मां महागौरी की पूजा की जाती है. कन्‍याओं को मां दुर्गा का रूप माना जाता है, इसलिए कन्‍या पूजन के बिना नवरात्र व्रत-पूजा पूरी नहीं मानी जाती है. वहीं कुछ लोग नवमी के दिन पूजा करते हैं. इस साल अष्‍टमी कब है और कन्‍या पूजन के लिए शुभ मुहूर्त क्‍या है, जानिए.

चैत्र नवरात्र की अष्‍टमी कब है?

नवरात्र की अष्‍टमी को दुर्गा अष्‍टमी और महाअष्‍टमी भी कहा जाता है. फ्यूचर पंचांग के अनुसार, चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि 25 मार्च 2026 को दोपहर 01:50 बजे प्रारंभ होगी और 26 मार्च को सुबह 11:48 बजे समाप्‍त होगी. उदया तिथि के अनुसार दुर्गा अष्टमी 26 मार्च 2026, गुरुवार के दिन मनाई जाएगी. अष्‍टमी तिथि 2 दिन पड़ने के कारण लोगों में कंफ्यूजन है. जानिए कन्‍या पूजन के लिए शुभ मुहूर्त क्‍या है.

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अष्‍टमी और नवमी को कन्‍या पूजन के लिए शुभ मुहूर्त

अष्‍टमी कन्‍या पूजन मुहूर्त - जो लोग दुर्गा अष्टमी के दिन यानी कि 26 मार्च 2026 को कन्या पूजन कर रहे हैं, उनके लिए कन्या पूजन का सबसे शुभ सुबह 10:56 बजे से दोपहर 3:32 बजे तक है. वहीं जिनके लिए इस समय में कन्‍या पूजन करना संभव नहीं है, वे सुबह जल्‍दी 06:17 बजे से 07:51 बजे तक कन्‍या पूजन कर सकते हैं.



नवमी कन्या पूजन मुहूर्त - वहीं जो लोग 27 मार्च 2026 को नवमी पर कन्‍या पूजन करना चाहते हैं, उनके लिए कन्‍या पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 06:16 बजे से दोपहर 03:25 बजे तक है. वहीं अभिजीत मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:01 बजे से 12:52 बजे तक रहेगा.

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राम नवमी पर शुभ योग

27 मार्च 2026 को राम नवमी मनाई जाएगी. इस साल राम नवमी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है. जिसमें पूजा-पाठ करना अत्‍यंत शुभ माना जाता है.

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(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)