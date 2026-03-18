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Navratri Ashubh Sanket: क्या आपकी पूजा से प्रसन्न नहीं हैं मां दुर्गा? नवरात्र में मिलने वाले ये 5 संकेत हैं खतरे की घंटी!

Navratri Ashubh Sanket: शास्त्रों के अनुसार, नवरात्र में मिलने वाले कुछ संकेत शुभ होते हैं, जबकि कुछ बेहद अशुभ. नवरात्र के दौरान पूजा-पाठ करने वालों के मन में यह सवाल जरूर रहता है कि उनकी पूजा से माता रानी प्रसन्न हैं या नहीं. ऐसे में आइए जानते हैं कुछ ऐसे संकेतों के बारे में, जो बेहद अशुभ माने गए हैं. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 18, 2026, 07:50 PM IST
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Navratri Ashubh Sanket: क्या आपकी पूजा से प्रसन्न नहीं हैं मां दुर्गा? नवरात्र में मिलने वाले ये 5 संकेत हैं खतरे की घंटी!

Chaitra Navratri 2026: नवरात्र का पावन पर्व शक्ति की उपासना और आत्म-शुद्धि का समय होता है. इन नौ दिनों में भक्त बड़ी श्रद्धा से अखंड ज्योति जलाते हैं और कलश स्थापना करते हैं. मान्यताओं के अनुसार, पूजा के दौरान मिलने वाले कुछ संकेत शुभ होते हैं, तो कुछ को अशुभ या  सावधान करने वाला माना जाता है. शास्त्रों के अनुसार, ये संकेत इस बात का इशारा हो सकते हैं कि पूजा में कोई कमी रह गई है या आने वाले समय में कोई बाधा आ सकती है. शास्त्रों के जानकार बताते हैं नवरात्र के दौरान मिलने वाले इन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. लेकिन, अक्सर लोग नवरात्र के दौरान मिलने वाले संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि नवरात्र के दौरान किन संकेतों को मिलना अशुभ हो सकता है. 

अखंड ज्योति का अचानक बुझना

नवरात्र में अखंड ज्योति का जलते रहना संकल्प की पूर्णता का प्रतीक है. अगर पर्याप्त घी या तेल होने के बावजूद और बिना किसी हवा के झोंके के दीपक अचानक बुझ जाए, तो इसे शुभ नहीं माना जाता. यह पूजा में किसी बड़ी भूल या आने वाले समय में किसी पारिवारिक संकट का इशारा हो सकता है. ऐसे में तुरंत क्षमा याचना कर दोबारा दीपक जलाना चाहिए.

कलश गिरना या पानी सूखना

कलश को सुख-समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. अगर नवरात्र में पूजन के दौरान कलश अपने स्थान से गिर जाए या उसका नारियल नीचे गिर जाए, तो इसे अशुभ माना जाता है. इसके अलावा, अगर कलश का पानी बहुत जल्दी सूख जाए, तो यह घर में धन की हानि या मानसिक तनाव बढ़ने का संकेत हो सकता है.

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बोए हुए जौ के रंग देते हैं खास संकेत

नवरात्र में बोए गए जौ भक्त की भविष्य की स्थिति बताते हैं. ऐसे में अगर जौ बिल्कुल भी न उगे, या उगने के बाद काले पड़कर सूख जाएं, तो यह आने वाली किसी बीमारी या आर्थिक तंगी का संकेत हो सकता है. इसके अलावा अगर जौ का रंग नीचे से पीला और ऊपर से सफेद न होकर पूरी तरह काला हो, तो यह नकारात्मक ऊर्जा का संकेत है.

पूजा की थाली या मूर्ति का गिरना

आरती करते समय अगर अचानक पूजा की थाली हाथ से छूट जाए या स्थापित माता की प्रतिमा गिर जाए, तो यह मन की अशांति और कुल देवी-देवता की नाराजगी का प्रतीक माना जाता है. यह संकेत देता है कि मन एकाग्र नहीं है और भक्ति में और अधिक निष्ठा लाने की जरूरत है.

यह भी पढ़ें: सुख-समृद्धि के लिए नवरात्र में अपनाएं ये 5 वास्तु टिप्स, खुशियों से भर जाएगा आपका आंगन

घर के सामने किसी जानवर का रोना

नवरात्र के दौरान अगर घर के ठीक सामने कुत्ता रोए या बिल्ली गंदा कर दे, तो इसे अशुभ माना जाता है. इसके अलावा, अगर पूजा के दौरान घर में कोई बड़ा कांच टूट जाए, तो यह दरिद्रता आने का संकेत हो सकता है. 

अशुभ संकेत मिलने पर क्या करें? 

अगर नवरात्र के दौरान ये संकेत मिले, तो पूजन के दौरान हाथ जोड़कर माता रानी से अपराध क्षमा मंत्र का जाप करें या अपनी भूल के लिए माफी मांगें. इसके साथ ही नकारात्मकता दूर करने के लिए कपूर जलाकर पूरे घर में दिखाएं और दुर्गा चालीसा का पाठ करें. इसके अलावा नवरात्र में अष्टमी या नवमी के दिन कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें उपहार देकर उनका आशीर्वाद लें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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