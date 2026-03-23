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Hindi Newsधर्मNavratri 2026 Havan: चैत्र नवरात्र में किस दिन किया जाएगा हवन, जानें सही तिथि, शुभ मुहूर्त, सामग्री और विधि

Navratri 2026 Havan: चैत्र नवरात्र में किस दिन किया जाएगा हवन, जानें सही तिथि, शुभ मुहूर्त, सामग्री और विधि

Navratri 2026 Havan Samagri, Vidhi: हिंदू धर्म में कोई भी पूजा-पाठ या धार्मिक अनुष्ठान हवन के बिना पूरा नहीं होता है. खासतौर पर नवरात्र के पावन पर्व पर हवन का महत्व और भी बढ़ जाता है. मान्यता है कि नौ दिनों तक मां अंबे की आराधना के बाद हवन कुंड में दी गई आहुतियां सीधे देवी तक पहुंचती हैं, जिससे प्रसन्न होकर मां दुर्गा अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 23, 2026, 04:22 PM IST
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Navratri 2026 Havan: चैत्र नवरात्र में किस दिन किया जाएगा हवन, जानें सही तिथि, शुभ मुहूर्त, सामग्री और विधि

Navratri Havan Vidhi: हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्र का पर्व शक्ति की उपासना और आत्म-शुद्धि का सबसे पावन समय माना जाता है. नौ दिनों तक मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना के बाद, इस अनुष्ठान की पूर्णता हवन के बिना अधूरी मानी जाती है. शास्त्रों के अनुसार, हवन की पवित्र अग्नि में दी गई आहुतियां न सिर्फ घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती हैं, बल्कि साधक की प्रार्थनाओं को सीधे देवी मां तक पहुंचाती हैं. मान्यता है कि नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि पर विधि-विधान से किया गया हवन जातक के जीवन से दुखों का अंत कर सुख-समृद्धि के द्वार खोलता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 2026 में चैत्र नवरात्र हवन का सटीक समय और शुभ मुहूर्त क्या है? साथ ही हवन के लिए सामग्री और विधि क्या है. आइए जानते हैं.

चैत्र नवरात्र 2026 हवन का शुभ मुहूर्त

नवरात्र में ज्यादातर श्रद्धालु अष्टमी या नवमी तिथि पर हवन और कन्या पूजन करते हैं. साल 2026 में हवन के लिए अष्टमी और नवमी दोनों ही तिथियां मान्य हैं. ऐसे में जो लोग महा अष्टमी के दिन हवन करना चाहते हैं, वे सुबह 11 बजकर 49 मिनट के बाद हवन पूजन संपन्न कर सकते हैं. जबकि, जो लोग नवमी वाले दिन हवन करेंगे, वे सुबह 6 बजकर 18 मिनट से दोपहर 1 बजकर 59 मिनट के बीच शुभ मुहूर्त के दौरान कर सकते हैं.

नवरात्र 2026 हवन सामग्री लिस्ट 

मुख्य सामग्री- हवन कुंड, आम या अन्य पवित्र लकड़ियां, हवन सामग्री (मिश्रण), कपूर, देसी घी

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पूजा के बर्तन व तरल- गंगाजल, शहद, चरणामृत, रोली और अक्षत (बिना टूटे चावल)

फल-फूल- 5 प्रकार के ताजे फल, फूलों की माला, सुपारी और पान के पत्ते

अन्य वस्तुएं- सूखा नारियल (गोला), लाल कलावा, चंदन, धूप-अगरबत्ती, लोबान, गुग्गल और रुमाल के आकार का लाल कपड़ा

भोग- शुद्ध मिष्ठान या घर में बना हलवा-पूड़ी

चैत्र नवरात्र 2026 हवन विधि

सबसे पहले स्वयं स्नान कर स्वच्छ (संभव हो तो पीले या लाल) वस्त्र धारण करें. इसके बाद हवन कुंड को घर के ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) या पूजा स्थान के सामने रखें. फिर, हवन सामग्री (मिश्रण) में थोड़ा घी, शक्कर, काले तिल और सूखे मेवे मिला लें.
हवन कुंड में आम की लकड़ियां रखें. कपूर की सहायता से अग्नि प्रज्वलित करें. इसके बाद हाथ में जल लेकर अपने ऊपर और पूजन सामग्री पर छिड़कें (शुद्धिकरण के लिए). अग्नि जलने के बाद, प्रत्येक मंत्र के अंत में 'स्वाहा' बोलते हुए अंगूठे और मध्यमा-अनामिका उंगली की मदद से आहुति दें. इसके बाद गणेश जी के लिए (3 बार)- ॐ गं गणपतये स्वाहा, नवग्रहों के लिए (9 बार)- ॐ नवग्रहेभ्यो स्वाहा और कुलदेवी/देवता के लिए (3 बार)- ॐ कुलदेवताभ्यो स्वाहा से आहुति दें. 

नवरात्र में माता के 'नर्वाण मंत्र' से आहुति देना सबसे उत्तम और आसान माना जाता है. कम से कम 11, 21, 51 या 108 बार इस मंत्र का जाप करते हुए आहुति दें- "ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे स्वाहा". इसके अलावा आप 'दुर्गा सप्तशती' के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के मंत्रों से भी आहुति दे सकते हैं. जब हवन की पूर्णाहुति हो जाए, तब एक सूखा नारियल (गोला) लें. उसके ऊपर थोड़ा घी और कलावा लपेटें. इसके बाद नारियल को अग्नि के बीच में समर्पित करें और बोलें- "ॐ पूर्णमद: पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते... स्वाहा. हवन के बाद खड़े होकर मां दुर्गा की आरती करें और अनजाने में हुई किसी भी भूल-चूक के लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगें. अंत में भस्म को माथे पर लगाएं. 

यह भी पढें: महाअष्टमी पर करना चाहते हैं कन्या पूजन? जान लें सही विधि, नियम और सावधानियां

क्यों जरूरी है नवरात्र में हवन? 

शास्त्रों के अनुसार, हवन केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह वातावरण को शुद्ध करने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है. हवन की अग्नि और पवित्र मंत्रों के उच्चारण से घर की नकारात्मक शक्तियां नष्ट होती हैं और सुख-शांति का संचार होता है. नौ दिनों की पूजा के दौरान अनजाने में हुई किसी भी भूल-चूक की क्षमा मांगने के लिए हवन में आहुति देना जरूरी माना जाता है. अग्नि के माध्यम से देवी देवताओं को भोग अर्पित किया जाता है, जिससे मां लक्ष्मी और मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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Navratri 2026 Havan

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