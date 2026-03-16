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Hindi Newsधर्मChaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्र के नौ दिन पानी है मां दुर्गा की विशेष कृपा? तो इन नियमों का कड़ई से करें पालन

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्र के नौ दिन पानी है मां दुर्गा की विशेष कृपा? तो इन नियमों का कड़ई से करें पालन

Chaitra Navratri Niyam 2026: चैत्र नवरात्र पर्व का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है. इस साल यह पर्व 19 मार्च 2026 से लेकर 26 मार्च 2026 तक चलेगा जिसमें मां दुर्गा के नौ रूपों की विशेष पूजा आराधन की जाएगी. आइए जानें इन नौ दिनों में किन नियमों का पालन करें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 16, 2026, 01:34 PM IST
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Chaitra Navratri 2026
Chaitra Navratri 2026

Chaitra Navratri Ke Niyam 2026: हिंदू धर्म में मां दुर्गा की आराधना का विशेष महत्व बताया गया है. नवरात्र पर्व पर माता के नौ रूपों की विशेष पूजा उपासना करने का विधान है. इस साल चैत्र नवरात्र पर्व 19 मार्च 2026 से लेकर 26 मार्च 2026 तक चलेगा यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल नवमी तिथि तक. वैसे तो इन नौ दिनों में भक्त मां भगवती की विधि विधान से पूजा करते हैं. एक-एक दिन मां दुर्गा के एक-एक रूप की आराधना की जाती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन नौ दिनों में अगर कुछ विशेष नियमों का पालन करें तो मां दुर्गा की विशेष कृपा पाई जा सकती है. आइए ऐसे कुछ आसान नियमों को जानें जिनका पालन करने से जीवन में खुशहाली और मां दुर्गा का आशीर्वाद बना रह सकता है.

चैत्र नवरात्र व्रत से पहले के नियम
चैत्र नवरात्र शुरू होने से पहले पूजा सामग्री पहले ही जुटा लें, जैसे- अक्षत, फूल, कलश, आम के पत्ते, लाल कपड़ा, नारियल, रोली, दीपक और भोग आदि. नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि पर सूर्योदय से पहले जाग जाएं और स्नान आदि कर पूजा की तैयारी करें. ध्यान रहे कि पूजा से पहले मां दुर्गा का ध्यान जरूर करें और नौ दिनों की पूजा और व्रत का संकल्प करें.

व्रत को लेकर नियम
नवरात्र के नियमों में सबसे आवश्यक बात ये है कि व्रत का संकल्प करने के बाद न तो पूजा और न ही व्रत को अधूरा छोड़ें. इस नियम का पालन करना अनिवार्य है. नवरात्र के दिनों में ही अगर महिलाएं मासिक धर्म में पड़ जाएं तो पूजा भले ही न कर पाएं लेकिन व्रत जारी रखें.

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चैत्र नवरात्र में पूजा से जुड़े नियम
चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन कलश स्थापना करने का नियम है जिसमें मां दुर्गा का आह्वान किया जाता है. प्रतिपदा तिथि पर विधि-विधान से कलश स्थापना करें और सुबह-शाम मां दुर्गा की आराधना करें. कलश के साथ एक अखंड ज्योत जलाएं और उसे नौ दिनों तक बुझने न दें. न तो मातारानी को अकेला छोड़ें. नवरात्र का यह नियम सबसे जरूरी नियमों में से एक है.

नवरात्र में भोजन से जुड़े नियम
ध्यान दें कि नवरात्र का व्रत रखना संभव नहीं हो पा रहा है तो कुछ नियमों का पालन कर मां की कृपा पाई जा सकती है. जैसे इन नौ दिनों में सात्विक भोजन करें. तामसिक भोजन या मांस-मदिरा भूलकर भी न खाएं.

नवरात्र में ब्रह्मचर्य से जुड़े नियम
नवरात्र के नौ दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करें और मन में हर किसी के लिए अच्छे भाव रखें. शरीर और कर्म से पवित्र बने रहें और क्रोध, नकारात्मकता व झूठ से खुद को दूर रखें. किसी को न सताएं.

नवरात्र में कपड़ों से जुड़े नियम
चैत्र नवरात्र के नौ दिन देवियों के प्रिय रंगों के अनुसार ही उस रंग के कपड़े धारण करें. विशेषकर इन नौ दिनों में काले कपड़े न पहनें. अगर कोई रंग समझ में न आए तो लाल और पीले रंग के कपड़े धारण कर पूजा करें. इससे माता दुर्गा की साधना सफल होगी और उनकी आशीर्वाद भी प्राप्त होगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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