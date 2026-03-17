Chaitra Navratri Fasting Rules: नवरात्रि व्रत पर कितनी बार करें भोजन या फलाहार? सही नियम जान लें वरना नहीं मिलेगा पुण्य फल

Chaitra Navratri Fasting Rules: नवरात्र में नौ दिनों का व्रत रखने का विधान है, कुछ लोग जोड़े में भी व्रत रखते हैं. कई लोगों को इस बारे में जानकारी ही नहीं होती है कि नवरात्र व्रत में कितनी बार भोजन करें, इसे लेकर नियम क्या है. आइए इसी बारे में यहां हम विस्तार से जानें.
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Chaitra Navratri Fasting Rules: हिंदू धर्म में नवरात्र पर्व का बहुत महत्व है. इस साल चैत्र नवरात्र व्रत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से यानी 19 मार्च से शुरू हो रही है. इस पर्व पर मां दुर्गा के नौ देवी शक्ति रूपों की पूजा आराधना की जाती है. आराधना और आध्यात्मिक साधना के इस पर्व पर लोग व्रत भी रखते हैं. कुछ लोग 9 दिन का तो कुछ लोग जोड़े में दो दिन का व्रत रखते हैं और मां दुर्गा की पूजा-अर्चना करते हैं. हालांकि कई लोगों को ये नहीं पता होता है कि नवरात्र का व्रत रख रहे हैं तो कितनी बार फलाहार या भोजन करें.
नौ दिनों के नवरात्र व्रत में आहार को लेकर कई नियम बताए गए हैं. लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि नवरात्र के व्रत में दिन में कितनी बार भोजन कर सकते हैं. नवरात्र व्रत अध्यात्मिक विकास और सकारात्मकता को बढ़ावा देने का पर्व है. जिसमें मां की आराधना कर शक्ति का आशीर्वाद पाया जाता है लेकिन जब बात व्रत की आती है तो सभी कठिन व्रतों में से एक नवरात्र व्रत भी है. ऐसे में नवरात्र व्रत पर भोजन से जुड़े नियम क्या है इस बारे में जानेंगे.
जलाहार व्रत का संकल्प
कुछ श्रद्धालु नवरात्र में निर्जला व्रत का संकल्प करते हैं. ऐसे में संकल्प के अनुसार व्यक्ति व्रत में पूरे दिन या नौ दिन तक सिर्फ जल का सेवन करते हैं. इसे अति कठिन व्रत कहा गया है. इस कठिन व्रत का संकल्प वही लोग करते हैं जो जलाहार का अभ्यास कई महीनों या सालों से करते हैं.
फलाहार व्रत का संकल्प
कई लोग नवरात्र में फलाहार व्रत का संकल्प करते हैं. इसमें एक या दो बार व्रती फल, दूध, दही और मेवे का सेवन करते है. आहार में कुट्टू या सिंहाड़े के आटे भी खाई जाती है. इस तरह से शरीर को ऊर्जा भी मिलती है और व्रत का नियम भी पूरा होता है.
शाम को भोजन करने का नियम
कई परिवारों में ऐसा भी नियम है कि पूरे दिन व्रत रखने के बाद शाम के समय मां दुर्गा की पूजा की जाती है और फिर भोजन कर लिया जाता है. व्रत के अनुकूल अनाज और सामग्री ही भोजन में रखे जाते हैं.
सामर्थ्य के अनुसार ही रखें व्रत
धार्मिक दृष्टि से तो नवरात्र व्रत पर भोजन के अनेक नियम हैं लेकिन शरीर को कष्ट देकर किसी भी नियम का पालन करना अनिवार्य नहीं है. मन को संयमित रखना और श्रद्धा के साथ देवी दुर्गा की उपासना करना आध्यात्मिक क्षमता को बढ़ाता है. श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार ही व्रत रखें.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
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