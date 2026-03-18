Chaitra Navratri 2026: यहां धधकती ज्वालाओं के बीच मुस्कुराती हैं ईडाणा माता, जानें अग्नि स्नान का अद्भुत रहस्य

Idana Mata Temple: ईडाणा माता मंदिर अपने रहस्यमयी 'अग्नि स्नान' के लिए प्रसिद्ध है, जहां समय-समय पर स्वयं ज्वाला प्रज्वलित होती है. इस अलौकिक घटना में देवी की चुनरी और श्रृंगार तो जलकर भस्म हो जाते हैं, लेकिन माता की प्रतिमा पूरी तरह सुरक्षित रहती है. आइए जानते हैं इस मंदिर के अग्नि स्नान का रहस्य .
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Idana Mata Temple: मेवाड़ अंचल की रक्षक और कुलदेवी के रूप में पूजी जाने वाली ईडाणा माता को शक्ति का साक्षात स्वरूप माना जाता है. उदयपुर के सलूंबर क्षेत्र में स्थित यह मंदिर कोई भव्य महल जैसा नहीं, बल्कि एक खुले चौक के रूप में है. भक्त मानते हैं कि माता यहां स्वयंभू रूप में विराजमान हैं. उनकी महिमा इतनी अटूट है कि साल भर यहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है. हिंदू धर्म में अग्नि को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, जो हर अशुद्धि को भस्म कर देती है. लेकिन क्या आपने कभी ऐसे स्थान के बारे में सुना है जहां साक्षात देवी स्वयं अग्नि प्रकट कर उसमें स्नान करती हैं? राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित ईडाणा माता मंदिर एक ऐसी ही रहस्यमयी और दिव्य घटना का साक्षी है.कहते हैं कि याहां पर माता अग्नि स्नान करती हैं. आइए जानते हैं ईडाणी देवी माता मंदिर में अग्नि स्नान का रहस्य क्या है.
कौन हैं ईडाणा माता?
मेवाड़ अंचल की रक्षक और कुलदेवी के रूप में पूजी जाने वाली ईडाणा माता को शक्ति का साक्षात स्वरूप माना जाता है. उदयपुर के सलूंबर क्षेत्र में स्थित यह मंदिर कोई भव्य महल जैसा नहीं, बल्कि एक खुले चौक के रूप में है. भक्त मानते हैं कि माता यहाँ स्वयंभू (स्वयं प्रकट) रूप में विराजमान हैं. उनकी महिमा इतनी अटूट है कि साल भर यहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है.
रहस्यमयी है 'अग्नि स्नान' की परंपरा
इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता वह अलौकिक घटना है जिसे 'अग्नि स्नान' कहा जाता है. मान्यता है कि जब भी माता पर भक्तों की मनोकामनाओं और चढ़ावे का 'भार' बढ़ जाता है, तो देवी स्वयं को शुद्ध करने के लिए अग्नि प्रज्वलित करती हैं. मंदिर परिसर में अचानक भीषण लपटें उठने लगती हैं. यह अग्नि इतनी तेज होती है कि देखते ही देखते माता की चुनरी, श्रृंगार और अन्य सामग्री जलकर राख हो जाती है. आश्चर्य की बात यह है कि इस भीषण आग से देवी की मूल प्रतिमा को खरोंच तक नहीं आती. यह अग्नि जितनी अचानक प्रकट होती है, उतनी ही शांति से अपने आप ठंडी भी हो जाती है. इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, इसलिए भक्त इसे शुद्ध दैवीय चमत्कार मानते हैं.
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श्रद्धा और शक्ति का अद्भुत संगम
ईडाणा माता मंदिर में कोई छत नहीं है. स्थानीय लोगों का मानना है कि देवी को कैद में रहना पसंद नहीं, इसलिए वे खुले आसमान के नीचे विराजमान हैं. अग्नि स्नान के बाद माता का नए सिरे से श्रृंगार किया जाता है. माना जाता है कि इस अग्नि को देखने मात्र से व्यक्ति के कष्ट दूर हो जाते हैं. खासतौर पर चैत्र नवरात्रि और दूज के अवसर पर यहां का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है. हजारों की संख्या में लोग इस दिव्य ज्योति के दर्शन करने पहुँचते हैं। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि जहाँ तर्क समाप्त होता है, वहीं से अटूट भक्ति की शुरुआत होती है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)