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Chaitra Purnima 2026: चैत्र पूर्णिमा पर स्नान-दान के लिए क्या है शुभ मुहूर्त? जानें इस दिन क्या ना करें

Chaitra Purnima 2026 Snan Daan Muhurat: हिंदू पंचांग के अनुसार, चैत्र महीने की आखिरी तिथि पूर्णिमा कहलाती है. परंपरानुसार, इस दिन स्नान-दान और पूजा-पाठ का विशेष महत्व है. कहा जाता है कि इस दिन दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि चैत्र पूर्णिमा पर स्नान-दान के लिए शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन क्या नहीं करना चाहिए.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 28, 2026, 03:07 PM IST
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Chaitra Purnima 2026: चैत्र पूर्णिमा पर स्नान-दान के लिए क्या है शुभ मुहूर्त? जानें इस दिन क्या ना करें

Chaitra Purnima 2026: हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को दान-पुण्य के लिए विशेष शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन दान करने का पुण्यफल कई गुना अधिक बढ़ जाता है. यही वजह कि पूर्णिमा के दिन श्रद्धालु बड़ी संख्या में गंगा स्नान करते हैं. कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान कर उसके बाद दान करने से जन्म-जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं. दृक पंचांग के अनुसार, इस साल चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि 2 अप्रैल को पड़ रही है. चूंकि इस दिन हनुमान जन्मोत्सव भी है, इसलिए इस दिन दान कर्म का महत्व और अधिक बढ़ गया है. इसके अलावा पूर्णिमा तिथि पितरों को भी समर्पित मानी गई है, इसलिए यह दिन उनकी विशेष कृपा पाने के लिए भी खास माना जा रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल चैत्र पूर्णिमा पर स्नान-दान के लिए शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन क्या नहीं करना चाहिए.

कब है चैत्र पूर्णिमा 2026?

दृक पंचांग के अनुसार, इस साल चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि 1 अप्रैल को सुबह 7 बजकर 06 मिनट से शुरू होगी. जबकि इस तिथि की समाप्ति 2 अप्रैल को सुबह 7 बजकर 41 मिनट पर होगी. ऐसे में उदया तिथि के अनुसार, इस साल चैत्र पूर्णिमा 2 अप्रैल को ही मनाई जाएगी और इसी दिन हनुमान जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा.

चैत्र पूर्णिमा 2026 स्नान-दान मुहूर्त

चैत्र पूर्णिमा के दिन गंगा नदी में स्नान और उसके बाद दान का विशेष महत्व बताया गया है. हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार, पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान-दान करने से विशेष शुभ फल की प्राप्ति होती है. दृक पंचांग के अनुसार, पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजकर 06 मिनट से लेकर 5 बजकर 22 मिनट तक रहेगा. इसके अलावा इस दिन अमृत काल सुबह 11 बजकर 18 मिनट से दोपहर 12 बजकर 59 मिनट तक रहेगा. ऐसे में इस दौरान भी स्नान और दान किया जा सकता है. 

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चैत्र पूर्णिमा के दिन क्या ना करें

शास्त्रों के अनुसार, चैत्र पूर्णिमा के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन देर तक सोने से जीवन में दुर्भाग्य का आगमन होता है. ऐसे में इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान-दान करने के बाद भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करना चाहिए. 

चैत्र पूर्णिमा के दिन भूल से भी नॉनवेज, शराब जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए. इसके अलावा चूंकि इस दिन हनुमान जन्मोत्सव भी मनाया जाता है इसलिए इस दिन लहसुन-प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए. मान्यता है इस दिन तामसिक पदार्थों का सेवन करने से देवी-देवताओं की कृपा प्राप्त नहीं होती. 

शास्त्रों के मुताबिक, चैत्र पूर्णिमा की रात में दही का सेवन नहीं करना चाहिए. मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन ऐसा करने चंद्र दोष लग सकता है. चंद्र दोष की वजह से मानसिक परेशानियां बढ़ने लगती हैं. इसलिए इस दिन ऐसा भूलकर भी ना करें.

चैत्र पूर्णिमा के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए और न ही किसी की चुगली करनी चाहिए. इसके अलावा इस दिन महिलाओं का अपमान भी नहीं करना चाहिए. मान्यतानुसार, पूर्णिमा के दिन बड़े-बुजुर्गों का अपमान करने से बुरे दिन शुरू हो सकते हैं.

चूंकि चैत्र पूर्णिमा के दिन दान का महत्व है, इसलिए इस दिन सिर्फ दान करना चाहिए ना कि दान की हुई वस्तुओं का सेवन करना चाहिए. इसके अलावा चैत्र पूर्णिम के दिन किसी के घर मिठाई इत्यादि चीजें खाने से परहेज करना चाहिए. ऐसा करने से व्रत का शुभ फल प्राप्त नहीं होता.

यह भी पढ़ें: चैत्र पूर्णिमा पर कर लें ये आसान काम, मां लक्ष्मी देंगी अपार धन और ऐश्वर्य का वरदान

चैत्र पूर्णिमा के दिन क्या करें

शास्त्रों के अनुसार, पूर्णिमा तिथि धन की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित है. इसलिए इस दिन विधि-विधान से मां लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए. इसके अलावा यह तिथि चंद्र देव से भी जुड़ी है, इसलिए इस दिन चंद्र देव को अर्ध्य जरूर दें. मान्यता है कि इस दिन चंद्र देव को अर्घ्य देने से चंद्र दोष दूर होता है.

चैत्र पूर्णिमा के दि पवित्र नदियों में स्नान करने और इसके बाद दान करने का विशेष महत्व है. मान्यता है कि इस दिन दान करने से पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं. इसलिए इस दिन गरीब और जरूरतमंदों के बीच दान जरूर करें. 

पूर्णिमा तिथि पितरों को समर्पित भी मानी गई है. ऐसे में इस दिन पितरों की आत्मा को तृप्त करने के लिए तर्पण और दान करना चाहिए. मान्यता है कि इस दिन पितरों को निमित्त श्राद्ध, तर्पण और दान करने से पूर्वजों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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