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Kamada Ekadashi Vrat Katha: कामदा एकादशी पर इस कथा का पाठ कर व्रत करें पूर्ण, श्रीहरि प्रसन्न होकर दुख करेंगे दूर

Kamada Ekadashi Vrat Katha: कामदा एकादशी का व्रत कथा सुनने सुनाने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है. इस व्रत को चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रखने का विधान है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 28, 2026, 08:41 AM IST
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Kamada Ekadashi 2026 Katha
Kamada Ekadashi 2026 Katha

Kamada Ekadashi 2026 Vrat Katha: कामदा एकादशी व्रत की महिमा खूब गाई जाती है. चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि पर कामदा एकादशी का व्रत रखा जाता है. इस साल यह एकादशी का व्रत 29 मार्च 2026 को है. इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है जिससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है. कामदा एकादशी पर जो भी भक्त भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प करते हैं, विधि विधान से पूजा करते हैं और पूजा के समय ही कामदा एकादशी की व्रत कथा का पाठ करते हैं या सुनते हैं तो उन्हें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. आइए कामदा एकादशी व्रत की कथा जानें.

कामदा एकादशी व्रत कथा
धार्मिक मान्यता है कि गुरु वशिष्ठ ने प्रभु श्रीराम के पूर्वज राजा दिलीप को कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनाई. कथा है कि प्राचीन समय में एक नगर था भोगीपुर जहां राजा पुण्डरीक का शासन था. इसी नगर में ललित और ललिता नाम के पति-पत्नी प्रेम पू्र्वक रहते थे. राजा पुण्डरीक के राजसभा में ललित संगति सुनाने का काम करता था. एक बार की बात है कि संगीत सुनाते समय ललित का ध्यान पत्नी पर चला गया तो उनके सुर लड़खड़ा गए. ऐसा होना राजा के लिए अपमानजनक था. क्रोधित राजा ने ललित को राक्षस बनने का श्राप दिया जिसके कारण ललित राक्षसों की भांति मांस का भक्षण करने लगा और उसका रूप राक्षसों जैसा ही भयानक हो गया. ऐसी स्थिति में भी ललिता ने पति का साथ नहीं छोड़ा और लोगों से यह पूछती रही कि इस श्राप से मुक्ति का उपाय क्या है. एक दिन जब जंगल की ओर ललित निकल गया तो उसके पीछे उसकी पत्नी भी निकली. ललिता ने जंगल में एक आश्रम देगा जहां पर एक मुनि वास कर रहे थे. मुनि को प्रणाम करने के बाद ललिता ने अपना परिचय दिया और पति को मिले श्राप के बारे में भी विस्तार से बताया. मुनि ने इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताते हुए कहा कि अभी चैत्र माह चल रहा है और इस माह के शु्क्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होगा उसे अगर तुम अपने पति को दे दो तो वह श्राप मुक्त हो सकता है. मुनि द्वारा बताए इस उपाय को सुनकर ललिता ने कामदा एकादशी व्रत का संकल्प किया और विधि-विधान से श्रीहरि विष्णु की उपासना की. इसके बाद द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण किया. व्रत का जो भी पुण्य फल ललिता को प्राप्त हुआ उसे उसने अपने पति को दे दिया. व्रत के पुण्य प्रताप से ललित धीरे-धीरे श्राप मुक्त होकर ठीक होने लगा और अपने वास्तविक रूप में आने लगा. फिर क्या था, एकादशी व्रत की महिमा जानने के बाद पति-पत्नी मिलकर निरंतर हर एकादशी का व्रत रखने लगे. इस तरह उनके जीवन की परेशानियां भी समय के साथ दूर होने लगीं और दोनों सुखी जीवन जीने लगें. एकादशी व्रत करने के शुभ प्रभाव से दोनों के पाप नष्ट होने लगे.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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