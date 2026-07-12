/इन 3 लोगों को सलाह देना है सबसे बड़ी बेवकूफी, चाणक्य नीति की ये चेतावनी बचाएगी आपकी इज्जत

जिंदगी में हम कई बार दूसरों का भला करने के चक्कर में उन्हें मुफ्त की राय दे बैठते हैं. हमें लगता है कि हमारी बात से किसी का फायदा हो जाएगा. लेकिन बहुत बार ऐसा करना हमारे खुद के लिए ही आफत बन जाता है.
सामने वाला हमारी बात को समझने के बजाय उसका गलत मतलब निकाल लेता है. इससे अच्छे भले रिश्ते में भी कड़वाहट आ जाती है. महान विद्वान आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में इस बात को लेकर बहुत बड़ी चेतावनी दी है.
उनका कहना है कि हर इंसान इस लायक नहीं होता कि आप उसे ज्ञान बांटें. कुछ लोगों को सही रास्ता दिखाना अपनी ऊर्जा और मानसिक शांति को जबरदस्ती दांव पर लगाने जैसा है.
आचार्य चाणक्य के मुताबिक जो इंसान खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी समझता है, उसे कभी कोई सलाह नहीं देनी चाहिए. ऐसे लोगों के भीतर कुछ भी नया सीखने की कोई इच्छा नहीं होती.
वे अपनी ही गलत बात को सच साबित करने के लिए अड़ जाते हैं. अगर आप किसी दफ्तर या परिवार में ऐसे व्यक्ति को उसकी गलती सुधारने के लिए टोकेंगे, तो वह आपका अहसान मानने के बजाय उल्टा आपसे ही दुश्मनी मोल ले लेगा.
चाणक्य कहते हैं कि किसी समझहीन व्यक्ति को ज्ञान देना पूरी तरह से समय की बर्बादी है. आपकी बात का उस पर रत्ती भर भी असर नहीं होने वाला, उल्टा आपका खुद का मूड खराब हो जाएगा.
समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी नीयत और चरित्र कभी साफ नहीं होते. चाणक्य ने ऐसे दुष्ट और मतलबी स्वभाव वाले लोगों को सबसे ज्यादा खतरनाक माना है.
आप भले ही उन्हें कोई बहुत अच्छी और उनके फायदे की बात बताएं, लेकिन वे उसका भी कोई न कोई गलत रास्ता निकाल लेंगे. वे आपकी दी हुई समझदारी का इस्तेमाल दूसरों को धोखा देने या किसी का नुकसान करने में कर सकते हैं.
ऐसे लोगों को सुधारने की कोशिश आपको ही किसी बड़ी मुसीबत में फंसा सकती है. वे लोग आपकी बात तो कभी नहीं मानेंगे, लेकिन आपको अपने रास्ते का कांटा जरूर समझने लगेंगे.
कुछ लोगों की आदत होती है कि उन्हें जिंदगी में चाहे सब कुछ मिल जाए, लेकिन वे हमेशा दुखी ही रहते हैं. नौकरी, परिवार, सेहत या पैसा, उनके पास हर चीज को लेकर सिर्फ शिकायतें ही होती हैं.
चाणक्य का मानना है कि जो इंसान खुद को अंदर से बदलना ही नहीं चाहता, उसे दुनिया की कोई भी अच्छी राय फायदा नहीं पहुंचा सकती. ऐसे लोग हर समाधान के अंदर से भी एक नई समस्या पैदा कर लेते हैं.
आज के समय में भी जानकार मानते हैं कि ऐसे हर समय रोने वाले लोगों के साथ ज्यादा रहने से आपकी खुद की पॉजिटिव एनर्जी खत्म होने लगती है.
चाणक्य की इन बातों का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप दुनिया में किसी की मदद ही न करें. उनका सीधा सा इशारा इस बात की तरफ था कि अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल सोच समझकर करें.
सलाह केवल उसी इंसान को दें जिसके भीतर उसे सुनने, समझने और अमल में लाने की इच्छा हो. जैसे एक समझदार गुरु भी उसी शिष्य पर अपनी मेहनत लगाता है जो सच में पढ़ाई करना चाहता है.
ठीक वैसे ही हमें भी अपनी कीमती बातें उन्हीं लोगों के सामने रखनी चाहिए जो हमारे शब्दों और हमारे समय की कद्र करना जानते हों.