/बच्चों को 15 साल की उम्र से ही सिखाएं पैसों का सही इस्तेमाल, कभी नहीं होगी आर्थिक तंगी

चाणक्य की बातें आज भी हर मोड़ पर सही रास्ता दिखाती हैं. उन्होंने पैसों को सही तरीके से संभालना जिंदगी में कामयाबी की सबसे बड़ी वजह माना है.
आज के जमाने में बच्चों को सिर्फ पढ़ाई-लिखाई और करियर की बातें सिखाना काफी नहीं है. उन्हें 15 साल की उम्र से ही पैसों की सही समझ भी देनी चाहिए.
अगर बच्चे समय रहते बचत और खर्च का हिसाब समझ लें, तो आगे चलकर वे बेहतर फैसले ले पाएंगे. चाणक्य की सोच से जुड़ी ये पांच बातें हर मां-बाप को अपने बच्चों को जरूर सिखानी चाहिए.
ज्यादातर बच्चों के लिए पॉकेट मनी का मतलब बस खर्च करना होता है. उन्हें यह समझाना जरूरी है कि पैसा यूं ही जेब में नहीं आ जाता, इसके पीछे मेहनत और वक्त लगता है.
बच्चों को घर के छोटे-मोटे काम करने या कुछ बेचने का मौका दें. इससे उन्हें पहली बार मेहनत के बदले पैसा मिलने का एहसास होगा. रकम छोटी हो या बड़ी, फर्क नहीं पड़ता. असली बात यह है कि बच्चे मेहनत और कमाई के बीच का नाता समझें.
अक्सर लोग सोचते हैं कि खर्च करने के बाद जो बचे, वही बचत है. पर चाणक्य के मुताबिक सही तरीका है पहले बचत करना. जैसे ही बच्चे को पॉकेट मनी मिले, उसमें से कुछ हिस्सा अलग रख देना चाहिए.
बाकी बचा पैसा ही खर्च करना चाहिए. अगर यह आदत 15 साल की उम्र में ही बन जाए, तो आगे चलकर पैसों की तंगी नहीं होती. यह छोटी सी आदत बड़े होकर पैसों की परेशानी से बचा लेती है.
बच्चों को यह समझना चाहिए कि किसी सामान की कीमत सिर्फ उस पर लिखे नंबर तक सीमित नहीं होती. उस रकम के पीछे किसी की मेहनत और घंटों का काम छिपा होता है.
अमेरिका और पश्चिमी देशों में बच्चे छोटी उम्र से ही छोटे-मोटे काम करना शुरू कर देते हैं. वे पॉकेट मनी मांगने की बजाय खुद कमाकर सामान की सही कीमत समझते हैं.
इसका मकसद बच्चों को शर्मिंदा करना नहीं, बल्कि यह सिखाना है कि हर चीज के पीछे कितनी मेहनत लगती है.
चाणक्य ने कर्ज लेने को लेकर बहुत सख्त बात कही है. बच्चों को छोटी उम्र से ही पता होना चाहिए कि उधार का पैसा मुफ्त नहीं होता. कर्ज लेने पर असली रकम के साथ ब्याज भी चुकाना पड़ता है.
जब कोई कर्ज लेता है, तो वह अपने आगे के फैसलों का कंट्रोल कुछ हद तक दूसरों को दे देता है. बच्चों को सिखाएं कि क्रेडिट कार्ड या लोन लेने से पहले उसकी जरूरत और ब्याज दर समझ लेना बहुत जरूरी है.
बिना किसी वजह के सिर्फ पैसे जमा करना बच्चों के लिए बोरिंग हो सकता है. जब तक बचत का कोई मकसद न हो, बच्चे कोई ऑफर देखते ही पैसा खर्च कर देंगे.
इसलिए बच्चों से कहें कि वे किसी खास चीज के लिए बचत करें, जैसे कोई किताब, साइकिल या घूमने जाना. उन्हें खुद तय करने दें कि हर महीने कितना पैसा बचाना है.
जब बच्चे को पता होता है कि वह किसलिए बचत कर रहा है, तो जमा किया हुआ पैसा सिर्फ एक आंकड़ा नहीं रहता, बल्कि वह उनके लक्ष्य की तरफ बढ़ता एक मजबूत कदम बन जाता है.