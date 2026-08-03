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ऐसे लोगों की मदद करने पर खुद बर्बादी के रास्ते पर आ जाता है इंसान, जानिए क्या कहती है चाणक्य नीति?

आचार्य चाणक्य के अनुसार दुष्ट स्वभाव वाले, हमेशा रोने वाले और मूर्ख लोगों की मदद करने से इंसान खुद मुसीबत और बर्बादी के दलदल में फंस जाता है.

Written Byharsh singh
Published: Aug 03, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 04:16 PM IST
ऐसे लोगों की मदद करने पर खुद बर्बादी के रास्ते पर आ जाता है इंसान, जानिए क्या कहती है चाणक्य नीति?

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harsh singh

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

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