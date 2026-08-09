/स्मार्ट और सफल बच्चा चाहिए? आज ही अपनी पैरेंटिंग में शामिल करें चाणक्य की ये बातें!

आजकल हर मम्मी पापा अपने बच्चे का फ्यूचर सेट करने में दिन रात एक किए हुए हैं. अच्छे स्कूल की फीस भरना, ट्यूशन भेजना, क्रिकेट या डांस क्लास जॉइन कराना हर घर में यही सब चल रहा है.
हम सोचते हैं कि पढ़ लिखकर बच्चा बड़ा आदमी बन जाएगा. लेकिन इस आपाधापी में हम वो सबसे जरूरी चीजें सिखाना भूल जाते हैं, जो उसे एक अच्छा और समझदार इंसान बनाती हैं.
आचार्य चाणक्य ने सालों पहले बच्चों को सही रास्ते पर लाने के कुछ बड़े कमाल के तरीके बताए थे, जो आज भी उतने ही काम के हैं. चलिए जानते हैं कि आप अपने बच्चे को कैसे सही राह दिखा सकते हैं.
चाणक्य का कहना था कि बच्चा जैसा संगत में रहेगा, वैसा ही बनेगा. बच्चे सिर्फ दोस्तों के साथ टिफिन या खिलौने शेयर नहीं करते, बल्कि उनकी अच्छी बुरी आदतें भी चुपचाप सीख लेते हैं.
इसलिए आप खुद तय करने के बजाय बच्चे को यह परखना सिखाएं कि कौन सा दोस्त सही है और कौन गलत. उन्हें समझाएं कि जो दोस्त पॉपुलर हो उसके पीछे भागने से बेहतर है कि ऐसे बच्चे को दोस्त बनाएं जो ईमानदार हो और मुश्किल में साथ दे.
आजकल का जमाना इंटरनेट और सोशल मीडिया का है. बच्चों को लगता है कि जिसके जितने ज्यादा लाइक और फॉलोअर्स हैं, वो उतना ही बड़ा इंसान है.
लेकिन चाणक्य नीति कहती है कि इंसान की असली ताकत उसका अच्छा स्वभाव और नीयत होती है. बच्चे को यह बात अच्छे से बैठा दें कि सिर्फ पढ़ाई या पैसों में आगे निकलना ही सब कुछ नहीं है, एक दिल का साफ और जिम्मेदार इंसान बनना उससे भी बड़ा काम है.
आजकल के बच्चे कहां घूम रहे हैं, क्या खा रहे हैं या क्या सोच रहे हैं. सब कुछ तुरंत सोशल मीडिया पर डाल देते हैं. माता पिता को चाहिए कि वे बच्चे को थोड़ी प्राइवेसी का मतलब समझाएं.
उन्हें बताएं कि घर या दिल की हर बात दुनिया के सामने नहीं रखी जाती. अपनी निजी बातें संभालकर रखने की यह आदत उन्हें आगे चलकर दिमागी तनाव और परेशानियों से बचाएगी.
अक्सर बच्चे गुस्से में या जोश जोश में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो दूसरों को चुभ जाता है. चाणक्य कहते थे कि कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात कभी वापस नहीं आती.
इसलिए बच्चे में यह आदत डालें कि वो बोलने से पहले दो सेकंड सोचे. खुद से पूछे कि जो मैं कह रहा हूं क्या वो सच है. क्या इससे किसी का दिल दुखेगा. यह छोटी सी आदत उन्हें बड़ा होकर सबका चहेता बना देगी.
हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा हर क्लास या गेम में फर्स्ट आए. लेकिन चाणक्य के मुताबिक असली कामयाबी लगातार मेहनत और अनुशासन से मिलती है.
एग्जाम में नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, खेल में हार जीत चलती रहती है. जो बच्चा हारने के बाद भी हिम्मत नहीं हारता और दोबारा कोशिश करता है, वही लाइफ में लंबा टिकता है. इसलिए बच्चे के सिर्फ नंबरों की नहीं, बल्कि उसकी मेहनत की तारीफ करें.
आजकल बच्चे पढ़ाई में तो तेज हैं, लेकिन छोटी छोटी बात पर रोने लगते हैं या चिढ़ जाते हैं. जब बच्चा रोता है या गुस्सा करता है, तो हम अक्सर डांटकर उसे चुप करा देते हैं.
ऐसा करने के बजाय बच्चे को समझाएं कि गुस्सा, डर या उदासी आना नॉर्मल बात है. उन्हें शांत रहकर अपनी बात कहना सिखाएं, ताकि वे मन से मजबूत बनें और किसी भी मुश्किल स्थिति का सामना कर सकें.
डिस्क्लेमर: यह लेख आचार्य चाणक्य के नीति शास्त्र और बाल परवरिश (पैरेंटिंग) से जुड़े सिद्धांतों पर आधारित एक आध्यात्मिक और व्यावहारिक मार्गदर्शन है. इसे केवल पाठकों की जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है.