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मेहनत, सब्र और ज्ञान से ही मिलता है असली धन और सम्मान, जानिए चाणक्य नीति की 3 बड़ी बातें

आचार्य चाणक्य के अनुसार किस्मत के भरोसे रहने के बजाय खुद की मेहनत, बुरे वक्त में धैर्य और ज्ञान पर भरोसा करके ही जीवन में सच्चा धन, सम्मान और सफलता हासिल की जा सकती है.

Written Byharsh singh
Published: Aug 01, 2026, 07:41 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 07:41 PM IST
मेहनत, सब्र और ज्ञान से ही मिलता है असली धन और सम्मान, जानिए चाणक्य नीति की 3 बड़ी बातें

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harsh singh

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

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