/शादीशुदा जिंदगी में लग सकती है आग! चाणक्य के अनुसार पत्नी के इन 4 दोस्तों से हमेशा रहें सावधान

शादीशुदा जिंदगी में छोटी-मोटी नोक-झोंक होना बहुत आम बात है. अक्सर पति शिकायत करते हैं कि उनकी वाइफ बात-बात पर जिद करती है या घर में तनाव का माहौल बना रहता है.
लेकिन आचार्य चाणक्य का कहना था कि हर झगड़े के पीछे सिर्फ पति-पत्नी का हाथ नहीं होता. कई बार बाहर के लोगों का दखल भी बने-बनाए रिश्ते को बिगाड़ देता है.
चाणक्य नीति के मुताबिक, महिलाएं अपनी सहेलियों की बातों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती हैं. इसीलिए हर पति को ध्यान रखना चाहिए कि उसकी पत्नी कैसे लोगों के उठती-बैठती है.
चाणक्य नीति के अनुसार, अगर किसी महिला की सहेली का आचरण ठीक नहीं है या उसकी आदतें खराब हैं, तो उससे तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए.
ऐसे लोग अक्सर पारिवारिक मर्यादा और घर-परिवार की इज्जत की परवाह नहीं करते. वे न सिर्फ अपना नुकसान करते हैं, बल्कि दूसरों के घर में भी जहर घोलने का काम करते हैं.
ऐसी संगति में रहने से आपकी पार्टनर की सोच पर भी बुरा असर पड़ सकता है, जिससे हंसते-खेलते घर की शांति छिन जाती है.
कुछ लोगों को अपनी धन-दौलत और चीजों का शो-ऑफ करने की बहुत आदत होती है. वे बात-बात पर दूसरों को नीचा दिखाने या खुद को बड़ा साबित करने में लगे रहते हैं.
अगर आपकी पत्नी ऐसी सहेलियों के साथ ज्यादा वक्त बिताती है, तो उसके मन में भी गैर-जरूरी चीजों की चाहत जाग सकती है. जब घर का बजट उन फालतू की मांगों को पूरा नहीं कर पाता, तो बात-बात पर बहस और तकरार होना तय है.
चाणक्य कहते हैं कि जो लोग बात-बात पर भड़क जाते हैं और हमेशा गुस्से में रहते हैं, उनसे भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए. ऐसे स्वभाव के लोग राई का पहाड़ बनाने में माहिर होते हैं.
समाज या घर में भी ऐसे लोगों की ज्यादा कद्र नहीं होती. ऐसी सहेलियों के साथ लगातार रहने से आपकी पत्नी का मिजाज भी चिड़चिड़ा हो सकता है, जिसका सीधा नुकसान आपके घर के माहौल को उठाना पड़ेगा.
सबसे खतरनाक वे दोस्त होते हैं जो सामने तो बहुत मीठे बनते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी खुशी से जलते हैं. ऐसे लोग पीठ पीछे बातें बनाने और चाल चलने में माहिर होते हैं.
अगर आपकी पत्नी ऐसे लोगों के ज्यादा करीब रहेगी, तो आपके घर की सीक्रेट बातें बाहर पहुंचने में देर नहीं लगेगी. वे आपकी निजी बातों का गलत इस्तेमाल करके आपके रिश्ते में दरार डाल सकते हैं.
डिस्क्लेमर: ये लेख आचार्य चाणक्य की प्राचीन नीति चाणक्य नीति के सिद्धांतों और मान्यताओं पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल पुरानी नीतियों और ज्ञानवर्धक विचारों को साझा करना है. पाठक इसे जीवन के सामान्य मार्गदर्शन के रूप में ही देखें.