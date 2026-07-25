/इन 5 आदतों वाले लोग होते हैं महामूर्ख! आज ही बना लें दूरी, वरना बर्बाद हो जाएगी जिंदगी

आचार्य चाणक्य बहुत बड़े विद्वान और कूटनीतिज्ञ थे. उनकी बातें आज भी हमारे बहुत काम आती हैं. माना जाता है कि अगर कोई उनकी नीतियों पर चले, तो उसे जिंदगी में सफलता और शांति दोनों मिलती है.
चाणक्य ने यह भी बताया है कि मूर्ख इंसान की पहचान कैसे करें. उन्होंने कुछ ऐसी आदतों का जिक्र किया है जो मूर्ख लोगों में होती हैं, और सलाह दी है कि ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए.
मूर्ख इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसका घमंड होता है. ऐसा बंदा सोचता है कि वही सबसे होशियार है और बाकी सब बेवकूफ हैं. ऐसे लोग किसी की भी इज्जत नहीं करते.
चाणक्य का कहना है कि घमंडी इंसान से कभी दोस्ती मत करो, क्योंकि इनके साथ रहने से आपके अपने काम भी बिगड़ने लगते हैं.
कुछ लोगों की आदत होती है कि वे बिना सोचे समझे कहीं भी अपनी टांग अड़ा देते हैं. चाणक्य के मुताबिक बिना सोचे बोलने वाला इंसान मूर्ख ही होता है.
ऐसे लोग अक्सर मजाक का पात्र बन जाते हैं. इसलिए जब तक कोई आपसे सलाह न मांगे, तब तक अपनी राय देने से बचना चाहिए.
जो लोग बात बात पर दूसरों का अपमान करते हैं या उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे भी मूर्ख होते हैं. ऐसे लोगों से तुरंत दूरी बना लेना ही समझदारी है. अगर आप उनके साथ दिखेंगे, तो समाज में आपकी अपनी इज्जत भी कम हो जाएगी.
बिना बात के गुस्सा करना भी बेवकूफी है. गुस्से में इंसान गलत बातें बोलकर अपने ही रिश्ते खराब कर लेता है. इसके अलावा, जो लोग दिन रात दूसरों की चुगली या बुराई करते हैं, उनसे भी बचकर रहना चाहिए. जो आज आपके सामने किसी और की बुराई कर रहा है, वो कल दूसरों के सामने आपकी बुराई भी करेगा.
(Disclaimer): यह जानकारी आचार्य चाणक्य की नीतियों और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है. इसे सामान्य जीवनशैली और व्यावहारिक मार्गदर्शन के रूप में ही देखें.