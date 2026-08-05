/क्या आपके घर में भी नहीं टिकती शांति? जानें वे 5 कारण जो बिगाड़ते हैं घर का माहौल

हर कोई चाहता है कि उसका परिवार हमेशा खुशहाल रहे. घर में सुख और शांति बनी रहे. इसके लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं. तरह-तरह के उपाय और पूजा पाठ भी करते हैं. फिर भी कई बार घर का माहौल खराब रहता है. असल में इसकी वजह कोई बड़ी मुसीबत नहीं होती है.
हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी खराब आदतें ही क्लेश का कारण बनती हैं. महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने इंसान के इन्हीं व्यवहारों को लेकर कुछ बहुत जरूरी बातें बताई हैं. अगर समय रहते इन आदतों को बदल लिया जाए, तो घर का माहौल फिर से खुशनुमा हो सकता है.
आचार्य चाणक्य के अनुसार जिस घर में लोग आपस में मीठा नहीं बोलते, वहां शांति कभी नहीं ठहरती. छोटी छोटी बातों पर ताने मारना या ऊंची आवाज में बात करना रिश्तों को खोखला कर देता है.
अक्सर देखा जाता है कि एक मामूली सी बात सिर्फ गलत भाषा की वजह से बड़ा विवाद बन जाती है. इसलिए जब भी बोलें, बहुत सोच समझकर और प्यार से बोलें. अपनी बोली में मिठास रखना ही परिवार को जोड़े रखने का सबसे आसान तरीका है.
गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन माना गया है. चाणक्य नीति कहती है कि क्रोधी व्यक्ति सोचने समझने की शक्ति खो बैठता है. जो इंसान हर छोटी बात पर आपा खो देता है, वो सही और गलत का फर्क नहीं कर पाता है.
घर में बार बार होने वाला झगड़ा बच्चों और बड़े बुजुर्गों के मन पर बहुत बुरा असर डालता है. किसी भी मतभेद को सुलझाने का सबसे सही रास्ता शांति से बैठकर बात करना ही है.
किसी भी रिश्ते की असली नींव भरोसे पर टिकी होती है. जब परिवार के सदस्यों के बीच से यह विश्वास खत्म होने लगता है, तो दूरियां अपने आप बढ़ने लगती हैं.
एक दूसरे पर बेवजह शक करना या बातें छिपाना घर की गर्माहट को खत्म कर देता है. अगर मन में कोई उलझन या गलतफहमी हो, तो उसे सामने बैठकर खुलकर साझा करना चाहिए. ईमानदारी ही रिश्तों में मिठास और ठहराव बनाए रखती है.
चाणक्य का मानना था कि जिस घर में भोजन फेंका जाता है या पैसों की बर्बादी होती है, वहां दरिद्रता पांव पसारने लगती है. बेवजह की फिजूलखर्ची बाद में बड़े मानसिक तनाव और झगड़ों का कारण बनती है.
घर में जितनी जरूरत हो, उतना ही खर्च करें. थाली में उतना ही खाना लें, जितना आप खा सकें. अन्न और धन का सम्मान करने वाले परिवारों में कभी आर्थिक तंगी और क्लेश नहीं होता.
घर की सफाई और अनुशासन का हमारे दिमाग पर सीधा असर पड़ता है. आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आलस इंसान की तरक्की को पूरी तरह रोक देता है.
जो लोग आज का काम कल पर टालते हैं और घर में गंदगी रखते हैं, उनके यहां नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है. इसके उलट, साफ सुथरा घर और सही दिनचर्या परिवार के लोगों के अंदर सकारात्मक सोच लाती है. इससे आपस का तालमेल और प्यार भी बढ़ता है.